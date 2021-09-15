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«Шериф» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.09.2021)

вчера, 10:28

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов нас ждет встреча «Шерифа» и «Шахтёра». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.333.561.93
Мелбет 4.16 3.16 2.11
1XBET 4.18 3.30 2.11
BetBoom 3.78 3.13 2.20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что предпочтение отдается донецкому клубу. «Шахтёр» играет в гостях, и поставить на его победу можно по интересному коэффициенту 1.9. Сенсационная победа «Шерифа» оценивается по коэффициенту 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.68.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Есть вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Шериф» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Коллектив прошел ряд серьезных соперников, среди которых оказались загребское «Динамо» и сербская «Црвена Звезда». В чемпионате дела также обстоят отлично, в последних двух турах коллектив без проблем обыграл «Бэлць» и «Петрокуб» с одинаковым счетом (2:0).

Донецкий «Шахтёр» десятый раз в последних одиннадцати сезонах пробился в группу ЛЧ и имеет статус опытного бойца. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби не имеет опыта в таком серьезном турнире, но это не должно помешать ему хорошо подготовить футболистов к тяжелой выездной игре. В крайней встрече национального чемпионата «горняки» провели домашнюю игру с «Днепром-1» и одержали победу (2:0).

Информация для ставок

  • «Шериф» не проигрывает 12 матчей подряд
  • «Шахтёр» победил в пяти из семи крайних поединках
  • «Шериф» не пропускает в пяти играх кряду
  • В 11 из 12 последних матчах с участием донецкого клуба было забито минимум два гола

Прогноз

«Шахтёр» сильнее, опытнее, богаче и укомплектован более качественными игроками. Все это дает команде преимущество, которым она обязана воспользоваться. Верим в успех украинского клуба и рекомендуем поставить на победу «Шахтёра» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.45 1.76 2.15
Мелбет 1.61 2.38
1XBET 2.58 1.57
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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:43
Гости не проиграют
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