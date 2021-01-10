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«Тенерифе» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (10.01.2021)

10 января 2021, 12:50

«Тенерифе» попробует сломить сопротивление «Картахены» в матче на домашней арене. Каковы предпосылки к тому, что все у команды получится?

Испания. Сегунда 2020/2021
Тенерифе
Картахена
3 : 0
завершен
10 января 2021, 20:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.314.27
Лига ставок 1.86 3.15 4.60

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на эту игру. Победа «Тенерифе» идет на значении 2,08, ничья находится на отметке 3,22, а триумф команды гостей можно сыграть за 3,86. Тотал в этом поединке находится на значении 1,5 мяча. Больше можно взять за 1,55, а меньше идет с котировкой 2,61.

Форма команд

«Тенерифе» обрел отличную игровую форму. У команды сейчас серия побед из четырех матчей кряду, две из них были добыты в рамках Кубка Испании. На текущий момент клуб находится на 16-й позиции в Сегунде. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Если удастся продлить свою удачную серию, то есть предпосылки, что команда сможет избежать борьбы за выживание.

«Картахена» же не может найти свою игру. Уже три матча кряду команда не знает радости побед. Удалось в прошлом туре прервать серию из двух проигрышей, сыграв вничью с «Сарагосой» (1:1). Именно этот зачетный пункт позволил команде оторваться от зоны вылета на одно очко.

Информация для ставок

· «Тенерифе» был сильнее в четырех из 10 последних домашних встреч

· «Картахена» выиграла в двух из 10 последних выездных встреч

· В двух последних официальных встречах этих команд зафиксирована ничья и победа «Картахены»

Прогноз

По нашему мнению, хозяева являются фаворитами предстоящего поединка. Однако легко им не будет, так как соперник очень опасен в контратакующей игре. Мы считаем, что можно подстраховать свой выбор нейтральной форой 0 на «Тенерифе» с котировкой 1,50 в букмекерской конторе Мелбет. Не видим особых предпосылок к тому, чтобы гости сумели добиться победы.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.314.27
Лига ставок 1.86 3.15 4.60
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shlomo
shlomo
10 января в 15:42
Тенерифе должен забрать хотя бы одно очко...
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