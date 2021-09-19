«Венеция» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

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сегодня, 11:07

«Венеция» примет «Специю» в рамках очередного тура Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

​Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Венеция». Поставить на победу этой итальянской команды можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Специи» по 2.85.

Форма команд

«Венеция» здорово показала себя еще до того, как сыграла первый матч в Серии А. Команда представила несколько комплектов форм, которые вызвали восторг у фанатов. В плане результатов команда пока не так успешна, как хотелось бы болельщикам. В активе клуба — три балла. У команды 14-я строчка в турнирной таблице, одна победа и два поражения. Клуб забил два гола и пропустил шесть мячей.

«Специа» начала сезон в Италии так, как многие и думали — один балл в трех матчах и 18-я строчка в турнирной таблице. У клуба одна ничья и два поражения. Команда забила три мяча и пропустила девять голов. «Специа» является одной из худших команд Серии А по количеству пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Специа» не побеждает три поединка кряду

● «Венеция» проиграла три матча из последних пяти

● «Специа» пропустила 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет, коэффициент на такой исход составит 2.70.