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«Вольфсбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч чемпионата Германии (13.03.2021)

11 марта 2021, 07:31

В 25-м туре Бундеслиги. «Вольфсбург» ждет в гости «Шальке». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.37 1.69
Лига ставок 2.30 1.63
BetBoom 2.28 1.67

Ставки букмекеров

«Вольфсбург» является явным фаворитом этого поединка, в букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.35. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 5.3. Победа «Шальке» оценивается в 8.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.61 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.31. Существует вероятность, что команды обменяются голами. Такой исход представлен коэффициентом 1.92.

Форма команд

«Вольфсбург» прервал свою серию из 10 матчей без поражений, в прошлом туре уступив на выезде «Хоффенхайму» (1:2), Еще одной неудачей «волков» стал вылет из Кубка Германии, где команда проиграла «РБ Лейпциг» (0:2). Тем не менее коллектив решительно настроен на борьбу за медали чемпионата Германии и продолжает удерживать третью позицию в турнирной таблице.

Все усилия «Шальке» начать показывать результат пока заканчиваются максимум ничейными исходами. В прошлом клуб из Гельзенкирхена поделил очки с «Майнцем» (0:0). Команда отстает на 11 очков от спасительного 15-го места, и шансов сохранить прописку у «Шальке» практически нет. За тур до игры с «Майнцем» команда проиграла «Штутгарту» (1:5).

Информация для ставок

  • «Шальке» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • «Вольфсбург» проиграл две последние встречи в чемпионате и Кубке
  • «Вольфсбург» выиграл три последние встречи с «Шальке»
  • «Шальке» выиграл один из последних десяти выездных матчей во всех турнирах

Прогноз

«Вольфсбург» находится в отличной форме, несмотря на последние поражения. Команда с первых минут захватит инициативу и должна довести встречу до победы. Сделать ставку на «Вольфсбург» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.37 1.69
Лига ставок 2.30 1.63
BetBoom 2.28 1.67
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shlomo
shlomo
11 марта в 09:57
Хозяева фавориты матча
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