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«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2011)

22 ноября 2021, 23:56

Напряженную встречу «Спортинга» и «Боруссии» Д в борьбе за второе место группы можно будет посмотреть всем болельщикам в пятом туре Лиги чемпионов. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Лига чемпионов 2021/2022
Спортинг
Боруссия
3 : 1
завершен
24 ноября 2021, 23:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.652.70
Фонбет 2.55 3.30 2.80

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Спортинга» оценивается по коэффициенту 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.74. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» Д получила болезненный удар в последних двух турах Лиги чемпионов и сейчас будет вынуждена бороться за второе место в группе. Команда набрала шесть очков и опережает своего нынешнего соперника лишь по результатам личных встреч. Поражение в предстоящем поединке практически лишает команду возможности выхода в плей-офф турнира. Последние два поединка Лиги чемпионов «Боруссия» Д проиграла «Аяксу» (0:4, 1:3).

«Спортинг» после провального старта в Лиге чемпионов смог добиться двух побед в матче с главным аутсайдером и вернуться в борьбу за выход из группы. Команде очень важно победить в игре с немецким клубом, чтобы получить максимальные шансы на второе место. В коллективе нет травмированных игроков, поэтому тренерский штаб сможет подобрать оптимальный стартовый состав на матч. Последние две встречи в Лиге чемпионов «Спортинг» выиграл у «Бешикташа» (4:1, 4:0).

Информация для ставок

  • «Спортинг» выиграл девять последних матчей подряд во всех турнирах
  • «Боруссия» Д не играла вничью уже более 35 матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла все три последние встречи со «Спортингом»

Прогноз

«Боруссия» Д понимает всю важность противостояния с чемпионом Португалии и не допустит ошибок, которые случились в играх с «Аяксом». Предлагаем сделать ставку на победу немецкого клуба в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.33 2.16 1.75 1.70 2.24
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