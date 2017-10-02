Находим чемпиона Москвы. Фавориты и аутсайдеры столичных дерби

Калитвинцев извинился, Семин снова победил, но на каком месте в столичных футбольных разборках их команды, а также ЦСКА и «Спартак»? «Соккер.ру» находит ответы!

Методика расчета. В первом круге больше московских дерби не будет, каждый сыграл с каждым. Но оценивать по одному сезону скучно. Поэтому берем глобальнее – посчитаем с чемпионата 2011/12 как переходного на «осень-весна», учитывая только игры РФПЛ. И поскольку «Динамо» усилиями менеджеров и футболистов вылетело в ФНЛ, то для уравнения шансов итоговое место команд определяем по среднему количеству набранных пунктов за игру, чтобы исключить ничьи или отставание из-за объема поединков.

Так будет справедливо и наглядно, ведь не только покажет фаворитов соседских войн, но и поможет проследить динамику отношений. Также пусть не обижаются болельщики славного «Торпедо», но их редкое появление в РФПЛ не будем учитывать в таблице – чтобы не ставить великий клуб на последнее место со скромнейшим показателем. Вот если найдется уверенный в себе хозяин, возродит «Торпедо» – тогда и поговорим. А пока у нас знаменитый и именитый квартет, в котором ищем первую и последнюю скрипки. Кто же главный специалист по столичным дерби?

4 место. «Локомотив» (43 игры, 50 набранных очков, 1.16 пункта за дерби)

Вчерашний победитель оказывается самым бесхарактерным клубом Москвы? И так – раз набрал меньше всех пунктов за последние годы, и нет – в новом сезоне «Локомотив» в виртуальной таблице чемпионата Москвы лидирует, поскольку собрал 9 пунктов из 9. Для сравнения – у «Спартака» пока нет побед в дерби, только одна ничья и два поражения. У «Динамо» — две ничьи и поражение. У ЦСКА – победа над «Спартаком» и мировая с динамовцами. Но «железнодорожники» за круг почти повторили собственный рекорд сезона – тогда было 10 пунктов в дерби из 18 возможных. Так что Семин рад, ведь настрой на соседских соперников меняется и характер тоже – помним 3:4 со «Спартаком».

3 место. «Динамо» (39 игр, 50 набранных очков, 1.28 пункта за дерби)

У «Динамо» и «Локомотива» одинаковое количество набранных пунктов в дерби, но «бело-голубые» пропустили год и поэтому у них меньше поединков. Зато пятьдесят собранных очков намекают, что КПД «Динамо» в прежних дерби был очень высоким – они набрали 42 % баллов из максимально возможного количества, что неплохо, учитывая наличие ничьих, которые занижают условный Эверест, а также падения уровня состава. Зато фиксируем успешность «Динамо» в переходном сезоне – тогда набрали 20 пунктов. И прослеживаем игровой регресс с помощью дерби – от двух десятков очков дошли до всего двух в провальном сезоне. Сейчас тоже пока два пункта набрали, но есть еще второй круг и шансы на камбэк с «Локомотивом».

2 место. «Спартак» (43 игры, 63 набранных очков, 1.47 пункта за дерби)

«Спартак» потерял в этом сезоне титул чемпиона Москвы – благодаря ничьей с «Динамо» и двум эмоциональным камбэкам ЦСКА и «Локомотива» получаем скромный результат нового сезона, всего один балл. Поэтому даже уверенное столичное чемпионство прошлого года – «Спартак» набрал намного больше пунктов, чем «Локомотив» и ЦСКА в золотых дерби, не мешает им спуститься на вторую строчку в общей таблице. При этом фиксируем, что за шесть полноценных сезонов четыре раза именно «красно-белые» лучше всех играли в дерби по количеству набранных пунктов. Еще раз «Спартак» был вторым. Команда настроения, не иначе, раз в дерби играет лучше, чем в сумме по сезонам.

1 место. ЦСКА (43 игры, 69 набранных очков, 1.60 пункта за дерби)

Какой отчаянной получилась борьба за лидерство, ведь видите – армейцы только благодаря этому сезону, победе над «Спартаком» и ничьей с «Динамо» в дерби сумели увереннее обойти чемпионов России в таблице. Но пока лидерство ЦСКА шаткое – даже шесть пунктов можно отыграть во втором круге. У Ганчаренко ведь есть поражение от «Локомотива» и ничья с «Динамо». Так что королем московских дерби армейцы не стали. Хотя в общей таблице за последних шесть с половиной сезонов оказываются лидерами. Заодно отмечаем напряженность всех матчей – даже текущий лидер в «чемпионате Москвы» заработал в дерби всего 53 % из возможных пунктов. Непросто даются поединки против соседей здесь всем и каждому!

Результаты «чемпионата Москвы» в рамках РФПЛ с сезона 2011/12 Место Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Разница Очки Очки за матч 1 ЦСКА 43 20 9 14 61:48 69 1,60 2 «Спартак» 43 18 9 16 63:55 63 1,47 3 «Динамо» 39 13 11 15 57:61 50 1,28 4 «Локомотив» 43 13 11 19 52:69 50 1,16

- самое результативное дерби последних лет – «Динамо» и «Локомотива», забили 46 мячей в 13 матчах, самые «скучные» - поединки «Динамо» и ЦСКА, хотя и там средняя результативность выше 2 голов за матч;

- еще один любопытный факт – московские дерби лишь в 4 случаях из последних 79 матчей (4.7 % игр) завершались со счетом 0:0, на голы столичные клубы не скупятся;

- меньше всех пропустил в московских дерби лидер таблицы ЦСКА, то есть Акинфеев, больше всех забивает «Спартак» - сказываются результаты дерби с «Динамо» и «Локомотивом»;

- ни у одной из команд нет большего количества ничьих, чем поражений, и даже у армейцев целых 14 неприятных дерби с влетами соседям – интрига всегда есть;

- при этом каждое четвертое дерби (23.8 % от всех матчей) – ничья, запомните, если будете делать прогнозы – высокий процент мировых, хотя часто с камбэками, с голами, что тоже надо учитывать;

- ЦСКА – удобный «клиент» для «Динамо». «Динамо» - «клиент» для «Спартака». «Спартак» - для ЦСКА, также «Локомотив» часто проигрывает армейцам. Но у самих железнодорожников почти равенство с «Динамо» и «Спартаком» в дерби, но общие расклады прослеживаем – у каждого есть неудобный соперник.

Столичное дерби во всем его разнообразии – одно из главных украшений чемпионата России, поскольку в таких играх всегда есть принципиальность, даже когда встречаются не враги, как ЦСКА и «Спартак», а клубы, чьи фанаты не враждуют. Но в последней игре «Динамо» и «Локомотива» зрители прекрасно увидели, с каким настроем работали подопечные Семина. И не удивлены новостью, что Калитвинцев извинялся перед болельщиками «Динамо», которые впервые за его время работы раздосадованными покидали трибуны до финального свистка.

Зато общий результат «бело-голубых» подсказывает – совсем недавно умели играть с соседями куда лучше и успешнее. А мощнее всех в этих разборках оказался самый стабильный клуб последних лет – ЦСКА, что можно назвать логичным результатом. При этом у «Спартака» есть второй круг, чтобы не упасть в грязь лицом – все-таки по отдельным сезонам чемпионами Москвы последних лет чаще всего были именно «красно-белые». Но всем хочется на вершину и порадовать болельщиков, достав соседа. Заметно по «Локомотиву» - аутсайдер в общей таблице заметно прибавил в дерби и одержал три победы за круг, что в футбольном «чемпионате Москвы» – редкость.