«Шахтёр» — «Рома». Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 20:33

Интересную встречу двух ярких команд подарит встреча в рамках 1/8 Лиги Европы. «Шахтёр» ждет в гости «Рому». Встреча состоится 18 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рома». Команда играет гостевой поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Шахтёра» оценивается по коэффициенту 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент 1.74 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Рома» в чемпионате Италии играет со средними показателями. Команде не хватает стабильности, это проявляется в некоторых результатах коллектива. Столичный клуб идет на шестом месте в таблице и отстает от лидера уже на 15 очков. Последними результатами Ромы стали поражение от «Пармы» (2:0) и победа над «Дженоа» (1:0).

«Шахтёр» находится на небольшом спаде и поражение от «Ромы» в первом матче (0:3) оставляет очень мало шансов на успех клуба из Донецка. Команда наладила игру в УПЛ , но отставание от «Динамо» Киев по-прежнему четыре очка. Подопечные Луиша Каштру приложат все усилия, чтобы попробовать хорошо начать ответные поединок с итальянцами и забить быстрый гол. Последними матчами «Шахтёра» в УПЛ стали победы над «Олимпиком» (1:0) и «Десной» (4:0).

Информация для ставок

· «Шахтёр» проиграл три матча из пяти последних во всех турнирах.

· «Рома» выиграла шесть матчей из десяти во всех турнирах.

· Пять из шести выездных матчей «Ромы» закончились ставкой «обе забьют — нет».

· «Рома» проиграла все три матча против «Шахтёра» на выезде.

Прогноз

Донецкий «Шахтёр» очень сложно обыграть на выезде, несмотря на то, что команда проводит свои матчи не в Донецке. Рискнем предположить, что хозяева выиграют этот поединок, но дальше пройдут римляне. Сделать ставку на победу «Шахтёра» можно сделать по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Мелбет.