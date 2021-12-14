«Венеция» — «Тернана». Прогноз на матч Кубка Италии (14.12.2021)

1639432174

сегодня, 00:49

В рамках 1/16 финала Кубка Италии «Венеция» на родном стадионе примет «Тернану». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.63 на победу хозяев, взять ничейный результат можно по коэффициенту 4.15, а поставить на победу гостей можно по интересному коэффициенту 4.98.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.68. Низовой исход данного матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Венеция» в последнем туре Серии А смогла сотворить сенсацию и отобрать очки у грозного «Ювентуса» — ничья (1:1). В минувшей стадии Кубка Италии коллектив сражался дома с «Фрозиноне» и сумел пройти неуступчивый клуб из низшего дивизиона благодаря победе в серии пенальти.

«Тернана» выступает в дивизионе рангом ниже и демонстрирует там средние результаты, занимая 11-ю строчку с 22 очками в активе. В прошедшем матче чемпионата «Тернана» уступила «Беневенто» (0:2), а в Кубке страны прошла «Болонью» в фантастической битве, победив с невероятным счетом (5:4).

Информация для ставок

«Венеция» не может победить в четырех матчах кряду

У «Тернаны» три ничьих в последних пяти поединках

Четыре из пяти последних домашних игр «Венеции» завершились результатом «обе забьют»

«Тернана» забивает на выезде в пяти встречах подряд

Прогноз

Сложный матч ожидается для обоих клубов. «Венеция» любит атаковать, но в то же время не может похвастаться надежностью у своих ворот. «Тернана» также не ставит автобус, дает играть своим соперникам и пытается навязывать им свой футбол. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.