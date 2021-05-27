«Тенерифе» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2021)

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сегодня, 06:37

«Тенерифе» сыграет против «Реала Овьедо» в заключительном туре испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Тенерифе» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Ничейный исход оценивается в 3.1. Победа «Овьедо» представлена коэффициентом 3.7.

Форма команд

«Тенерифе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с 51 баллом в активе. Команда выиграла 13 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла в 16 матчах. На счету «Тенерифе» 34 забитых и столько же пропущенных голов. Последнее время «Тенерифе» играет не лучшим образом, одержав только 1 победу за 8 матчей.

«Реал Овьедо» находится на 12-й строчке чемпионата и уступает «Тенерифе» по дополнительным показателям. На счету клуба 11 побед, 18 ничьих и 12 поражений. В этом сезоне команда забила 43 гола и пропустила 44 мяча. «Овьедо» находится в чуть лучшей форме, чем «Тенерифе», однако показывает неудачные результаты на выезде.

Информация для ставок

«Овьедо» выиграл два матча из последних пяти

«Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти

«Овьедо» пропустил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Овьедо» и ТМ 4.5 по коэффициенту 3.6. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — по ходу матча будет счет 1:1 — 2.36.