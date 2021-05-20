«Штутгарт» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

В 34-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет один из аутсайдеров Бундеслиги «Арминия».
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.6.
Можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 3 по 2.01. Ставка на «обе забьют» составляет 1.48.
Форма команд
«Арминия» не находится в зоне вылета, но вопрос о сохранении места в Бундеслиге еще не закрыт. Команде необходимо набирать очки в этом поединке. Только победа может гарантировать клубу место в главном чемпионате страны, несмотря на результаты других матчей. Последние два матча «Арминии» завершились ничейными результатами с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Гертой» (0:0).
«Штутгарт» идет на девятом месте, а после серии неудач сумел одержать две победы подряд. Команда доигрывает сезон и не имеет турнирных задач на заключительный тур. В среднем коллектив выступил на хорошем уровне и не допустил нервных концовок чемпионата. В прошлом туре «Штутгарт» минимально обыграл «Боруссию» М (2:1), а немного ранее с тем же счетом оказался сильнее «Аугсбурга».
Информация для ставок
• «Арминия» проиграла только три матча из десяти последних встреч в Бундеслиге, а «Штутгарт» уступил в пяти поединках
• Пять из десяти последних выездных поединков «Арминии» закончились ничьими
• «Штутгарт» не проигрывает «Арминии» на своем поле 13 матчей подряд
• Четыре из семи последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Арминии» больше нужны очки в этом поединке, поэтому команда приложит все усилия, чтобы одержать победу. Предполагаем, что в этом матче будет открытый футбол, который принесет много голов. Сделать ставку на ТБ 3 можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.