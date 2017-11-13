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Италия ходит по краю. Турниры без чемпионов

сегодня, 20:06

На ЧМ-2018 пробились все команды, становившиеся чемпионами мира, кроме Италии. В ожидании ответного стыка против Швеции «Соккер.ру» вспоминает осечки золотых команд.

Чемпионат мира в России станет 21-м по счету, следовательно, ровно 20 мундиалей позади. И всего лишь 8 чемпионов мира в истории! 5 раз сильнейшей командой планеты становилась Бразилия, по 4 – Германия и Италия, по 2 – Аргентина и Уругвай, по одному успеху у Англии, Франции и Испании. Редкий турнир обходится без этих сборных, а уж после попадания в пантеон чемпионов оставаться вне числа участников первенства планеты совсем непристойно. После поражения от Швеции в Стокгольме к катастрофе и подмоченной репутации близка Италия, но от «Соккер.ру» не утаились ошибки ни одной из золотоносных команд. Кто из них самое слабое звено?

Сборная Уругвая

Чемпионства: 2 (1930 и 1950)

Участия в ЧМ: 13 из 21

Неучастий после первого «золота»: 8 (2 бойкота + 6 проваленных квалификаций)

Не будем томить читателей, да вы уже и сами догадались, что первый победитель мирового первенства – самый нерадивый из чемпионов. 8 пропущенных турниров, естественно, все с «золотом» первого ЧМ в кармане. Правда, розыгрыши 1934 и 1938 года сборная Уругвая проигнорировала по собственной воле, в ответ на бойкот европейскими командами дебютного съезда, состоявшегося в Уругвае. Таким образом, «ла селесте» - единственная команда-чемпион, не выступившая на следующем после успеха первенстве, то есть лишенная возможности защитить титул. Но даже если отбросить довоенные бойкоты, уругвайцы шесть раз проваливали квалификацию!

ЧМ-1958. Уступили первенство в отборочной группе из трех команд Парагваю (третьей была Колумбия), позорно проиграв в Асунсьоне со счетом 0:5.

ЧМ-1978. В трио с Боливией и Венесуэлой уругвайцы остались третьими, а боливийцы в итоге даже не попали на мундиаль, проиграв в межконтинентальных стыках Венгрии.

ЧМ-1982. Та же система проведения отбора, число обидчиков сборной Уругвая пополнили перуанцы, отцепившие двукратных чемпионов мира от дальнейшей борьбы.

ЧМ-1994. До последнего тура Уругвай сохранял шансы на выход из группы, но проиграл на «Маракане» Бразилии, в составе которой дубль оформил Ромарио. В итоге, уругвайцы финишировали ниже бразильцев и боливийцев, чемпионат мира в США прошел без их участия.

ЧМ-1998. Бразилия получила автоматическую путевку как действующий чемпион мира (была такая практика), девять других команд Южной Америки разыгрывали четыре билета во Францию. Счастливчиками оказались Аргентина, Парагвай, Колумбия и Чили, а Уругвай, пропустив вперед еще и Перу с Эквадором, остался на седьмом месте.

ЧМ-2006. Последний и самый досадный конфуз уругвайцев. В последнем туре южноамериканского отбора они переиграли Аргентину, взошли на пятое место, которое давало право проверить себя в межконтинентальных стыках. После победы 1:0 дома сборная Уругвая через четыре дня с таким же счетом проиграла в Австралии. Пришлось бить пенальти, в чем преуспели австралийцы.

Сборная Италии

Чемпионства: 4 (1934, 1938, 1982 и 2006)

Участия в ЧМ: 18 из 20

Неучастий после первого «золота»: 1 (неудача в квалификации)

Сборная Италии, как и большинство европейских команд, отказалась от участия в дебютном чемпионате мира, зато потом выиграла два других довоенных мундиаля, прошедших в Старом Свете. Впоследствии уже позолоченная «Скуадра Адзурра» лишь однажды не смогла войти в число участников мундиаля.

ЧМ-1958. 27 европейских сборных были разбиты на 9 групп по 3 команды. Победители получали путевки в Швецию. Италия попала в компанию к Северной Ирландии и Португалии, дважды проиграла на выезде и дважды победила дома, у северных ирландцев оказалось больше очков. Сейчас «Скуадра Адзурра» рискует снова пропустить чемпионат мира спустя 60 лет после своей первой осечки.

Сборная Германии

Чемпионства: 4 (1954, 1974, 1990 и 2014)

Участия в ЧМ: 19 из 21

Неучастий после первого «золота»: нет

Оба пропущенных чемпионата мира немцами не связаны с неудачами на футбольных полях. ЧМ-1930 Германия бойкотировала в теплой компании других европейских сборных, а к отбору на ЧМ-1950 еще не было восстановлено утраченное в 1942 году из-за развязанной войны членство в ФИФА. А уж после «Бернского чуда», ознаменовавшего первое в истории чемпионство, немцы стали постоянными участниками мундиалей.

Сборная Бразилии

Чемпионства: 5 (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002)

Участия в ЧМ: 21 из 21

Неучастий после первого «золота»: нет

Сборная Бразилии – единственная сборная, которая принимала участие во всех до единого чемпионатах мира. И в России «пентакампеоны» сыграют, причем отобрались первыми во всем мире, не считая сборную страны-хозяйки.

Сборная Англии

Чемпионства: 1 (1966)

Участия в ЧМ: 15 из 21

Неучастий после первого «золота»: 3

Шесть чемпионатов мира прошли без родоначальников футбола. Первые три мировых первенства англичане пропустили, так как в 1928 году все британские сборные вышли из ФИФА, соответственно, в турнирах под эгидой этой организации участия не принимали. После Второй мировой ФА снова стала членом ФИФА, а сборная Англии в 1966 году с пятой попытки выиграла чемпионат мира, проходивший на родной земле. Но после чемпионства англичане трижды (вероятно, по числу львов на эмблеме) не проходили квалификации на мундиали. Это худший результат после Уругвая.

ЧМ-1974. В группе с Польшей и Уэльсом англичане пришли к финишу вторыми, на чемпионат мира вышли поляки.

ЧМ-1978. Второй подряд чемпионат мира без «Трех Львов»! И до чего досадно для них получилось: набрали одинаковое количество очков с Италией, обменявшись одинаковыми домашними победами 2:0, но «Скуадра Адзурра» оказалась выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, созданной в матчах с Финляндией и Люксембургом.

ЧМ-1994. После четвертого места на ЧМ-1990, где англичане лишь в серии пенальти полуфинального матча уступили будущим чемпионам немцам, турнир в США пришлось пропустить. Из отборочного секстета две команды получали возможность заказывать билеты в Америку, но Англия оказалась хуже и Норвегии, и Нидерландов.

Сборная Аргентины

Чемпионства: 2 (1978 и 1986)

Участия в ЧМ: 17 из 21

Неучастий после первого «золота»: нет

У аргентинцев была проваленная квалификация к ЧМ-1970, а еще раньше они пропустили три чемпионата мира, но после первого «золота» в 1978-м этот чемпион всегда на месте. Возможно, накануне мундиаля в России «серебряная команда» была ближе всего к провалу, но в решающий момент Лео Месси «затащил».

Сборная Франции

Чемпионства: 1 (1998)

Участия в ЧМ: 15 из 21

Неучастий после первого «золота»: нет

Французы сыграли на всех трех довоенных мундиалях, зато из следующих двенадцати турниров сыграли на шести – показатель середняка! Особенно примечательно, что «трехцветных» не было на чемпионатах 1990 и 1994 годов, а на ЧМ-1998 они получили пропуск как хозяева. И выиграли! Нас интересуют фиаско команд, уже познавших мировое господство, и у французов таких просчетов не было. После 1998-го они всегда выходят на мундиаль, даже если ради этого приходится помогать себе руками. 

Сборная Испании

Чемпионства: 1 (2010)

Участия в ЧМ: 15 из 21

Неучастий после первого «золота»: нет

У самого «юного» чемпиона мира еще не было времени облажаться. «Красная Фурия» выиграла мундиаль в 2010-м, после чего без особенных проблем отобралась на следующие два первенства планеты. Вообще, в последний раз футбольную корону разыгрывали без участия Испании давно – в 1974 году.

Италия, выиграй, пожалуйста

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:59
Сегодня будет супер матч! По накалу борьбы он не уступит финалам крупнейших футбольных турниров. Обязателен к просмотру.Исход игры невозможно спрогнозировать,но я думаю будет дополнительное время.)
AmIIIeR89 ответил kostik 84
сегодня в 20:48
kostik 84:
народ, давайте сегодня поболеем за Италию и лично за Буффона!
Лучше за шведов и заочно за Ибру
kostik 84
сегодня в 20:09
народ, давайте сегодня поболеем за Италию и лично за Буффона!
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