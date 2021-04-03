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«Севилья» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

вчера, 17:41

«Севилья» примет «Атлетико» 4 апреля 2021 года. Это будет матч тура в Примере.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.102.81
Лига Ставок 3.10 3.00 2.65
Фонбет 3.00 3.00 2.65
Мелбет 3.14 3.06 2.70
Pin-Up.ru 2.80 3.15 2.77
BetBoom 3.13 2.98 2.65

Ставки букмекеров

На победу «Севильи» можно поставить по коэффициенту 2.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00, а на победу «Атлетико» по 2.80.

Форма команд

«Севилья» очень хорошо играет в этом сезоне. Клуб находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 55 пунктов. В активе «нервионцев» 17 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 21 мяч. В последних матчах «Севилья» играет хорошо, что оказывает дополнительное давление на «Атлетико».

«Атлетико» невероятен в этом сезоне, в самом начале клуб с огромным отрывом шел от других. Однако ближе к середине чемпионата «матрасники» начали терять очки. Сейчас у «Атлетико» 66 очков и первая строчка в таблице. В последних матчах клуб находится в хорошей форме и побеждает практически в каждом поединке.

Информация для ставок

● «Севилья» не проигрывает три игры кряду
● «Атлетико» не проигрывает пять игр кряду
● У «Атлетико» два пропущенных мяча за последние пять игр

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол «Севилья» забьет в первом тайме по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на «обе забьют хотя бы в одном тайме» по 2.90.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Лацио» — «Специа».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.97 1.54 2.62
Лига Ставок 1.89 1.92 1.50 2.60
Мелбет 1.57 2.74
Pin-Up.ru 1.90 1.94 1.54 2.55 1.27 3.90
BetBoom 1.87 1.99 1.51 2.64 1.25 4.15
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shlomo
shlomo
вчера в 20:32
Атлетико не проиграет
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