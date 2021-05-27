ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Сегунда 2020/2021

«Тенерифе» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2021)

сегодня, 06:37

«Тенерифе» сыграет против «Реала Овьедо» в заключительном туре испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.203.79
Лига Ставок 2.15 3.15 3.60
Фонбет 2.12 3.25 3.65
Мелбет 2.15 3.42 3.46
1XBET 2.15 3.42 3.46
BetBoom 2.10 3.20 3.55

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Тенерифе» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Ничейный исход оценивается в 3.1. Победа «Овьедо» представлена коэффициентом 3.7.

Форма команд

«Тенерифе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с 51 баллом в активе. Команда выиграла 13 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла в 16 матчах. На счету «Тенерифе» 34 забитых и столько же пропущенных голов. Последнее время «Тенерифе» играет не лучшим образом, одержав только 1 победу за 8 матчей.

«Реал Овьедо» находится на 12-й строчке чемпионата и уступает «Тенерифе» по дополнительным показателям. На счету клуба 11 побед, 18 ничьих и 12 поражений. В этом сезоне команда забила 43 гола и пропустила 44 мяча. «Овьедо» находится в чуть лучшей форме, чем «Тенерифе», однако показывает неудачные результаты на выезде.

Информация для ставок

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Овьедо» и ТМ 4.5 по коэффициенту 3.6. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — по ходу матча будет счет 1:1 — 2.36.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.49 1.89 1.98 1.48 2.73
Лига Ставок 2.75 1.42 1.86 1.88 1.50 2.49
Мелбет 1.90 2.00
1XBET 1.90 2.00
BetBoom 2.55 1.46 1.79 1.95 1.43 2.65
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:14
Думаю ничья возможно будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100