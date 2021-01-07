«Шальке» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (09.01.2021)

1610006487

07 января 2021, 11:01

В 15-м туре чемпионата Германии сыграют «Шальке» и «Хоффенхайм». Обзор ставок букмекеров и прогноз на матч 9 января 2021 года вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой игре букмекеры отводят гостям. Вероятность победы «Хоффенхайма» контора Фонбет оценивает коэффициентом 1.91. Заключить пари на долгожданную победу «Шальке» можно по коэффициенту 4.12, а ничья идет с котировкой 4.00.

С ощутимым преимуществом в линии БК принимаются ставки на высокую результативность. Так, исход с ТБ (2,5) получил коэффициент 1.64, ТМ(2,5) – 2.47.

Форма команд

«Хоффенхайм» не уступает «Шальке» с 2018 года. За это время команды провели четыре очные встречи, в которых дважды побеждали «деревенские» и еще две игры завершились вничью.

В этом сезоне «Хоффенхайм» не может похвастаться ощутимыми успехами. После 14 сыгранных туров команда набрала 15 очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице. В первом матче после новогоднего перерыва «деревенские» уступили в гостях «Фрайбургу» (1:3), потерпев седьмое поражение в Бундеслиге.

Для «Шальке» этот сезон складывается еще хуже. «Кобальтовые» по-прежнему не одержали ни одной победы – четыре ничьи и десять поражений, забив всего восемь голов за 14 туров. В пассиве команды три поражения кряду, последнее из которых им нанесла «Герта» (3:0).

Информация для ставок

Серия без побед у «Шальке» в Бундеслиге длится 30 матчей подряд

«Шальке» не забивал голы в четырех прошлых играх на своем поле

В 8 из 10 прошлых выездных матчей «Хоффенхайма» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Шальке» пропускал минимум два гола в 7 из 8 предыдущих туров

Прогноз

Кризис «Шальке», похоже, не собирается заканчиваться. Команде катастрофически не хватает качественных футболистов, а нынешние игроки неспособны выполнять тренерские установки и стабильно играть в защите.

В этом плане «Хоффенхайм» превосходит своего соперника. Предлагаем ставку на победу гостей с коэффициентом 1.91 по линии букмекерской конторы Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Майнц» — «Айнтрахт».