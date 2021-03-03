«Шальке» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2021)

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вчера, 23:08

В 24-м туре чемпионата Германии в гости к «Шальке» приедет «Майнц». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям сегодняшнего поединка. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.15. Ничейный результат котируется за 3.7, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 3.35.

Форма команд

«Майнц» пытается набирать очки, чтобы остаться в Бундеслиге. В прошлом туре «Майнц» проиграл «Аугсбургу» (0:1), а немного ранее победил на выезде «Боруссию» М (2:1).

«Шальке» продолжает обитать на самом дне турнирной таблицы. В последнем матче «Шальке» крупно уступил «Штутгарту» (1:5), а туром ранее проиграл «Боруссии» Д (0:4).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл всего один матч из последних четырех.

«Шальке» не может выиграть уже девять матчей во всех турнирах.

«Шальке» не забил ни одного мяча в трех последних домашних матчах.

«Майнц» проиграл пять последних игр на поле «Шальке».

Прогноз

«Майнц» является фаворитом в этом матче. Сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 2.15 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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