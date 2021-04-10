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«Жил Висенте» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.04.2021)

вчера, 05:42

«Жил Висенте» и «Морейренсе» сыграют между собой в 26-м туре португальской Примейры. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.383.69
Мелбет 2.16 3.30 3.56

Ставки букмекеров

В этом матче БК Бетсити отдаёт предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Жил Висенте» предлагается по коэффициенту 2.24. Шансы «Морейренсе» добиться успеха в данной встрече букмекер оценил котировкой 3.44, ничья представлена коэффициентом 3.24.

От предстоящей игры букмекеры не ожидают много забитых голов. Ставки на ТМ (2,5) идут с котировкой 1.62, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

«Жил Висенте» набрал отличную форму, выиграв три матча подряд. Эти успехи позволили «петухам» оторваться от зоны вылета и подняться на десятое место в таблице. Успешными для команды оказались поединки с «Виторией Гимараеш» (4:2), «Насионалом» (2:0) и «Риу Аве» (2:0) в прошлом туре.

В активе «Морейренсе» семь побед и десять ничьих в чемпионате Португалии. Эти результаты принесли команде 31 очко и текущее восьмое место в турнирной таблице. Сегодняшние хозяева не побеждают три тура подряд. Помимо ничейных результатов с «Риу Аве» и «Спортингом» (1:1), клуб потерпел крупное гостевое поражение от «Пасуша» (0:3), которое стало для команды восьмым в текущем розыгрыше лиги.

Информация для ставок

  • В 5 из 6 последних матчей «Жил Висенте» сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Морейренсе» не проигрывал в 8 предыдущих встречах с «Жил Висенте» во всех турнирах
  • «Жил Висенте» забивал минимум 2 гола в 3 поединках кряду

Прогноз

«Жил Висенте» отлично провел последние матчи, показав результативную игру в атаке. Но во встречах с «Морейренсе» дела у нынешних хозяев, как правило, идут не очень. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Бетсити. Эта ставка сыграла в двух предыдущих дуэлях соперников.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.74 1.63 2.39
Мелбет 1.64 2.39
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:41
Хозяева не проиграют
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