«Унион» — «Шальке-04». Прогноз на матч чемпионата Германии (13.02.2021)

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сегодня, 07:08

В 21-м туре Бундеслиги «Унион Берлин» сыграет дома с «Шальке-04». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогноз на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.8 на победу гостей, в то время как триумф «Униона» будет стоить 4.8. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.65.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 2.01 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 за 1.85).

Форма команд

«Шальке» продолжает находиться на самом дне турнирной таблицы и имеет в активе всего 8 очков. Команда снова никак не может победить, и шансов на сохранение прописки в Бундеслиге у коллектива остается очень мало. В последних двух турах «Шальке» сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и проиграл «РБ Лейпциг» (0:3).

«Унион» в последних матчах выступает достаточно невыразительно. Команда не может победить 4 тура подряд, но хороший запас очков позволяет клубу сохранять позиции в середине турнирной таблицы. В последней игре «Унион Берлин» уступил «Майнцу» (0:1), а туром ранее поделил очки с «Боруссией» М (1:1).

Информация для ставок

«Унион» не может победить в четырех матчах чемпионата подряд

«Унион» в домашних матчах Бундеслиги не уходит с поля без гола уже 16 поединков

«Шальке» проиграл пять из шести последних встреч

В последних четырех играх между командами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

«Шальке» регрессирует на протяжении долгого времени, очень тяжело рассмотреть потенциал команды, когда она находится в таком глубоком кризисе. Исходя из ситуации, можно сделать ставку на победу «Униона» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на успех хозяев составляет 1.8.