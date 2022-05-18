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«Валенсия» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2022)

вчера, 15:50
Валенсия

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.472.63
Фонбет 2.75 3.35 2.55
Мелбет 2.83 3.44 2.68
1XBET 2.83 3.44 2.68
BetBoom 2.81 3.36 2.64

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Валенсия» закончит нынешний сезон в середине турнирной таблицы, однако серия без побед в чемпионате Испании уже изрядно раздражает болельщиков. Клуб занимает 11 место с 45 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт. В случае победы в этой встрече коллектив сможет закончить сезон победой и подняться выше как минимум на одну позицию. В прошлом туре «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1), а ранее крупно уступила «Бетису» (0:3).

«Сельта» провела относительно стабильный сезон, по сравнению с предыдущими годами, однако не смогла навязать борьбу за места в зоне еврокубков. Команда идет на 10 позиции с 46 баллами и результат этого поединка существенно ничего не поменяет в итоговой таблице, разве что опустит или поднимет ее на одну-две позиции. Два последних поединка «Сельты» завершились победой над «Эльче» (1:0) и поражением от «Барселоны» (1:3).

Информация для ставок

  • «Валенсия» не выигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Сельта» одержала всего одну выездную победу в десяти последних поединках
  • «Валенсия» выиграла три из четырех последних матчей у «Сельты»
  • В девяти последних матчей между клубами не было забито больше трех мячей за одну игру

Прогноз

Обе команды очень нестабильно выступают, поэтому победителя в матче без особого турнирного значения предсказать сложно. Рекомендуем остановить выбор на тотале меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.51 1.89 2.00 1.49 2.75
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:00
Гости не проиграют
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