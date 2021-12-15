«Росс Каунти» — «Селтик». Прогноз на матч Премьер-лиги Шотландии (15.12.2021)

В рамках 14-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Росс Каунти» примет «Селтик». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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1 : 2
завершен
15 декабря 2021, 22:45
среда
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Селтик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.32. Ничейный исход оценивается в 5.50, а победа хозяев в 9.00.
Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.90.
Форма команд
В нынешнем сезоне у «Росс Каунти» 11-я строчка в турнирной таблице и 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 22 гола и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Каунти» выиграл у «Данди», а также сыграл вничью с «Сент-Мирреном» и поделил очки в поединке с «Данди Юнайтед».
«Селтик» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Глазго 38 пунктов. У команды 12 побед, два ничейных результата и три поражения. Всего «Селтик» забил 37 голов и пропустил десять мячей. В последних встречах шотландцы только побеждают — у команды победа над «Мазервеллом», а также над «Данди Юнайтед» и «Хартс». «Селтик» смотрится очень хорошо и много забивает.
Информация для ставок
- «Селтик» не проигрывает пять поединков кряду (5 побед из 5)
- «Росс Каунти» не проигрывает четыре поединка подряд
- У «Селтика» семь забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 1.80. Оба клуба хорошо смотрятся в атаке, это должна быть результативная игра.