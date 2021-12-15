«Росс Каунти» — «Селтик». Прогноз на матч Премьер-лиги Шотландии (15.12.2021)

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15 декабря 2021, 09:24

В рамках 14-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Росс Каунти» примет «Селтик». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Селтик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается в 5.50, а победа хозяев в 9.00.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Росс Каунти» 11-я строчка в турнирной таблице и 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 22 гола и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Каунти» выиграл у «Данди», а также сыграл вничью с «Сент-Мирреном» и поделил очки в поединке с «Данди Юнайтед».

«Селтик» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Глазго 38 пунктов. У команды 12 побед, два ничейных результата и три поражения. Всего «Селтик» забил 37 голов и пропустил десять мячей. В последних встречах шотландцы только побеждают — у команды победа над «Мазервеллом», а также над «Данди Юнайтед» и «Хартс». «Селтик» смотрится очень хорошо и много забивает.

Информация для ставок

«Селтик» не проигрывает пять поединков кряду (5 побед из 5)

«Росс Каунти» не проигрывает четыре поединка подряд

У «Селтика» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 1.80. Оба клуба хорошо смотрятся в атаке, это должна быть результативная игра.