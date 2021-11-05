«Уэска» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 12:31

«Уэска» примет «Леганес» 5 ноября 2021 года. Команды сыграют в 15-м туре Сегунды. Букмекеры Фонбет представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния — «Уэска». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Леганеса» в 3.55.

Форма команд

«Уэска» в нынешнем сезоне Сегунды расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. «Уэска» забила 17 голов и пропустила 15 мячей.

«Леганес» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «огурцов» 13 забитых и 19 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Леганес» не может выиграть семь поединков кряду

● «Уэска» не побеждает четыре поединка подряд в Сегунде

● «Леганес» забил два мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.40. Выяснение отношений команд такого уровня часто приводит к обилию забитых мячей, не исключено, что так произойдет и в этот раз.