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«Венеция» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

сегодня, 11:07

«Венеция» примет «Специю» в рамках очередного тура Серии А. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

​Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Венеция». Поставить на победу этой итальянской команды можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Специи» по 2.85.

Форма команд

«Венеция» здорово показала себя еще до того, как сыграла первый матч в Серии А. Команда представила несколько комплектов форм, которые вызвали восторг у фанатов. В плане результатов команда пока не так успешна, как хотелось бы болельщикам. В активе клуба — три балла. У команды 14-я строчка в турнирной таблице, одна победа и два поражения. Клуб забил два гола и пропустил шесть мячей.

«Специа» начала сезон в Италии так, как многие и думали — один балл в трех матчах и 18-я строчка в турнирной таблице. У клуба одна ничья и два поражения. Команда забила три мяча и пропустила девять голов. «Специа» является одной из худших команд Серии А по количеству пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Специа» не побеждает три поединка кряду
● «Венеция» проиграла три матча из последних пяти
● «Специа» пропустила 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет, коэффициент на такой исход составит 2.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.69 2.29
Мелбет 1.80 2.13
1XBET 1.83 2.09
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:42
Игра на три результата
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