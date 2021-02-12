«Вердер» — «Фрайбург»: прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2021)

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сегодня, 11:24

21-й тур Бундеслиги подарит нам интересную встречу, где «Вердер» примет на своем поле крепкий «Фрайбург».

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом матча, поэтому коэффициент на победу хозяев – 2.7. Поверить в успех гостей можно за 2.75. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.96. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.91.

Форма команд

Результаты «Вердера» за последнее время заметно улучшились. Команда из последних пяти матчей проиграла всего лишь один. На данный момент клуб занимает 11-е место и в активе имеет 22 очка. Последними играми «Вердера» стала ничья с «Шальке» (1:1) и крупная победа над «Гертой» (4:1).

«Фрайбург» в последний месяц играет очень нестабильно. Среди результатов коллектива присутствуют и победы, и поражения. «Фрайбург» еще имеет шансы на попадание в Лигу Европы, в их активе 30 очков и текущая восьмая позиция. Последними матчами клуба стали поражение от «Вольфсбурга» (0:3) и домашняя победа над «Боруссией» Д (2:1).

Информация для ставок

• «Вердер» проиграл всего один матч из последних шести во всех турнирах

• Последние три выездных матча «Фрайбурга» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Вердер» не проигрывает на своем поле уже три матча

• В четырех из пяти матчей между командами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, поэтому стоит ожидать равного матча с большим количеством голевых моментов. Рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.96.