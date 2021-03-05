«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.03.2021)

1614914859

05 марта 2021, 06:27

«Шеффилд Юнайтед» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 27-го тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом поединка «Саутгемптон», на победу гостей можно поставить за 2.10. Победа «Шеффилд Юнайтед» представлена коэффициентом 3.60. Также можно поставить на ничейный исход за 3.50.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» — главный неудачник нынешнего сезона АПЛ . Клуб замыкает турнирную таблицу и находится на 20-й строчке. В активе «Шеффилда» 14 баллов. Команда выиграла 4 матча, 2 раза играла вничью и уступила в 21 поединке. Также команда забила 16 мячей и пропустила 43 гола. В последних матчах «Шеффилд» так же плох, как и на протяжении всего сезона.

«Саутгемптон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 30 баллов. Клуб выиграл 8 поединков, 6 раз играл вничью и проиграл в 12 матчах. Команда забила 31 гол и пропустила 44 мяча. Оборона «святых» может соперничать с «Шеффилдом» за звание худшей в чемпионате. В последних поединках «Саутгемптон» играет еще хуже «Шеффилда».

Информация для ставок

«Шеффилд» выиграл лишь один матч АПЛ из последних пяти

из последних пяти «Саутгемптон» не может победить пять матчей кряду

«Шеффилд Юнайтед» выиграл 3 домашних матча из 14 в нынешнем сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — количество голов в матче 2-3, с коэффициентом 1.90. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76 по 90 минуту, по коэффициенту 2.25.