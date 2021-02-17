«Вольфсберг» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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17 февраля 2021, 07:18

«Вольфсберг» и «Тоттенхэм» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет на нейтральном поле.

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают гостей, поставить на победу которых можно в БК Мелбет с коэффициентом 1.44. В случае победы «Вольфсберга» зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать за 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и 2.2 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть с котировкой 1.92.

Форма команд

«Тоттенхэм» на данный момент находится не в лучших кондициях. Команда проиграла много матчей в чемпионате и недавно вылетела из Кубка Англии, в дополнительное время уступив «Эвертону» (4:5). Однако Лига Европы — это совсем другой турнир, и Жозе Моуриньо сможет настроить своих подопечных на качественную и комбинационную игру. В последних турах АПЛ «Тотенхем» уступил «Манчестер Сити» (0:3) и обыграл аутсайдера «Вест Бромвич» (2:0).

Представитель австрийской Бундеслиги «Вольфсберг» по праву вышел из не самой простой групповой стадии Лиги Европы и сейчас готов продолжать удивлять болельщиков. Команда сейчас идет на шестом месте в своем чемпионате и играет с переменным успехом. Коллектив достаточно сплочен и сыгран, поэтому англичанам точно не будет просто в предстоящей игре. В прошлом туре чемпионата «Вольфсберг» обыграл «Адмиру» (2:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл три последних гостевых матча во всех турнирах

В пяти из шести последних матчей «Вольфсберга» в чемпионате сыграла ставка «обе не забьют»

В последних четырех матчах АПЛ с участием «Тоттенхэма» сыграла ставка «обе не забьют»

Прогноз

«Вольфсберг» будет ослаблен отсутствием родных трибун, так как матч пройдет на нейтральном поле. Но всё же команда может создать проблемы нестабильному коллективу Жозе Моуриньо. Рискнем предположить, что номинальные хозяева не уступят в этом поединке. Сделать ставку на 1Х «Вольфсберга» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.95.