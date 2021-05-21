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«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

вчера, 23:50

«Вест Хэм» примет «Саутгемптон» в рамках последнего тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.734.045.05
Лига Ставок 1.71 4.10 4.70
BetBoom 1.74 4.06 4.71

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры назвали «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00 и на победу «Саутгемптона» по 4.50.

Форма команд

«Вест Хэм» набрал 62 балла и находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 18 поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. В активе этого футбольного клуба — 59 забитых и 47 пропущенных.

«Саутгемптон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 43 пункта. В нынешнем сезоне «святые» выиграли 12 матчей, семь раз играли вничью и проиграли 18 поединков. У клуба в активе 47 забитых и 65 пропущенных.

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл два матча из последних пяти
  • «Саутгемптон» также выиграл два поединка из последних пяти
  • «Вест Хэм» забил шесть мячей в пяти последних поединках

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Вест Хэма» или ничейный исход по 1.20. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 1.65.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Специа» — «Рома».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.61 1.89 2.02
Лига Ставок 2.34 1.58 1.86 1.91
BetBoom 3.92 1.27 2.36 1.63 1.85 2.00
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