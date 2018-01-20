Браво, «Краснодар»! Гениальный ход накануне матча с «Реалом»

Блогер «Соккер.ру» Finn32 впечатлен темпами подготовки Краснодара к матчу Юношеской Лиги чемпионов против «Реала» - выжмут из интересного футбольного повода максимум.

Почему на матч юношей соберется целый стадион?

Ответ прост, как сто рублей. Именно такую цену выставили в «Краснодаре», и предоставят молодежке основной стадион клуба. А матч против «Гонведа», например, играли на арене академии. Хотя народ на трибунах был, речь не идет о 20-30 тысячах. А сейчас билеты разметают, за первые три дня продали больше шести тысяч, сейчас движутся к аншлагу.

Люди каждый день будут узнавать о самом матче с помощью сарафанного радио, и до седьмого февраля билеты раскупят и стадион заполнится. Момент для такого успеха идеальный. Кто традиционно ходит на стадион - зимой лишен удовольствия, соскучился по футболу. Взрослая команда не играет в плей-офф Лиги Европы. Опять же, причина поддержать младших, заменить развлечение.

Юноши «Реала» очумеют. Прилетят зимой в Россию, а там нет мороза, снега, зато ждет полный стадион с шикарным табло. Если думаете, что девятнадцатилетние парни из Мадрида привыкли к полным трибунам – ошибаетесь. Осенью играли в группе против «Боруссии» из Дортмунда, а народу не было. Так что от фанатов «Краснодара» еще и результат матча прямо зависит, могут испугать молодых испанцев.

«Реал» тренера Гути – серьезная команда?

Юношеская команда «Мадрида» – чемпионы Испании и полуфиналисты прошлого сезона ЛЧ. Формула еврокубка такова, что отдельно проводят групповой этап – все участники взрослого розыгрыша получают право выставить молодежку, а параллельно выбирают участников плей-офф из чемпионов стран зоны УЕФА.

«Реал» не стал победителем квартета – «Тоттенхэм» выиграл, но команда у Гути веселая. Легендарный плеймейкер «Реала» успешно начал тренерскую карьеру в структуре клуба, собрал ряд побед на различных молодежных кубках. А в Испании в юношеском футболе команды разбиты на группы – чтобы меньше тратиться на переезды.

«Реал» в прошлом году свой дивизион одолел. Потом «Малага» убрала по пути в финал чемпионата Испании «Барселону» со счетом 4:2. «Реал» обыграл «Атлетико» и «Вильярреал», а затем в добавленное время в финале забил победный «Малаге», хотя почти весь матч подопечные Гути играли в меньшинстве! Юношеский футбол веселый, и «Реал» - солидный соперник.

Как сказано выше, в прошлом сезоне в Лиге чемпионов они дошли до полуфинала, проиграв там «Бенфике». К слову, «орлы» до этого выбили ЦСКА, а в параллельном полуфинале «Барселону» переиграл «Ред Булл Зальцбург». В итоге австрийцы стали чемпионами, но «Реал» выступил сильно и мечтает об успехе первого состава.

А молодежка у «Краснодара» сильная?

Юношеский футбол – отдельный подвид спорта, что по подготовке, что по подаче. Надо быть скаутом для разбора всех нюансов. Но для ознакомления хватает знаний, как идет «Краснодар» по сезону в Лиге чемпионов. «Быки» сначала дома уничтожили «Кайрат» - 9:0 после выездной ничьей 2:2. Потом убили «Гонвед» со счетом 8:0, Игнатьев забил четыре мяча, а в ответном поединке сыграли вничью.

Так что до матча с «Реалом» дошли легко. К слову, в плей-офф также сыграет «Спартак», ведь им рубиться с «Интером». Но этот поединок по понятным причинам не вызовет ажиотажа – сыграют в Италии. А вот молодежку «Краснодара» выделят вниманием фанатов, ведь дело не в «Реале». У испанцев нет футболистов, которых вы должны знать, это пока неизвестные молодые люди под руководством Гути.

Но когда такой клуб-соперник, то грех в начале февраля не поддержать «быков». Причем команда у Мурада Мусаева приличная. Не случайно действующий чемпион лидирует и в новом сезоне в молодежном первенстве. По персоналиям тоже все хорошо. Даниила Уткина включили в список 60 мировых талантов еще в прошлом году. А форварда Игнатьева многие запомнили после дебюта в первой команде.

В Юношеской ЛЧ на счету Ивана десять голов – лучший бомбардир турнира. Магомед-Шапи Сулейманов и даже вратарь Матфей Сафонов тоже выходили на поле в РФПЛ в новом сезоне у Шалимова на пару минут. Так что как минимум о четырех игроках молодежки «быков» вы могли слышать. Теперь пора их увидеть?

Сообщения Фундукяна и Уткина помогут?

«Быки» забросили удочку насчет трансляции. Коммерческий директор клуба Арам Фундукян написал: «Дорогие наши болельщики, перестаньте, пожалуйста, просить показать матч нашей молодежки с „Реалом“. Во-первых, мы должны уважать себя и не попрошайничать. Во-вторых, мы считаем, что показ этого матча стоит денег, и бесплатно мы его не отдадим.

В-третьих, все, кто захотят увидеть игру – придут на стадион, билет стоит всего 100 рублей. Кстати, уже продано больше 22 тысяч билетов». Конечно, можно было не реагировать на просьбы, но очень грамотно использовали «мы». Если бы написали «вы попрошайничаете», то народ мог оскорбиться. А вот мысль, что у «Краснодара» болельщики только в самом городе – раз все могут прийти на стадион, несколько провинциальная.

И с этим согласился комментатор Василий Уткин, он готов работать на матче даже для клубного канала клуба. Причем сам оплатит путешествие в Краснодар. Ход за Галицким.

Матч «Краснодара» и «Реала» нужно транслировать?

После заявлений Уткина и реакции жителей Краснодара, поединок молодежных составов «Краснодара» и «Реала» нужно показывать по ТВ или хотя бы в сети. Но в идеале по федеральному каналу. Ведь сыграют одни из самых талантливых ребят в российском футболе – чемпионы России из «Краснодара». В РФС столько говорят о развитии футбола, и вот он шанс – показать молодежь.

Приедет идеальный соперник. «Реал» под руководством Гути, пожалуй, самого интересного молодого тренера Испании прямо сейчас. Продать на февральский матч больше 22 тысяч билетов по сто рублей – прекрасное решение. Получили 2.2 миллиона рублей, а могут все 3.4 миллиона. Впрочем, тут дело не в деньгах, а в интересе! Благодаря таким решениям и можно развивать российский футбол. «Краснодар» сработал четко, народ включился моментально.

У подопечных Мусаева будет поддержка, которую редко видит взрослая команда «Локомотива». У Семина средняя домашняя посещаемость сильно ниже 22 тысяч зрителей. Из таких ловких решений строят привычку у болельщиков, а поддержка молодых клубов целыми поколениями – залог будущих аншлагов. Причем важно отметить, что в Юношеской ЛЧ в плей-офф всего одна игра.

Если «Реал» проиграет болельщикам и молодежке «Краснодара» - будет маленькая сенсация в первом раунде плей-офф. Также должен быть рекорд Юношеской Лиги чемпионов. Вряд ли матчи этого турнира хоть когда-то собирали подобную аудиторию. А если жители Краснодара немного поднажмут, то игра юношей «Краснодара» и «Реала» соберет больше зрителей, чем последние дерби ЦСКА и «Спартака» на поле армейцев. Невероятно!