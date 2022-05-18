«Валенсия» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2022)

1652878219

вчера, 15:50

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Валенсия» закончит нынешний сезон в середине турнирной таблицы, однако серия без побед в чемпионате Испании уже изрядно раздражает болельщиков. Клуб занимает 11 место с 45 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт. В случае победы в этой встрече коллектив сможет закончить сезон победой и подняться выше как минимум на одну позицию. В прошлом туре «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1), а ранее крупно уступила «Бетису» (0:3).

«Сельта» провела относительно стабильный сезон, по сравнению с предыдущими годами, однако не смогла навязать борьбу за места в зоне еврокубков. Команда идет на 10 позиции с 46 баллами и результат этого поединка существенно ничего не поменяет в итоговой таблице, разве что опустит или поднимет ее на одну-две позиции. Два последних поединка «Сельты» завершились победой над «Эльче» (1:0) и поражением от «Барселоны» (1:3).

Информация для ставок

«Валенсия» не выигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Сельта» одержала всего одну выездную победу в десяти последних поединках

«Валенсия» выиграла три из четырех последних матчей у «Сельты»

В девяти последних матчей между клубами не было забито больше трех мячей за одну игру

Прогноз

Обе команды очень нестабильно выступают, поэтому победителя в матче без особого турнирного значения предсказать сложно. Рекомендуем остановить выбор на тотале меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.