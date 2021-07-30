«Шемрок Роверс» — «Сэйнт Патрикс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (30.07.2021)

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вчера, 03:50

«Шемрок Роверс» дома сыграет против «Сэйнт Патрикс» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Шемрок Роверс» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.9, ничейный результат оценивается в 3.7, а победа «Сэйнт Патрикс» представлена коэффициентом 3.9.

Форма команд

«Шемрок Роверс» находится на первой строчке в турнирной таблице c 41 баллом в активе, проведя на один матч меньше «Сэйнт Патрикс». Команда выиграла 12 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 3 матчах. На счету клуба 34 забитых и 17 пропущенных мячей.

«Сэйнт Патрикс» занимает вторую строчку в турнирной таблице с таким же количеством очков, как у «Шемрок Роверс». Команда выиграла 12 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 4 матчах. В этом сезоне клуб забил 35 голов и пропустил 20 мячей.

Обе команды находятся в примерно равной форме и набрали одинаковое количество очков (10) в последних 5 матчах.

Информация для ставок

«Шемрок Роверс» забил 12 голов в последних 5 матчах

«Сэйнт Патрикс» выиграл три поединка кряду

«Шемрок Роверс» выиграл три матча подряд

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.2. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.94.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.82 на победу гостей в матче «Кевийи-Руан» — «Бастия».