«Вади Дегла» — «Эль-Гейш». Прогноз на матч чемпионата Египта (25.05.2021)

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сегодня, 07:19

«Вади Дегла» встретится с ФК «Эль-Гейш» в рамках 24-го тура египетской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Эль-Гейш» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.18. Ничейный исход котируется в 3.00, победа «Вади Дегла» представлена коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Вади Дегла» набрал 17 баллов и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 3 поединка, 8 раз сыграл вничью и проиграл 11 матчей. В нынешнем сезоне на счету команды 17 забитых и 28 пропущенных мячей. «Вади Дегла» переживает чёрную полосу. Последние результаты не позволяют клубу выбраться из зоны вылета.

«Эль-Гейш» находится в более выгодном положении. Клуб набрал 27 очков и занимает 11-е место в чемпионате. На счету команды 7 побед, 6 ничьих и 10 поражений. В этом сезоне «Эль-Гейш» забил 31 гол и пропустил 26 мячей. Команда находится в лучшей форме, чем соперник, однако проиграла в последнем туре «Замалеку» (1:2).

Информация для ставок

«Вади Дегла» не побеждает пять матчей кряду во всех турнирах

«Эль-Гейш» выиграл три матча из последних пяти

«Вади Дегла» забил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз