«Зенит» перехитрил «Краснодар»

Сегодня обошлось без бисиклеты на последних секундах, а вот отсылки к Венгеру по адресу Шалимова будут – «Соккер.ру» разбирает игру «быков» и победителя «Зенита».

Вратари

Крицюк – Лунев – победа «Зенита»

Лунев – умница, подстраховал ошибку Мевли и Кришито, взял удар Классона в упор после перерыва, а потом еще разок спас для верности. А до этого Андрей долго скучал, поскольку за первый тайм «Краснодар» не нанес точных ударов по его воротам. Скучающий вратарь – радость в футбольной семье. А Станислав сначала едва не привез гол в свои ворота, потом отбил удар Дзюбы, но его подвиг уже не имел значения…

Защитники

Шишкин – Иванович – победа «Зенита»

Бранислав играл активно, против него постоянно фолили, не только богатырские ауты серба помогали «Зениту» атаковать правым флангом. После одного из штрафных, заработанных правым беком, забили первый гол, а потом Иванович записал на своей счет ассист. А Шишкин в обороне сыграл так, как и в опорной зоне – что был, что не было. Тогда как Иванович – МVP ключевого первого тайма. А потом ветеран тактично ушел в тень и оборону, грамотно сыграл.

Матрынович – Маммана – победа «Зенита»

У белоруса были ошибки, а Маммана опять обыгрывал атакующих игроков соперника. На этот раз обошлось без мелких ошибок Эмануэля, поскольку форварды «Краснодара» только и смогли, что изобразить активность. Аргентинец хорошо сыграл, а его опытный коллега – не очень. Конечно, определенные моменты оборона «Зенита» допустила, но ошибался не Маммана.

Гранквист – Мевля – победа «Зенита»

Интересная пара для сравнения, поскольку швед руководит обороной «Краснодара», а вот Мевле еще надо этому поучиться в «Зените». Вот только сегодня Андрес многих упустил из виду. Полоза не закрыли, позицию теряли вместе с Мартыновичем, а Мевля после урока в кубковом петербуржском дерби сыграл аккуратно. Разок ошибся – Лунев подстраховал.

Петров – Кришито – победа «Зенита»

Сергей сзади прыгнул в ноги Дзюбе, который мчался к воротам соперника после ошибки Каборе. Лишь судейская ошибка помогла «Краснодару» остаться в полном составе – за такой фол удаляют, поскольку это опасная игра. На счету Доменико подача со штрафного, после которого забил Ерохин, в пассиве Сергея – пустая зона для Ивановича, Браниславу не помешали отдать голевую передачу на Полоза.

Полузащитники

Каборе – Краневиттер – поражение «Краснодара»

Оба сыграли странно. У соперников сегодня не было проблем при работе в опорной зоне, хотя обе команды активно использовали фланги для выхода вперед. Каборе и Краневиттеру в такой ситуации надо было работать реджистами – задавать темп атакам. Но Матиас строго разрушал, а Шарль едва не придумал гол в свои ворота и по делу был заменен.

Газинский – Ерохин – победа «Зенита»

В хороших матчах Газинский показывает, чем отличается от Тарасова. В отборе не такой жесткий, зато первый пас намного лучше. Но попытки Юрия играть в стиле Феллаини – быстро расставаться с мячом, сегодня не сработали. А Ерохин забил гол, хорошо двигался в поисках мяча. Александр пользуется доверием Манчини и лимитом, и сегодня точно не подвел.

Перейра – Кузяев – победа «Зенита»

Маурисио пытался драться до перерыва, менять позиции, искать мяч. Его с Кузяевым можно сравнить именно благодаря таким поискам – это игроки, которые выполняют тонкие задачи тренеров, разведчики. И если у Далера получалось, поскольку сыграл полезно, компенсируя нехватку передач Паредеса в центре поля, а Перейра старался без поддержки команды и поэтому ничего не получилось.

Классон – Полоз – победа «Зенита»

Шведский хавбек – один из самых созидательных игроков нового сезона в РФПЛ, но сегодня кандидат в сборную России был ярче. Чему способствовала игра команды и индивидуальное мастерство. Классон свой момент не использовал, в отличие от Полоза – Иванович хорошо вырезал мяч с правого фланга, а Дмитрий четко пробил головой. Полоз отведенное время потратил эффективнее.

Смолов – Дзюба – победа «Зенита»

Оба проходили кастинги в сборную Россию, а Артем еще и Манчини должен доказать, что может продуктивно играть рядом с Кокориным в атаке. Не сказать, что у Дзюбы получилось все – был напряженным, необходимо расслабиться, тогда голы пойдут, но и Смолов играл без мяча, ударов и моментов. Изредка появлялся впереди, но героем и спасителем не стал. А Дзюба искал мяч и даже опасно пробил по воротам дважды. У Федора 0 ударов в створ.

Подберезкин – Кокорин – победа «Зенита»

Вячеслав поначалу участвовал в комбинациях – отдает короткие передачи, но из него так себе Де Брюйне, поэтому именно его и заменили в перерыве. Кокорин в Краснодаре тоже не очень ярко сработал, но стягивал на себя защитников. Александра использовали для отвлечения – Манчини показывал ему, куда бежать, чтобы освободить зоны для Полоза, Ерохина, Кузяева и Ивановича. Кокорин был полезным и сыграл на команду.

Усиление со скамейки

Вандерсон, Жоаозиньо, Окриашвили – Паредес, Терентьев – победа «Краснодара»

Пусть у Вандерсона активность была в половине случаев пустой – он просто единственный, кто цеплялся за мяч, но стоит признать, что паренек заслужил не проиграть «Зениту», в отличие от опытных напарников, которые сдались еще после второго пропущенного мяча.

В целом же замены Шалимова были скучными и предсказуемыми. Выпустил троих человек в атаку, проигрывая 0:2 – очень оригинально. Манчини тоже не мудрил, но мог себе это позволить, хотя Вандерсона отметим – хотя бы старался на старте второго тайма.

Главные тренеры

Шалимов – Манчини – победа «Зенита»

До матча говорили, что Роберто переиграет коллегу тактически. И вы все видели – оба тайма итальянец творил, что душа пожелает, но с уважением к сопернику. А «Краснодар» потерял отличную возможность превратить матч в игру невиданной в этом туре красоты, ведь Шалимов не справился. Тренерскую тонкость наставника доказывает даже факт, что подавляющее большинство пропущенных «Краснодаром» голов – со стандартов. Круто, в составе много рослых и крепких ребят, а Ерохину никто не мешал.

Детские ошибки отличают «быков» - команду приличных исполнителей без наладки. Хотелось бы что-то сказать о тактике «Краснодара» на матч против «Зенита», но не получится. Нельзя описать того, чего не было. Не сработало даже то, на чем обычно выезжал Шалимов – ударность Смолова, передачи под удары от Перейры, разгоняющие атаки решения Каборе и Газинского и проходы Классона. Когда выдают красную карточку, то команда остается в меньшинстве. А как называется, когда сильный коллектив много месяцев играет и даже порой побеждает без главного тренера?

Общий счет. «Краснодар» 1:12 «Зенит»

«Зенит» поломал «быков» впереди с помощью грубой силы - подачи с флангов. Хотя разрывы между линиями у «Краснодара» были такими, что им даже «Спартак» забил бы. Сегодня «Зенит» раскатал соперника чисто, красиво и грамотно. Поэтому фиксируем, вероятно, рекордный в истории блога «Кто круче?» на «Соккер.ру» перевес. 12:1 – таков счет неумелого использования толковых игроков от тренера «быков».

Сегодня «Зенит» справился с обидной для интриги легкостью и расчетливостью. А поскольку в конце первого тайма «быки» могли остаться вдесятером – им крупно повезло, что судьи оставили шансы на камбэк. Который не состоялся, поскольку тренерский штаб краснодарцев не смог подготовиться к очередному сложному сопернику и к поворотам в игре. «Зенит» отлично отреагировал на поражение в Кубке России, перестроился морально, индивидуально и тактически.

Основной состав не подвел Манчини – выиграл сильнейший. А «Краснодар» провалился. Дома попали по чужим воротам, только когда «Зенит» позволил. Такой стадион, такая поддержка и подобный провал… Пусть генеральный директор хозяев еще раз расскажет фанатам «Краснодара», что они в футболе не разбираются, раз не первый месяц задают конкретные вопросы тем, кто может прямо влиять на игру «быков», в отличие от поклонников – тренерскому штабу Шалимова.

Манчини от понимания преимущества обнаглел настолько, что после перерыва «Зенит» завел руки за спину и предложил «Краснодару»: «Бей!» И что создали хозяева? Только два момента под премиальные Луневу. После такого понятно – Манчини верно разобрал соперника, а его футболисты четко контролировали игру. Пока у «Краснодара» нет сильного тренера, он «Зениту» в чемпионской гонке не конкурент. Ведь фаворит может сознательно отдать «быкам» мяч после перерыва и с уважением к чужому мастерству четко выиграть, как сегодня.