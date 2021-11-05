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«Уэска» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (05.11.2021)

05 ноября 2021, 12:31

«Уэска» примет «Леганес» 5 ноября 2021 года. Команды сыграют в 15-м туре Сегунды. Букмекеры Фонбет представили свои котировки на грядущий матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Уэска
Леганес
0 : 2
завершен
05 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Уэска». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Леганеса» в 3.55.

Форма команд

«Уэска» в нынешнем сезоне Сегунды расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. «Уэска» забила 17 голов и пропустила 15 мячей.

«Леганес» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «огурцов» 13 забитых и 19 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Леганес» не может выиграть семь поединков кряду
● «Уэска» не побеждает четыре поединка подряд в Сегунде
● «Леганес» забил два мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.40. Выяснение отношений команд такого уровня часто приводит к обилию забитых мячей, не исключено, что так произойдет и в этот раз.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.81 1.54 2.61
Мелбет 1.56 2.56
1XBET 1.56 2.56
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shlomo
shlomo
05 ноября в 13:49
Много голов в этом матче мы не увидим...
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