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Падение Голландии: дно не нащупано

вчера, 22:00
Падение Голландии: дно не нащупано

Сборная Голландии давно не вызывает никаких эмоций, кроме грусти. Но «Соккер.ру» напоминает, что клубный футбол в этой стране в еще большем упадке.

Если навскидку спросить у любого поклонника футбола о том, какое место, по его мнению, в таблице коэффициентов УЕФА занимает чемпионат Голландии, то наверняка без долгих раздумий и подглядываний будет названа позиция где-то в конце первого десятка. По инерции хочется воспринимать голландский чемпионат как нечто более-менее статусное, звучное, яркое. Но текущая реальность для чемпионата Голландии очень плачевна: он не попадает в первую десятку и по состоянию на конец 2017 года занимает 12-е место, поджимаемый с тыла чемпионатом Чехии, который, кстати, еще сохранил своего представителя в весенней части еврокубков. А вот Голландия умудрилась все пять стартовавших клубов потерять. В первых 15 чемпионатах такая участь только еще у Бельгии, которая, к слову, располагается в таблице выше чемпионата Голландии – на девятом месте. Клубный футбол в Нидерландах мельчает, неуклонно катясь ко дну. И финал Лиги Европы в исполнении «Аякса» в прошлом сезоне может стать лебединой песней всего голландского футбола, о котором в ближайшие годы будут говорить все меньше и меньше.

Отставание романтиков

Как водится, к такой плачевной ситуации не мог привести только один фактор. Некоторое время назад было модно обвинять в кризисе в голландском футболе неуемную жадность богатеев из-за границы. Вся Голландия была напичкана скаутами разных мастей, которые вырывали с руками талантливых ребят из их клубов. На определенной стадии так и было. В тот момент сложились очень благоприятные условия для покупателей по линии цена – качество. Голландский футбол на границе веков выдал сразу несколько подряд очень ярких поколений игроков.

При этом футболистов крайне высокого качества и потенциала можно было купить за относительно небольшую цену. Скажем, аналогичный талант в Испании, Италии или Англии стоил бы куда дороже. Голландские клубы не отреагировали на меняющуюся конъюнктуру рынка, стали первыми и главными жертвами трансферного безумия, о котором с ужасом вразнобой говорят то одни, то другие специалисты, когда бьется очередной трансферный рекорд очередным ПСЖ. К перегретому рынку привыкшие жить своим трудом, «натуральным хозяйством» голландцы оказались не готовы.

Выжженная земля

Изначально отдельным клубам вроде «Аякса» и ПСВ удавалось держаться, цепляться за своих талантливых воспитанников, дожидаться, пока они созреют в их составах до статуса каких-никаких звезд, дадут результат, а потом уже продавать их по хорошей цене. Но конкуренция за голландские таланты за пределами страны росла, росли зарплаты, цены на игроков, такой темп поддерживать клубы из Нидерландов не могли. Они перестали сопротивляться даже претендентам наподобие «Ньюкасла» или «Гамбурга», и заграничные клубы средней руки стали утаскивать перспективных игроков из Голландии еще до того, как те покажут что-то более-менее достойное.

Расчет таких клубов был простым. Они помнили на примере прежних поколений о стереотипе, что голландский и талантливый игрок – это почти синонимы. Они понимали, что условный «Аякс» не сможет удержать игрока, даже если за него предложить копейки по английским меркам. Они осознавали, что если такой футболист реально «выстрелит», то потом его можно будет продать в десяток раз дороже, что окупит даже неудачные вложения в итоге. Примитивная рыночная схема, которая со временем сделала из земли талантов выжженную землю. Если раньше 17-летний футболист регулярно играл в том же «Аяксе» до 23-24 лет, формировался как состоявшийся игрок, обрастал характером, «физикой» и мог потолкаться локтями со «лбами» из «Ньюкасла», то теперь его выдирали из Нидерландов сразу, как только он пару раз красиво кого-то уложит финтами в молодежном первенстве Голландии. В чуждых для себя условиях такой юноша постепенно сникает и сливается с общей массой унифицированных английских тинейджеров. Повторюсь, Англия использована скорее как пример, для наглядности сравнения и понимания общей схемы.

Понятно, что всю дорогу финансовые возможности клубов из Голландии не росли, а падали. Потому что если ранее можно было вырастить звезду, продать ее за пару десятков миллионов, то пожить более-менее удавалось. Теперь же «детей» скупали за сущие копейки, которые не помогали комфортному существованию клубов из Голландии и только вынуждали их продавать еще больше, чтобы сводить концы с концами, не доводя подопечных до состояния зрелости. Замкнутый круг.

Потерянные ориентиры

Этот круг, как мы описали выше, привел к двум волнам ударов по амбициям и возможностям голландских клубов. Они привели к третьей волне – тренерской. Голландия славилась своими прекрасными умными тренерами, многие из них на слуху. С тренерами работала примерно та же схема. Зарекомендовавшие себя специалисты уезжали за границу, повышая квалификацию. Но для этого им нужно было сначала что-то представлять из себя в самой Голландии, чего-то добиться. Сейчас сделать это стало сложнее, средний возраст голландского тренера в Эредивизии стремительно падает. Топ-клубы уже не пытаются выбирать себе специалистов из широкого списка, предпочитая доверять своим вчерашним игрокам. Да, те, возможно, проходят стадию ассистентов, но очень уж быстро становясь главными. Это приятно, что дается шанс вчерашним звездам голландского футбола проявить себя на тренерском поприще.

Однако сформировавшийся разрыв между чемпионатом Нидерландов и остальными ведущими лигами так увеличился, что даже очень успешному специалисту из Голландии теперь трудно прыгнуть выше в другом чемпионате. Можно вспомнить пример Франка де Бура, который после «Аякса» пробовал себя в «Интере». Или совсем свежий пример Петера Боша, который шикарно выступил с «Аяксом» в прошлом сезоне в Лиге Европы, а потом полностью провалил работу в дортмундской «Боруссии». Отрыв голландского футбола, занятого выживанием, от общеевропейского ломает и тренерскую школу.

Даже руководители клубов теряют все ориентиры. Взять, например, увольнение из «Аякса» Марселя Кейзера с Деннисом Бергкампом, хотя в чемпионате не все потеряно, отставание от ПСВ не такое критичное, а три тура назад тот самый ПСВ был обыгран со счетом 3:0. Временным, кстати, назначен известный в прошлом игрок Михаэль Райцигер – снова по кругу. Специалисты из этой лиги выходят неподготовленными для больших задач. И рушится в результате вся большая профессиональная футбольная система по линии экономика – футболисты – тренеры.

В следующем году может вообще так получиться, что впервые групповой этап Лиги чемпионов обойдется без голландских клубов. Ведь после изменения правил УЕФА у Голландии не будет прямой путевки в группу. Первые два клуба Эредивизии должны будут пройти горнило квалификации. А там, как известно, всякое бывает, новое дно не за горами. Возможен ли выход из ситуации? Пожалуй, только через годы. Когда после постоянных неудач угаснет интерес к более-менее талантливым футболистам из Голландии из-за рубежа. Создастся новая заповедная зона, в которой «Аякс», ПСВ и другие смогут вырастить новых звезд.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 01:36
Андерлехт - Лукаку; Гент- Де Брёйне, Бентеке,Мертенс; Генк - Кутруа; Стандарт - Шадли, Микрофон, Батшуайи, Миральяс, Витсель; Жерминаль - Вермален, Дембеле
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Даниил Зашихин
сегодня в 01:30
Даниил Зашихин:
Уважаемая редакция! поменяйте все вхождения слова "Голландия" на "Нидерланды", а то глаза режет
географический эстет не годует? Тогда уж давай называть пиндосов не американцами, а соединенно-штатцами, а Молдавию - Валахо-Бессарабо-Северно-Румынией. Голландия - принятое название Нидерландов в просторечье, так как именно эта провинция является титульной и государствообразующей в стране. Как когда то и молодую Россию называли Московией, но это название истрически не прижилось.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
сегодня в 01:15
Уважаемая редакция! поменяйте все вхождения слова "Голландия" на "Нидерланды", а то глаза режет
Tott_Hot
Tott_Hot ответил ст_прапорщик
сегодня в 01:15
ст_прапорщик:
а по пути Голландии идёт Бельгия, где сейчас замечательная плеяда талантливых футболистов, причём во всех топ-чемпионатах, теперешние супер-игроки состарятся, а перспективную молодёжь угробят на вторых ролях. А вот Аякс мне действительно жаль, не чужой нам клуб - братья-Joden)))
Но эта плеяда не играет за Андерлехт, Гент, Стандарт, поэтому до высот голландских клубов им не добраться...А так буду болеть за сборную Бельгии на ЧМ, это поколение обязано взять что-то значимое! Аякс конечно жаль, как и Фейеноорд, которого насиловали весь групповой этап нынешней Лиги Чемпионов
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Александр Северный
сегодня в 00:53
Александр Северный:
Что же могла показать сборная Голландии, если в ней играл лучший игрок спартака Промес, пока его не погнали вон с позором?
Ты наверное, спать не сможешь, если Спартак не упомянешь)) Печально, наверное))
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 00:27
Всегда симпатизировал апельсинам, но статья, к сожалению, отображает истинное положение вещей...
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Tott_Hot
сегодня в 00:22
Tott_Hot:
Голландия идет по пути Венгрии, чья сборная блистала в середине 20 века, но сейчас она представляет из себя силу, равную сборной Брянской области. А кто сейчас вспомнит таких венгерских завсегдатаев еврокубков, как Ференцварош, Гонвед, МТК, Уйпешт? Современное поколение даже слов таких не знает, и к сожалению скоро Аякс, Фейеноорд и ПСВ также канут в небытие с видимости еврокубкового горизонта...
а по пути Голландии идёт Бельгия, где сейчас замечательная плеяда талантливых футболистов, причём во всех топ-чемпионатах, теперешние супер-игроки состарятся, а перспективную молодёжь угробят на вторых ролях. А вот Аякс мне действительно жаль, не чужой нам клуб - братья-Joden)))

Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 22:45
Голландия идет по пути Венгрии, чья сборная блистала в середине 20 века, но сейчас она представляет из себя силу, равную сборной Брянской области. А кто сейчас вспомнит таких венгерских завсегдатаев еврокубков, как Ференцварош, Гонвед, МТК, Уйпешт? Современное поколение даже слов таких не знает, и к сожалению скоро Аякс, Фейеноорд и ПСВ также канут в небытие с видимости еврокубкового горизонта...
Nickless
Nickless ответил RomM84
вчера в 22:24
RomM84:
или Англии стоит бы куда дороже Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1029129 или "стоит куда..", или "..стоиЛ бы куда.." думаю что так лучшее)))
Верно. Спасибо за поправку
RomM84
RomM84
вчера в 22:17
или Англии стоит бы куда дороже
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1029129
или "стоит куда..", или "..стоиЛ бы куда.."
думаю что так лучшее)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:13
Хорошая статья! еще бы поподробнее раскрыли, растянули бы статью)
Александр Северный
Александр Северный
вчера в 22:09
Что же могла показать сборная Голландии, если в ней играл лучший игрок спартака Промес, пока его не погнали вон с позором?
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