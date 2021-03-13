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«Севилья» — «Бетис»: прогноз на матч Примеры (14.03.2021)

вчера, 14:45

«Севилья» сыграет против «Бетиса» в рамках 27-го тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.75 2.25

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче является «Севилья». На победу команды можно поставить с коэффициентом 2.02. Также букмекеры предлагают сделать ставку на ничейный исход за 3.40, а на победу «Бетиса» за 4.10.

Форма команд

«Севилья» набрала 48 баллов и расположилась на четвертой строчке в таблице. Команда выиграла 15 поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. «Севилья» забила 35 голов и пропустила 20 мячей. В последних матчах у команды были проблемы.

«Бетис» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 13 матчей, трижды сыграл вничью и проиграл в десяти поединках. В этом сезоне у «Бетиса» 42 набранных очка. Команда забила 36 голов и пропустила 40 мячей. В последних поединках «огурцы» очень хороши, в матче против «Севильи» у этого клуба будет дополнительная мотивация.

Информация для ставок

● «Севилья» проиграла два матча из последних пяти
● «Бетис» выиграл четыре поединка кряду
● «Севилья» пропустила четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит поставить на «обе забьют хотя бы в одном тайме» с коэффициентом 2.70. Также можно сделать ставку на время последнего гола «с 73 по 90 минуту» с коэффициентом 2.00.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Реал Овьедо» — «Леганес».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.75 2.25
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shlomo
shlomo
вчера в 19:20
Ну то что обе забьют это точно...
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