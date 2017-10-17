Топ-10. Женщины во главе футбольных клубов

Новым президентом «Торпедо», сменившего собственника на днях, станет Елена Еленцева. «Соккер.ру» рассказывает о других женщинах, возглавлявших футбольные хозяйства.

В московском «Торпедо» большие перемены: на место ЗИЛа приходит Московский кредитный банк. Грядет смена руководства, и ненавистный болельщикам автозаводцев Александр Тукманов покинет свой пост, а его место займет Елена Еленцева, руководившая спорткомплексом имени Эдуарда Стрельцова. «Соккер.ру» - о дамах, которые оставили след в мужском футболе.

Маргарита Луи-Дрейфус («Марсель»)

Уроженку Санкт-Петербурга Маргариту Богданову называют самой богатой в мире россиянкой. В 1989 году она познакомилась с французским миллиардером Робером Луи-Дрейфусом, а в 2009 году после смерти мужа унаследовала все его состояние и контрольный пакет акций марсельского «Олимпика», который Робер приобрел в конце 90-х. Спустя год после смерти Луи-Дрейфуса «Марсель», делами которого Маргарита фактически управляла в последние годы жизни мужа, прервал 17-летнюю серию без трофеев, выиграв Кубок Лиги, и в том же году стал чемпионом Франции. Семь лет Маргарита Луи-Дрейфус владела контрольным пакетом акций «Марселя», отвергая предложения продать клуб, но год назад все-таки решилась: «народная команда» за 45 миллионов евро перешла к американцу Фрэнку Маккорту, однако 5% акций Маргарита оставила за собой.

Розелла Сенси («Рома»)

В 2008 году скончался Франко Сенси, возглавлявший «Рому» на протяжении 15 лет, после чего президентское кресло досталось одной из его трех дочерей – Розелле. При ней в «Роме» появился Лучано Спаллетти, «волки» играли в плей-офф Лиги чемпионов и занимали второе место в Серии A. Розелла Сенси не вмешивалась в работу профессионалов, чем заслужила уважение, а в 2011 году ушла в отставку с президентского поста после прихода в римский клуб американских акционеров.

Флора Виола («Рома»)

Розелла Сенси – не первая женщина во главе «Ромы», причем о ее предшественнице у тифози осталась добрая память. Донна Виола возглавила римлян после смерти своего мужа, руководившего командой на протяжении 12 лет. Короткий период правления Флоры ознаменовался выигрышем Кубка Италии и выходом в финал Кубка УЕФА. В 2008 году на похороны донны Виолы собралась половина Рима.

Тереза Риверо («Райо Вальекано»)

Это удивительная история. Тереза Риверо – домохозяйка из богатого семейства и мать 13 детей. В 1994 году ее муж, владевший акциями «Райо Вальекано», уговорил супругу занять пост президента своеобразного клуба. Мудрая женщина утверждала, что совсем не разбирается в футболе, зато навела такой порядок в клубе, что «пчелы» под ее руководством выдали лучший период в истории и прописались в Примере. Тереза была у власти 10 лет, а после ее ухода на пенсию в 69 лет фанаты «Райо» проголосовали, чтобы домашний стадион назывался «Тереза Риверо».

Ольга Смородская («Локомотив»)

В 2010 году Ольга Юрьевна возглавила футбольный клуб «Локомотив» и сохраняла за собой высокий пост на протяжении шести лет. Смородская рассорилась с иконами железнодорожников, допускала резкие высказывания, например, о «десяти годах лузерства», не пользовалась большой популярностью среди фанатов. И это еще мягко сказано – во время каждого домашнего матча «Локо» с трибун неслись оскорбления в адрес женщины-президента и призывы «уволить бабу из клуба». Тем не менее, нельзя не отметить успехи: при Смородской «Локомотив» завоевал Кубок России, а в одном из сезонов до последнего тура вел борьбу за чемпионство. Год назад Ольга Юрьевна уступила свое кресло Илье Геркусу.

Ана Уркихо («Атлетик Бильбао»)

Уркихо пришла в «Атлетико» на должность вице-президента, юрист по образованию, Ана должна была отвечать в клубе за правовую и экономическую деятельность, однако в 2006 году после отставки предшественника она неожиданно стала первым лицом баскского клуба. Уркихо не добилась успехов, но и судить ее не за что: поработала около года в должности президента, ушла сама, здраво оценив свои возможности и стрессоустойчивость.

Гизела Ори («Базель»)

Физиотерапевт по образованию и супруга владельца фармацевтической компании приняла на себя футбольную ношу в 2006 году, хотя на протяжении нескольких лет до этого входила в наблюдательный совет клуба. Гизела привлекла в клуб спонсоров, выстроила четкую вертикаль власти, за ту пятилетку, что она руководила «Базелем», клуб трижды становился чемпионом Швейцарии и выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов, а вскоре после ее добровольной отставки «ротблау» всадили «Баварии» в плей-офф ЛЧ со счетом 0:7.

Патрисия Аморим («Фламенго»)

В прошлом пловчиха, участница Олимпийских игр после завершения спортивной карьеры избрала путь менеджера. Работала в большом «Фламенго» на разных должностях, а в декабре 2009-го была избрана президентом клуба. При ней в команду пришли Роналдиньо и Вагнер Лав, была добыта победа в чемпионате штата, однако 2012 год ознаменовался скандалом с черной бухгалтерией, и Аморим пришлось покинуть свой пост.

Сахар Абдул Хака («Аль-Наср», Египет)

Во многих странах арабского мира женщинам и на трибуну-то вход запрещен, а тут целый президент! Сахар занималась делами клуба сначала в качестве правой руки своего брата, а затем самостоятельно выиграла выборы, опередив пятерых мужчин. Естественно, это ознаменовалось бурей протестов со стороны болельщиков, но что поделать – демократия!

Светлана Пронина («Тосно»)

До недавнего времени женщина-президент возглавляла «Валенсию», в итальянском футболе это вообще не редкость, но за еще одним примером далеко ходить не надо. Светлана Пронина возглавляет «Тосно», под ее руководством клуб из Ленинградской области пробился в элиту российского футбола и намерен закрепиться в Премьер-Лиге.