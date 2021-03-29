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Турция – Латвия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.21)

вчера, 11:23

30 марта в Стамбуле пройдет матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Турции и Латвии. Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.09 10.00 40.00
Фонбет 1.07 11.50 32.00
Мелбет 1.10 11.50 39.00

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что Турция выиграет этот матч. Ставки с таким условием БК Мелбет принимает по символическому коэффициенту – 1.09. Вероятность ничейного исхода оценивается в 12.00, а победа Латвии идет за 38.00.

Согласно выставленной линии, матч в Стамбуле будет результативным. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно за 1.40, меньше – 2.86.

Форма команд

Турция стала одним из главных открытий стартовых матчей отборочного цикла к ЧМ. В первом туре подопечные Шенола Гюнеша разгромили на своем поле Нидерланды со счетом 4:2.

Спустя три дня Турция отправилась в гости к Норвегии, где ей удалось добиться крупной победы над скандинавами (3:0).

Латвия не смогла набрать очки в стартовых турах квалификации ЧМ-2022. Сначала латвийцы уступили на своем поле Черногории (1:2), а затем ничего не смогли противопоставить голландцам в гостях (0:2).

С 2003 года оппоненты провели пять очных встреч. Четыре последних дуэли соперников завершились вничью с забитыми голами, а в первом матче этой серии Латвия сенсационно победила соперника на своем поле (1:0).

Информация для ставок

• Турция забивала минимум два гола в 4 прошлых матчах на своем поле
• Латвия одержала только 2 победы в 10 последних поединках во всех турнирах
• В активе Турции 6 побед в 10 предыдущих домашних встречах

Прогноз

Турция очень мощно провела стартовые матчи отбора, в этой встрече хозяева не могут допустить осечки. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с учетом форы (-2,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.42 2.22 1.66
Лига Ставок 2.70 1.48 2.13 1.73
Мелбет 2.69 1.45
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:10
Конечно удивили они по хорошему!
shlomo
shlomo ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:03
Неееее...Туркелы ятаганы наточат....и в куски порубят....
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:53
Дык могут и 0-0 сыграть)))
shlomo
shlomo
вчера в 11:35
Турки думаю, что сыграют вообще на ноль...
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