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сегодня, 11:43

22-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд, где СПАЛ принимает «Порденоне».

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.31 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Порденоне» будет стоить 3.4, ничью можно поставить за 3.05. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.81.

Вероятность низового матча составляет 1.71 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 2.14.

Форма команд

СПАЛ после неудачных выступлений в Серии А не оставляет надежд вернуться в сильнейший чемпионат страны. Команда на данный момент занимает шестую позицию и отстает от лидера чемпионата на семь очков. В прошлом туре команда разошлась миром с «Козенцей» (1:1), а немного ранее с таким же счетом завершила матч с «Монцой» (1:1).

«Порденоне» располагается на девятой позиции, только в прошлом туре команда прервала свою серию без поражений, уступив «Виченце» (1:2). Ранее команда сыграла два матча вничью с «Козенцей» (0:0) и «Лечче» (1:1).

Информация для ставок

• СПАЛ не проигрывает в Серии B уже шесть матчей

• Последние три матча СПАЛа в чемпионате завершились со счетом (1:1)

• СПАЛ забил в девяти домашних матчах из десяти

• Последние десять матчей «Порденоне» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, можно предположить, что матч будет низовым и небогат на яркие моменты. Поэтому мы предлагаем не рисковать и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.71 на тотал меньше 2.5 мячей.