«Валенсия» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.02.2021)

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вчера, 04:14

«Валенсия» дома сыграет против «Сельты» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке главным фаворитом выглядит именно «Валенсия», на победу «Лос Чес» можно поставить за 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Сельты» — в 2.95. Также за 1.40 можно поставить на то, что «Валенсия» не проиграет в этом матче.

Форма команд

«Валенсия» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Примеры и имеет в активе 24 очка. В нынешнем сезоне «Валенсия» выглядит как автомобиль «Феррари», который превратился в металлолом. Во всём виноват владелец клуба, он выгнал капитана Дани Парехо и распродал некоторых игроков основы. «Лос Чес» вынуждены бороться за выживание, а не за еврокубки, как это было совсем недавно. «Летучие мыши» забили 28 голов и пропустили 32 мяча в этом сезоне.

«Сельта» находится на девятой строчке, в активе у клуба 29 баллов. Нельзя сказать, что «Сельта» играет очень хорошо, но ниже своего уровня клуб не опускается. В этом сезоне команда забила 29 голов и пропустила 34 мяча. У «Сельты» семь побед в Примере, клуб очень старается и при удачном стечении обстоятельств может запрыгнуть в еврокубки.

Информация для ставок

«Сельта» проиграла лишь один матч из последних пяти

«Валенсия» выиграла один из пяти последних матчей

«Валенсия» победила в 3 из 11 домашних матчей в этом сезоне

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на тотал голов в первом тайме больше 1.5 с коэффициентом 3.10. Также можно поставить на то, что в этом поединке будет ничья или победа «Сельты» по коэффициенту 1.35.

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