Турция – Латвия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.21)

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вчера, 11:23

30 марта в Стамбуле пройдет матч квалификации ЧМ -2022 между сборными Турции и Латвии. Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что Турция выиграет этот матч. Ставки с таким условием БК Мелбет принимает по символическому коэффициенту – 1.09. Вероятность ничейного исхода оценивается в 12.00, а победа Латвии идет за 38.00.

Согласно выставленной линии, матч в Стамбуле будет результативным. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно за 1.40, меньше – 2.86.

Форма команд

Турция стала одним из главных открытий стартовых матчей отборочного цикла к ЧМ . В первом туре подопечные Шенола Гюнеша разгромили на своем поле Нидерланды со счетом 4:2.

Спустя три дня Турция отправилась в гости к Норвегии, где ей удалось добиться крупной победы над скандинавами (3:0).

Латвия не смогла набрать очки в стартовых турах квалификации ЧМ -2022. Сначала латвийцы уступили на своем поле Черногории (1:2), а затем ничего не смогли противопоставить голландцам в гостях (0:2).

С 2003 года оппоненты провели пять очных встреч. Четыре последних дуэли соперников завершились вничью с забитыми голами, а в первом матче этой серии Латвия сенсационно победила соперника на своем поле (1:0).

Информация для ставок

• Турция забивала минимум два гола в 4 прошлых матчах на своем поле

• Латвия одержала только 2 победы в 10 последних поединках во всех турнирах

• В активе Турции 6 побед в 10 предыдущих домашних встречах

Прогноз

Турция очень мощно провела стартовые матчи отбора, в этой встрече хозяева не могут допустить осечки. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с учетом форы (-2,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.