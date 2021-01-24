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«Сельта» — «Эйбар». Прогноз на матч Ла Лиги (24.01.2021)

24 января 2021, 00:27

24 января «Сельта» сыграет против «Эйбара» в матче очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Испания. Примера 2020/2021
Сельта
Эйбар
1 : 1
завершен
24 января 2021, 20:30
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.473.92
Fonbet Live! 7.90 1.19 12.00
Мелбет 2.12 3.31 3.90
Лига ставок 2.29 3.25 3.65

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Мелбет считают, что фаворитом этого противостояния является испанская «Сельта». На победу «Сельты» рекомендуется ставить с коэффициентом 2.88. Ничейный исход оценили в 3.44. Победа «Эйбара» идет за 3.72.

Форма команд

«Сельта» в нынешнем сезоне идет на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 23 очка. По традиции лучшим бомбардиром клуба является капитан Яго Аспас, который уже отметился девятью забитыми мячами. Клуб Эдуардо Коудета выступает не так, как ожидали болельщики, еще немного и команда может скатиться в самый низ таблицы. Свой последний матч «Сельта» сыграла вничью со счетом 1:1.

«Эйбар», которым продолжает руководить Хосе Луис Мендилибар, занимает 16-ю строчку в турнирной таблице с 19 баллами в активе. В последнем матче команда показала, что умеет играть от характера, хоть и уступила «Атлетико» со счетом 1:2.

Информация для ставок

  • У «Сельты» одна победа в пяти последних матчах
  • «Эйбар» выиграл в двух матчах из последних пяти
  • У «Эйбара» 16 забитых мячей — один из худших показателей в сезоне

Прогноз

Букмекеры БК Мелбет рекомендуют поставить на победу «Сельты» с преимуществом в 1-2 гола по коэффициенту 2.30. Это один из самых ожидаемых результатов данного противостояния. Оба клуба забивают не так много, как хотелось бы, этим можно воспользоваться.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эльче» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.473.92
Fonbet Live! 7.90 1.19 12.00
Мелбет 2.12 3.31 3.90
Лига ставок 2.29 3.25 3.65
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STVA 1
STVA 1
24 января в 00:39
Сельта не проиграет
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