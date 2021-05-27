«Тенерифе» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2021)

«Тенерифе» сыграет против «Реала Овьедо» в заключительном туре испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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29 мая 2021, 19:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Тенерифе» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Ничейный исход оценивается в 3.1. Победа «Овьедо» представлена коэффициентом 3.7.
Форма команд
«Тенерифе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с 51 баллом в активе. Команда выиграла 13 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла в 16 матчах. На счету «Тенерифе» 34 забитых и столько же пропущенных голов. Последнее время «Тенерифе» играет не лучшим образом, одержав только 1 победу за 8 матчей.
«Реал Овьедо» находится на 12-й строчке чемпионата и уступает «Тенерифе» по дополнительным показателям. На счету клуба 11 побед, 18 ничьих и 12 поражений. В этом сезоне команда забила 43 гола и пропустила 44 мяча. «Овьедо» находится в чуть лучшей форме, чем «Тенерифе», однако показывает неудачные результаты на выезде.
Информация для ставок
- «Овьедо» выиграл два матча из последних пяти
- «Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти
- «Овьедо» пропустил восемь голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на победу «Овьедо» и ТМ 4.5 по коэффициенту 3.6. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — по ходу матча будет счет 1:1 — 2.36.