«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

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вчера, 23:50

«Вест Хэм» примет «Саутгемптон» в рамках последнего тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры назвали «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00 и на победу «Саутгемптона» по 4.50.

Форма команд

«Вест Хэм» набрал 62 балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 18 поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. В активе этого футбольного клуба — 59 забитых и 47 пропущенных.

«Саутгемптон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 43 пункта. В нынешнем сезоне «святые» выиграли 12 матчей, семь раз играли вничью и проиграли 18 поединков. У клуба в активе 47 забитых и 65 пропущенных.

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл два матча из последних пяти

«Саутгемптон» также выиграл два поединка из последних пяти

«Вест Хэм» забил шесть мячей в пяти последних поединках

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Вест Хэма» или ничейный исход по 1.20. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 1.65.

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