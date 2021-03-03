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«Шальке» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2021)

вчера, 23:08

В 24-м туре чемпионата Германии в гости к «Шальке» приедет «Майнц». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.383.742.18
Fonbet 3.25 3.45 2.20
Мелбет 3.54 3.48 2.23
Лига ставок 3.35 3.55 2.14
BetBoom 3.29 3.59 2.22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям сегодняшнего поединка. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.15. Ничейный результат котируется за 3.7, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 3.35.

Форма команд

«Майнц» пытается набирать очки, чтобы остаться в Бундеслиге. В прошлом туре «Майнц» проиграл «Аугсбургу» (0:1), а немного ранее победил на выезде «Боруссию» М (2:1).

«Шальке» продолжает обитать на самом дне турнирной таблицы. В последнем матче «Шальке» крупно уступил «Штутгарту» (1:5), а туром ранее проиграл «Боруссии» Д (0:4).

Информация для ставок

  • «Майнц» проиграл всего один матч из последних четырех.
  • «Шальке» не может выиграть уже девять матчей во всех турнирах.
  • «Шальке» не забил ни одного мяча в трех последних домашних матчах.
  • «Майнц» проиграл пять последних игр на поле «Шальке».

Прогноз

«Майнц» является фаворитом в этом матче. Сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 2.15 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.383.742.18
Fonbet 3.25 3.45 2.20
Мелбет 3.54 3.48 2.23
Лига ставок 3.35 3.55 2.14
BetBoom 3.29 3.59 2.22
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:30
Гости не проиграют
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