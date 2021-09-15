«Шериф» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.09.2021)

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вчера, 10:28

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов нас ждет встреча «Шерифа» и «Шахтёра». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что предпочтение отдается донецкому клубу. «Шахтёр» играет в гостях, и поставить на его победу можно по интересному коэффициенту 1.9. Сенсационная победа «Шерифа» оценивается по коэффициенту 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.68.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Есть вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Шериф» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Коллектив прошел ряд серьезных соперников, среди которых оказались загребское «Динамо» и сербская «Црвена Звезда». В чемпионате дела также обстоят отлично, в последних двух турах коллектив без проблем обыграл «Бэлць» и «Петрокуб» с одинаковым счетом (2:0).

Донецкий «Шахтёр» десятый раз в последних одиннадцати сезонах пробился в группу ЛЧ и имеет статус опытного бойца. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби не имеет опыта в таком серьезном турнире, но это не должно помешать ему хорошо подготовить футболистов к тяжелой выездной игре. В крайней встрече национального чемпионата «горняки» провели домашнюю игру с «Днепром-1» и одержали победу (2:0).

Информация для ставок

«Шериф» не проигрывает 12 матчей подряд

«Шахтёр» победил в пяти из семи крайних поединках

«Шериф» не пропускает в пяти играх кряду

В 11 из 12 последних матчах с участием донецкого клуба было забито минимум два гола

Прогноз

«Шахтёр» сильнее, опытнее, богаче и укомплектован более качественными игроками. Все это дает команде преимущество, которым она обязана воспользоваться. Верим в успех украинского клуба и рекомендуем поставить на победу «Шахтёра» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.