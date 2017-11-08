​«Зенит» Манчини как аналог «Крестовского»

От «тошно смотреть» до «временный спад» - такие оценки команды Манчини вы можете услышать от читателей «Соккер.ру». Но кто прав? И что будет с командой?

«Зенит» - команда без титулов

По финансам в российском футболе с «Зенитом» никто не может тягаться. Тут и подвода для споров нет. В этом смысле их стоимость среди клубов РФПЛ для меценатов – аналог цены «Крестовского» в сравнении со стадионами из Калининграда или Саранска. Но за последние девять сезонов чемпионами были лишь трижды. У ЦСКА, где последний трансфер случился до вымирания динозавров, столько же побед. «Армейские» достижения – позор для «Зенита».

У «Рубина» два титула, у «Спартака» - один, еще один камень в огород «Зенита». В Кубке России тоже негусто успехов у «лазурных», всего две победы. За девять лет столько кубков, как у «Локомотива» за три последних года. У «Зенита», учитывая возможности, очень мало титулов и просветлений на длительной дистанции. Потеряли сотни миллионов евро и годы, ничего не выигрывая. А отсылка к тому, что было почти десять лет назад, сейчас не актуальна. «Зенит» - действующий третий призер сезона РФПЛ и второй в новой таблице. Не первый.

Слишком скандальный фаворит

«Зенит» и скандал – синонимы. Ведь ни один, даже самый оголтелый фанат клуба не станет спорить, что обычно сами себя разрушают и сами себе вредят. В идеальном мире, где играют в полную силу, «Зенит» будет первым из года в год (ну какой ЦСКА, сами понимаете с их-то проблемами). Только в таком мире у них порядок в раздевалке и на поле. По вложениям «Зенит» и «Спартак» - стабильные участники Лиги чемпионов и вечные претенденты на титул.

Но реальность другая. «Зенит» ведь еще чаще влезает в скандалы, чем другие. Арбитры – цветочки, ведь есть еще постоянные проблемы в раздевалке. Где уверенность, что сейчас Шатов, Смольников и Дзюба не копают яму для главного тренера? Где гарантия, что аргентинцы и россияне не воюют? Даже у Кокорина не обязательно идеальные отношения с Манчини. Как и у Нобоа, Лунева или Полоза. А как было, когда команда не приняла крики Луческу и доброту Спаллетти – все помнят. Также огорчает невольный намек Манчини, что скоро пойдет много голов. Откуда он знает? Судейские скандалы и так надоели, замечательно, что «Зениту» перестали подсвистывать.

«Зениту» мало просто стать первым

Стать чемпионом один раз, не создав по-настоящему играющую команду, «Зенит» Манчини может. У него так получалось в том же «Манчестер Сити». Но чемпионом стал бы даже Луческу, если бы не проигрывал «Краснодару» в пятнадцатом туре прошлого года. Если сохранил бы отставание от «Спартака» всего в три пункта и играл бы так же, как до этого – мешая победы с ничьими, как сейчас делает Роберто. Но для самого богатого клуба России мало просто еще раз стать чемпионом. Мало, если снова допустят ошибку при выборе главного тренера и части игроков основы.

Хотя бы потому, что раньше уровень футболистов явно не был ниже, чем сейчас, пришла деградация. Вспомните стартовый состав чемпионов Виллаш-Боаша. Лодыгин проиграет Луневу, но Ломбертс и Гарай не слабее Мевли и Мамманы. Тот Кришито не хуже этого, а Смольников тогда был лучше. Гарсия в молодости был толковым опорником, а Краневиттер отбирать мяч не умеет. Витсель не слабее Паредеса. Шатов, Данни, Халк и Рондон – четверка не хуже, чем сейчас. Тот Шатов как сейчас Кузяев? Но тот Халк даже Кокорина погоняет. А Рондона после Примеры и РФПЛ еще и в АПЛ взяли. Дзюбу возьмут сейчас в ВБА? Получается, класс упал, и нужно хотя бы игру вернуть - яркую, зрелищную, размашистую и стабильную.

Команда снова играет спорно

«Зенит» становится скучным, предсказуемым, командой, которой легко не проиграть. При этом, хоть ты лопни, хоть ты тресни, но по числам – среди самых качественных команд лиги. Впрочем, так было и год назад. И два года назад. А рядом всегда «Краснодар», еще один без титулов. Но с числами могут спорить только те, кто не может отличить личное мнение от фактов. По мастерству – то есть разнице созданных моментов и допущенных, «Зенит» и «Спартак» - две лучшие команды текущего сезона.

Только команде Карреры не везло, а «Зенит» часто ошибался. Зато по объему, который могут себе позволить, подопечные Манчини не хуже всех, а скорее наоборот. Так в чем же причина? Слабая реализация, серия без голов - раз. Умение пропустить после первого же удара в створ Лунева – два. Отсутствие опорной зоны – три. Проблемы флангов в атаке при загрузке подачами – четыре. Слабая позиционная атака – пять. Плохая поддержка Кокорина – шесть. Проще говоря, труднее найти то, что у Манчини работает или работало стабильно с начала сезона. Даже форвард Александр остановился в РФПЛ.

Манчини – худший трансфер лета

Тренеры меняют все. «Спартаку» повезло с Каррерой. Поменялось многое если не в клубе, то в команде. Дожили, что Комбаров после очередной ошибки пробует отдать голевую передачу, и порой даже получается. Обыкновенное чудо! В результате отношение к «красно-белым» меняется. Как к «Локомотиву» из-за работы Семина - характер показывают, технику в атаке. Это повод уважать. А у «Зенита» на бровке новый Луческу, только хуже и моложе? Возможно. Хотя в системном кризисе команда не только потому, что Манчини может оказаться худшим летним трансфером РФПЛ.

Но и по причине того, что это далеко не первый раз, когда именно петербуржцы допускают грубые ошибки и сами себя хоронят, нагружая гробы миллионами евро. Годами держали менеджеров, которые привозили весьма спорных игроков, нередко без мотивации жить и работать в России, но за большие деньги. Летом вернули толкового директора и селекционера – скоропостижно скончался. Фурсенко обещал финал Лиги чемпионов, а в реальности получаем серию без голов, с влиянием которой на таблицу никто не может спорить. Кокорин стал играть на себя – больше ударов, меньше передач, а «Зенит» благодаря Манчини стал как «Крестовский».

«Зенит» могут и не достроить

Хорошо, что такой стадион стоит и принимает зрителей, но как его строили – с ума сойти. Прямо сейчас «Зенит» рожается в таких же муках, но по принципу Вавилонской башни. И хотя видно, что ниже падать некуда, за последние годы команда и главные тренеры разочаровали столько раз, что нет сомнений – еще один провал возможен. Можно на индивидуальном мастерстве, подключив все доступные ресурсы обойти «Локомотив» - в этом нет сомнений. Но нельзя заявить, что Манчини, который второй раз за месяц говорит о желании поработать в сборной Италии, подходит «Зениту» на годы вперед.

Фурсенко, вероятно, не понял, зачем Роберто ездит в Турцию и Россию. Манчини уже не принимали в топ-лигах, и он любит деньги, а не влюбился в Санкт-Петербург, как Спаллетти. Его следующий клуб – из Китая или дна АПЛ, где богатые и не перебирают. Как «Зенит» порой. Получается, если и в этот раз нырнут в болото, не оправдав ожидания руководителей, то «Спартак» лишится культового статуса богатого без трофеев? После трех подряд лет без чемпионства петербуржцы займут место москвичей в мифологии РФПЛ. Пока всегда можно ткнуть пальцем в сравнительно свежие победы Халка и Данни, но если успехов долго не будет – статус поменяется.