«Уэска» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (05.11.2021)

«Уэска» примет «Леганес» 5 ноября 2021 года. Команды сыграют в 15-м туре Сегунды. Букмекеры Фонбет представили свои котировки на грядущий матч.
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0 : 2
завершен
05 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворит грядущего противостояния — «Уэска». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Леганеса» в 3.55.
Форма команд
«Уэска» в нынешнем сезоне Сегунды расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. «Уэска» забила 17 голов и пропустила 15 мячей.
«Леганес» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У «огурцов» 13 забитых и 19 пропущенных мячей.
Информация для ставок
● «Леганес» не может выиграть семь поединков кряду
● «Уэска» не побеждает четыре поединка подряд в Сегунде
● «Леганес» забил два мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.40. Выяснение отношений команд такого уровня часто приводит к обилию забитых мячей, не исключено, что так произойдет и в этот раз.