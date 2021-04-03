«Севилья» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (04.04.2021)

1617460904

вчера, 17:41

«Севилья» примет «Атлетико» 4 апреля 2021 года. Это будет матч тура в Примере.

Ставки букмекеров

На победу «Севильи» можно поставить по коэффициенту 2.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00, а на победу «Атлетико» по 2.80.

Форма команд

«Севилья» очень хорошо играет в этом сезоне. Клуб находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 55 пунктов. В активе «нервионцев» 17 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 21 мяч. В последних матчах «Севилья» играет хорошо, что оказывает дополнительное давление на «Атлетико».

«Атлетико» невероятен в этом сезоне, в самом начале клуб с огромным отрывом шел от других. Однако ближе к середине чемпионата «матрасники» начали терять очки. Сейчас у «Атлетико» 66 очков и первая строчка в таблице. В последних матчах клуб находится в хорошей форме и побеждает практически в каждом поединке.

Информация для ставок

● «Севилья» не проигрывает три игры кряду

● «Атлетико» не проигрывает пять игр кряду

● У «Атлетико» два пропущенных мяча за последние пять игр

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол «Севилья» забьет в первом тайме по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на «обе забьют хотя бы в одном тайме» по 2.90.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Лацио» — «Специа».