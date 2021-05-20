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«Штутгарт» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

вчера, 21:12

В 34-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет один из аутсайдеров Бундеслиги «Арминия».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.892.72
Лига Ставок 2.47 3.80 2.70
Мелбет 2.54 3.96 2.71
1XBET 2.54 3.96 2.71
BetBoom 2.51 3.77 2.71

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.6.

Можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 3 по 2.01. Ставка на «обе забьют» составляет 1.48.

Форма команд

«Арминия» не находится в зоне вылета, но вопрос о сохранении места в Бундеслиге еще не закрыт. Команде необходимо набирать очки в этом поединке. Только победа может гарантировать клубу место в главном чемпионате страны, несмотря на результаты других матчей. Последние два матча «Арминии» завершились ничейными результатами с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Гертой» (0:0).

«Штутгарт» идет на девятом месте, а после серии неудач сумел одержать две победы подряд. Команда доигрывает сезон и не имеет турнирных задач на заключительный тур. В среднем коллектив выступил на хорошем уровне и не допустил нервных концовок чемпионата. В прошлом туре «Штутгарт» минимально обыграл «Боруссию» М (2:1), а немного ранее с тем же счетом оказался сильнее «Аугсбурга».

Информация для ставок

• «Арминия» проиграла только три матча из десяти последних встреч в Бундеслиге, а «Штутгарт» уступил в пяти поединках
• Пять из десяти последних выездных поединков «Арминии» закончились ничьими
• «Штутгарт» не проигрывает «Арминии» на своем поле 13 матчей подряд
• Четыре из семи последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арминии» больше нужны очки в этом поединке, поэтому команда приложит все усилия, чтобы одержать победу. Предполагаем, что в этом матче будет открытый футбол, который принесет много голов. Сделать ставку на ТБ 3 можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.55 2.06 1.86
Лига Ставок 2.49 1.52 1.99 1.79
Мелбет 2.46 1.52
1XBET 2.46 1.52
BetBoom 4.33 1.24 2.53 1.55 1.99 1.87
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