«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локо» в еврокубковой весне

Неудачи «Зенита» и «Локомотива» ухудшили настроение фанатов российских клубов в Европе? «Соккер.ру» предлагает не унывать – шансы на успех остались у всех.

Вариант 1. Только «Зенит» сыграет весной

В нашем опросе на тему количества участников плей-офф еврокубков от России этот вариант набрал меньше всего голосов – пессимистов мало. Ведь проход одного «Зенита» - слишком жесткий расклад. Например, для его реализации нужно, чтобы ЦСКА занял последнее место в своей группе. Нужны две победы «Бенфики», поражения «Базеля» и армейцев во всех оставшихся матчах и победа «орлов» по дополнительным показателям при равенстве пунктов.

А вот вылет «Спартака» с последней строчки своего квартета представить математически проще, ведь открыв от аутсайдера чуть меньше. Чемпионам достаточно проиграть «Марибору» и «Ливерпулю», а потом увидеть, как словенцы сенсационно откусывают один пункт у «Севильи». К сожалению, вылет сразу двух российских клубов из Лиги чемпионов возможен... Хотя в случае с армейцами должны сильно постараться португальские «орлы», живой «Базель» и сам ЦСКА.

Но полная реализация варианта, в который верит каждый десятый из вас, невозможна без вылета «Локомотива» из Лиги Европы. И вот тут, как и в случае со «Спартаком», все не очень радостно. Достаточно сыграть хуже «Копенгагена» и «Шерифа», и вылет неизбежен. Вот только если лидер РФПЛ наберет еще три пункта против «Фастава», а соперники сыграют между собой – Семин прорвется в весну, потеснив того, кто хуже сыграет в поединке «Шерифа» и «Копенгагена».

Ставка «Соккер.ру»: вариант не сыграет, «Зенит» не будет одиноким странником от РФПЛ в еврокубковой весне.

Вариант 2. Два коллектива доживут до весны

Вот тут все проще. Отчасти расклад перекликается с предыдущим – например, могут вылететь только две команды из Лиги чемпионов по описанным выше сценариям. Но и отличается – к одному неудачнику из главного турнира способен присоединиться «Локомотив». Очень плохо, что «железнодорожники» проигрывают по личным встречам «Шерифу» после ничьей и домашнего поражения, ведь при равенстве пунктов российская команда окажется ниже.

Так что нужно обыгрывать дома «Копенгаген», чтобы быть выше датчан по очкам. В целом задача у «железнодорожников» довольно простая. Успех против «львов» подарит восемь пунктов, у соперника останется шесть. Даже если вдруг «Фастав» дома подпишет мир с командой Семина, то при равенстве пунктов с «Копенгагеном» российская команда окажется выше. Ведь в первом матче сыграли по нулям, в случае победы над «львами» и чешской ничьи у «Локомотива» будет девять пунктов, а у соперника, если «Шериф» проиграет, тоже девять.

Чтобы две команды от России были в еврокубковой весне, независимо от участников Лиги чемпионов и их результатов, необходимо увидеть победу «Локомотива» над «Копенгагеном», а затем не увидеть поражение от «Фастава». Хотя есть еще вариант, при котором все три лидера группы наберут по девять пунктов. В таком случае смотрим регламент Лиги Европы. Так что датчане будут с диким настроем играть в пятом туре против «Локомотива», проигрывать им нельзя.

Ставка «Соккер.ру»: снова не согласимся с частью читателей, не этот вариант ждет клубы РФПЛ.

Вариант 3. Три клуба дождутся евровесны

Тут можно потерять только одного участника. «Зенит» уже в плей-офф Лиги Европы благодаря Кокорину, поэтому остается добрать двух. И это не так трудно, как может показаться. «Спартаку» для выхода в плей-офф Лиги Европы осталось сохранить отрыв от «Марибора». То есть даже еще одна ничья с аутсайдером квартета гарантирует Лигу Европы, хотя и фактически закрывает путь в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак» и «Зенит» могут представлять Россию в плей-офф Лиги Европы, и тогда для реализации третьего сценария – в него верят многие наши читатели, почти каждый пятый, судя по опросу, нужен вылет ЦСКА или «Локомотива». Про «железнодорожников» и их варианты сказано выше, как и про единственный вариант для вылета армейцев. Но если вы вправду верите именно в три команды в плей-офф, то должны скорее ставить на неудачу «Локомотива».

Ведь согласитесь, что армейцам будет сложно влезть на последнее место в группе после двух побед. Им надо проиграть «Бенфике» дома, потом в шестом туре отправится к «Манчестер Юнайтед» в гости, чтобы снова уступить. К тому времени Моуриньо будет в плей-офф, если обыграет «Базель» еще раз, выпустит второй состав. Конечно, ЦСКА может проиграть два матча, но им ведь нужно еще и по дополнительным показателям уступить команде, у которой разница мячей сейчас 1:10, то есть «Бенфике».

Ставка «Соккер.ру»: вот такой расклад не удивит, но только если разочарует «Локомотив». ЦСКА и «Спартак» в шаге от плей-офф Лиги Европы, им хватит ничьих в пятом туре.

Вариант 4. Четверка выйдет в плей-офф

Понятно, что вариант с попаданием «Спартака» и ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов проиграет варианту с выходом этих клубов в еврокубковую весну, но через другой вход – Лиги Европы. «Красно-белые» для выхода в плей-офф ЛЧ должны одерживать две победы. Или же надеяться, что «Севилья» обыграет «Ливерпуль», Каррера увидит победу над «Марибором», а потом оборона Клоппа вдруг сыграет как умеет и «Спартак» в последнем туре на «Энфилде» получит ничью 2:2 или крупнее.

У ЦСКА путь в плей-офф именно Лиги чемпионов тоже заковыристый – нужно обыгрывать «Бенфику», верить в МЮ против «Базеля», а потом в последнем туре набирать против англичан хотя бы одно очко, если швейцарцы заберут три пункта против португальцев. С другой стороны, если «Бенфика» вдруг проиграет армейцам и настроится на «Базель» - Акинфеев сможет попробовать прервать свою серию в плей-офф Лиги чемпионов. Армейцам проще рассчитывать на ЛЧ, чем «Спартаку», но скорее ждем москвичей в Лиге Европы.

Где им для реализации варианта, за который активнее всего голосуют наши читатели, нужно встретить «Локомотив» и «Зенит». Второй клуб вылетит только в случае нереальной дисквалификации – вчера заработали путевку, а первому надо просто играть с «Копенгагеном» на победу, которую можно заполучить. Ведь датчане слабее, чем тот же «Зенит». А ЦСКА побеждал и «Базель», и «Бенфику». Хотя тем же армейцам выгоднее дойти до четвертьфинала ЛЕ, чем погибнуть в неравном бою с ПСЖ или «Манчестер Сити» в ЛЧ. «Спартаку» тоже важно не брезговать Лигой Европы в случае неудачи в последнем туре.

Ставка «Соккер.ру»: именно такой вариант ждем, хотя и допускаем, что весь квартет зайдет в плей-офф Лиги Европы.

Плей-офф Лиги Европы – идеальный вариант?

Для реализации выбранного большинством читателей и редакцией варианта достаточно, чтобы «Спартак» набрал один пункт против «Марибора», ЦСКА дома не проиграл «Бенфике», «Локомотив» играл оба раза на победу, а «Зенит» не дисквалифицировали из Лиги Европы. Как минимум на четыре путевки в плей-офф второго еврокубка надо ставить!

И это будет большим успехом, ведь последний раз четыре команды в плей-офф еврокубков РФПЛ представила в начале 2012-го года, за шесть лет до весны 2018 года. «Рубин» и «Локомотив» тогда вышли в плей-офф Лиги Европы. А ЦСКА и «Зенит» играли против «Бенфики» и «Реала» в Лиге чемпионов. Вся четверка разом вылетела, но сейчас оптимизма больше, невзирая на два обидных поражения.

Есть шесть матчей, нужны победы, даже «Зениту» - для их сказочного коэффициента УЕФА. Так что присоединяйтесь к голосованию оптимистов – выбирайте свой вариант, и болейте за российские клубы в Европе, ведь они там – одна команда. Которая сейчас мечтает о разных евротурнирах, но может встретиться в Лиге Европы.

Лучше сыграть четыре матча с теми, кого можно обыграть, чем два с грандом и без шансов? Наверное, так проще набрать побед и пунктов для таблицы коэффициентов, в которой Россия по итогам недели сохранила четвертую строчку в новом сезоне. Франция и Германия ниже, на лавры Испании, Италии и Англии претендовать не стоит – они далеко, но оказаться лучшей ассоциацией сезона из всех остальных в Европе было бы здорово. Но для четвертого места по коэффициенту сезона нужны четыре команды в плей-офф – надо пройти путь без потерь.