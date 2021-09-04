Швейцария — Италия. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира (05.09.2021)

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вчера, 22:47

В очередном туре квалификации на чемпионат мира нас ждет интересное противостояние чемпиона Европы сборной Италии со сборной Швейцарии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи являются итальянцы. Взять их победу можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы швейцарцев зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.13. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 1.7. Взять обмен голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Швейцария летом приняла участие на чемпионате Европы и выступила достаточно неплохо, добравшись до четвертьфинала. Теперь же время отбора на мировое первенство и швейцарским футболистам необходимо брать очки в этом поединке. Туром ранее команда сразилась дома с Грецией и минимально обыграла ее со счетом 2:1.

Итальянцы также побывали на Евро-2020, где смогли продемонстрировать феерические результаты и в итоге поднять трофей над головой. Но турнир позади и теперь коллектив сконцентрирован на квалификации ЧМ -2022, где в минувшем туре все пошло не по сценарию Италии, а она дома потеряла очки со скромной сборной Болгарии (1:1).

Информация для ставок

Домашняя победная серия Швейцарии составляет четыре игры

Беспроигрышная серия Италии насчитывает 35 матчей

Пять крайних поединков с участием Швейцарии завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Минувшая очная встреча завершилась победой Италии (3:0)

Прогноз

Мы увидим очень интересный футбол в исполнении двух сильных сборных. Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков. Без голов мы здесь точно не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.95.