ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Венеция» — «Тернана». Прогноз на матч Кубка Италии (14.12.2021)

сегодня, 00:49

В рамках 1/16 финала Кубка Италии «Венеция» на родном стадионе примет «Тернану». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.344.65
Мелбет 1.61 4.12 4.68
1XBET 1.61 4.12 4.68
BetBoom 1.64 4.10 4.70

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.63 на победу хозяев, взять ничейный результат можно по коэффициенту 4.15, а поставить на победу гостей можно по интересному коэффициенту 4.98.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.68. Низовой исход данного матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Венеция» в последнем туре Серии А смогла сотворить сенсацию и отобрать очки у грозного «Ювентуса» — ничья (1:1). В минувшей стадии Кубка Италии коллектив сражался дома с «Фрозиноне» и сумел пройти неуступчивый клуб из низшего дивизиона благодаря победе в серии пенальти.

«Тернана» выступает в дивизионе рангом ниже и демонстрирует там средние результаты, занимая 11-ю строчку с 22 очками в активе. В прошедшем матче чемпионата «Тернана» уступила «Беневенто» (0:2), а в Кубке страны прошла «Болонью» в фантастической битве, победив с невероятным счетом (5:4).

Информация для ставок

  • «Венеция» не может победить в четырех матчах кряду
  • У «Тернаны» три ничьих в последних пяти поединках
  • Четыре из пяти последних домашних игр «Венеции» завершились результатом «обе забьют»
  • «Тернана» забивает на выезде в пяти встречах подряд

Прогноз

Сложный матч ожидается для обоих клубов. «Венеция» любит атаковать, но в то же время не может похвастаться надежностью у своих ворот. «Тернана» также не ставит автобус, дает играть своим соперникам и пытается навязывать им свой футбол. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.81 2.22
Мелбет 2.31 1.67
1XBET 2.31 1.67
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:25
Скорее всего в этом матче ожидается тотал больше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100