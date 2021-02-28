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«Стандард» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (28.02.2021)

сегодня, 13:20

28 февраля «Стандард» и «Андерлехт» сыграют в очередном туре чемпионата Бельгии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится на стадионе «Морис Дюфран».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.182.74
Fonbet Live! 87.00 7.60 1.10

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не определили фаворита. Ставки на победу «Стандарда» БК Мелбет принимает с коэффициентом 2.65. Практически такая же котировка выставлена на победу «Андерлехта» (2.66). Вероятность того, что соперники сыграют вничью, оценивается в 3.40.

Небольшое предпочтение букмекеры отдают низкой результативности матча. Поставить на тотал меньше (2,5) мячей можно за 1.83, больше – 2.00.

Форма команд

«Стандард» находится в ужасной форме. Клуб из Льежа не побеждал в пяти прошлых турах чемпионата. Недобор очков откинул команду из зоны плей-офф на десятое место в турнирной таблице. В последнем матче лиги «Стандард» проиграл в гостях «Зюльте-Варегему» (2:3), потерпев восьмое поражение в чемпионате.

«Андерлехт» тоже заметными успехами похвастаться не может. В пяти предыдущих турах чемпионата дружина Венсана Компани одержала только одну викторию, одолев в гостях «Генк». После этой встречи «сине-белые» сыграли вничью с «Серкль Брюгге» (0:0), а также проиграли «Кортрейку» (0:2) в прошлом туре. В рейтинге лиги «Андерлехт» выпал из первой четверки, опустившись на пятое место.

Впервые в этом сезоне оппоненты встретились в 14-м туре. Матч на поле «Андерлехта» завершился без забитых мячей – ничья 0:0.

Информация для ставок

· «Стандард» забивал и пропускал голы в девяти из десяти прошлых матчей на своем поле

· «Андерлехт» не проигрывал в пяти предыдущих гостевых поединках – две ничьи и три победы

· В четырех из пяти последних встреч команд в Льеже сыграла ставка на ОБЗ

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, поэтому с мотивацией у них проблем не будет. «Стандард» намерен вернуться в зону плей-офф, а «Андерлехту» необходимо подниматься в первую тройку. Учитывая это, предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.182.74
Fonbet Live! 87.00 7.60 1.10
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