«Шемрок Роверс» — «Сэйнт Патрикс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (30.07.2021)

«Шемрок Роверс» дома сыграет против «Сэйнт Патрикс» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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3 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Шемрок Роверс» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.9, ничейный результат оценивается в 3.7, а победа «Сэйнт Патрикс» представлена коэффициентом 3.9.
Форма команд
«Шемрок Роверс» находится на первой строчке в турнирной таблице c 41 баллом в активе, проведя на один матч меньше «Сэйнт Патрикс». Команда выиграла 12 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 3 матчах. На счету клуба 34 забитых и 17 пропущенных мячей.
«Сэйнт Патрикс» занимает вторую строчку в турнирной таблице с таким же количеством очков, как у «Шемрок Роверс». Команда выиграла 12 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 4 матчах. В этом сезоне клуб забил 35 голов и пропустил 20 мячей.
Обе команды находятся в примерно равной форме и набрали одинаковое количество очков (10) в последних 5 матчах.
Информация для ставок
- «Шемрок Роверс» забил 12 голов в последних 5 матчах
- «Сэйнт Патрикс» выиграл три поединка кряду
- «Шемрок Роверс» выиграл три матча подряд
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.2. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.94.
Букмекеры также предлагают коэффициент 2.82 на победу гостей в матче «Кевийи-Руан» — «Бастия».