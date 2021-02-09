22-й тур второй по силе лиги Италии подарит нам противостояние двух интересных команд, где СПАЛ принимает «Порденоне».
|
- : -
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.31 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Порденоне» будет стоить 3.4, ничью можно поставить за 3.05. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.81.
Вероятность низового матча составляет 1.71 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 2.14.
Форма команд
СПАЛ после неудачных выступлений в Серии А не оставляет надежд вернуться в сильнейший чемпионат страны. Команда на данный момент занимает шестую позицию и отстает от лидера чемпионата на семь очков. В прошлом туре команда разошлась миром с «Козенцей» (1:1), а немного ранее с таким же счетом завершила матч с «Монцой» (1:1).
«Порденоне» располагается на девятой позиции, только в прошлом туре команда прервала свою серию без поражений, уступив «Виченце» (1:2). Ранее команда сыграла два матча вничью с «Козенцей» (0:0) и «Лечче» (1:1).
Информация для ставок
• СПАЛ не проигрывает в Серии B уже шесть матчей
• Последние три матча СПАЛа в чемпионате завершились со счетом (1:1)
• СПАЛ забил в девяти домашних матчах из десяти
• Последние десять матчей «Порденоне» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, можно предположить, что матч будет низовым и небогат на яркие моменты. Поэтому мы предлагаем не рисковать и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.71 на тотал меньше 2.5 мячей.