Гильдия Буффона и Ибры. Крутые парни без Кубка чемпионов

«Соккер.ру» заглянул в составы действующих участников Лиги чемпионов и обнаружил зрелых футболистов, которые достойны выиграть большой приз и могут сделать это уже в мае.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон («Ювентус»; Италия) – 40 лет

Больше сотни матчей в главном европейском клубном турнире, три проигранных финала и ни одного трофея. Мечта так и останется мечтой для Джанлуиджи? Скорее всего, это последний сезон в большом футболе для Буффона и не исключено, что прощальный матч в Лиге чемпионов Джиджи проведет на «Уэмбли», где «Тоттенхэм» примет «Ювентус» после ничьей 2:2 в Турине. В том матче Буффон сыграл не идеально, но пока что «Старая Синьора» сохраняет шансы на выход в следующий раунд плей-офф, а великий вратарь – на вожделенную победу в ЛЧ.

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Защитники

Луис Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»; Эквадор) – 32 года

Лучшего кандидата на позицию правого защитника не нашлось. Валенсия присоединился к МЮ через год после победного финала Лиги чемпионов в Москве и через месяц после поражения от «Барселоны» в римском финале. В 2011-м Луис сам принял участие в решающей схватке на «Уэмбли», где манкунианцы снова проиграли каталонцам. В этом году эквадорец отметит 33 день рождения, а в следующем истекает действующий контракт с «красными дьяволами». Время для победы в ЛЧ уходит.

Тиаго Силва (ПСЖ; Бразилия) – 33 года

У Тиаго Силвы все меньше шансов, ведь осенью ему стукнет 34, а ПСЖ вновь нацелился на вылет в первом же раунде плей-офф. Унаи Эмери в матче на «Сантьяго Бернабеу» предпочел опытному бразильцу молодого Кимпембе, так что через год Силва вообще может оказаться в клубе, который не претендует на победу в Лиге чемпионов. Обидно за Тиаго, ведь на протяжении нескольких лет он выходил в ограниченный топ-лист лучших центральных защитников планеты.

Матс Хуммельс («Бавария»; Германия) – 29 лет

Хуммельс моложе других предложенных кандидатов, у него впереди еще много славных сезонов, ведь в центре обороны на солидном уровне можно запросто играть, как минимум, до 35 лет. Тем не менее, Матса отметим, ведь у него уже есть один проигранный финал Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии». Теперь чемпион мира выступает за своих тогдашних обидчиков – «Баварию», с которой шансы на успех прочны в каждом розыгрыше. Может быть, именно Хуммельс через три месяца исключит себя из списка именитых «непобедителей» Лиги чемпионов?

Джорджо Кьеллини («Ювентус»; Италия) – 33 года

Если для Буффона нынешний розыгрыш – последняя надежда, то у Кьеллини, вероятно, еще будет парочка возможностей, хотя в августе ему исполнится 34 года, так что нужно поспешить. Джорджо, который одним из главных качеств центральных защитников называет умение «быть пессимистом», (держать в голове худшие сценарии развития событий) проиграл два финала ЛЧ с «Ювентусом», но все еще надеется покорить манящую высоту.

Полузащитники

Артуро Видаль («Бавария»; Чили) – 30 лет

22 мая, за четыре дня до финала Лиги чемпионов в Киеве, Артуро Видаль разменяет четвертый десяток. В составе «Баварии» не только у Хуммельса есть пораженческий опыт в решающих схватках ЛЧ, Видаль в 2015-м году проиграл в трофейном матче «Барселоне», после чего перебрался из Турина в Мюнхен. Видаль – классный полузащитник, но сколько еще сезонов он отыграет на высочайшем уровне, учитывая пробелы в профессионализме за пределами футбольного поля? Пора побеждать!

Сеск Фабрегас («Челси»; Испания) – 30 лет

«Ушастый» нахально бегает от Фабрегаса и дразнится. Сеск еще в 19 лет играл в финале Лиги чемпионов, но уступил «Барселоне» в составе «Арсенала». В 2011-м он перебрался в каталонский клуб, который был действующим чемпионом Европы среди клубов, провел на «Камп Ноу» три сезона – безрезультатно. И надо же такому случиться, в первой же кампании после ухода Фабрегаса «Барселона» снова взяла Кубок чемпионов. Сейчас Сеску и «Челси» нужно проходить этих самых «блаугранас», чтобы продолжить борьбу за трофей.

Давид Сильва («Манчестер Сити»; Испания) – 32 года

Еще один чемпион Европы и мира, которому не покорилась победа в престижном турнире на клубном уровне. Между тем, Сильве уже 32 года, времени остается все меньше. Зато и козырь есть – сейчас Давид сотрудничает с Хосепом Гвардиолой, который всерьез намерен взять Лигу чемпионов с «Манчестер Сити».

Нападающие

Гонсало Игуаин («Ювентус»; Аргентина) – 30 лет

Один из сильнейших форвардов современности, при этом не самый везучий парень, что подчеркивают хотя бы его промахи в финалах международных турниров в составе сборной Аргентины. С «Ювентусом» тоже не смог выиграть битву за Кубок чемпионов у своего бывшего клуба «Реала», с которым трижды добирался до полуфиналов. Гонсало близко знаком с поздними стадиями ЛЧ, в отличие от Агуэро и Кавани, но прикоснуться к трофею ему пока не удавалось.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) – 29 лет

Левандовски движется по графику Хуммельса, хотя и перебрался в Мюнхен из Дортмунда на два года раньше, чем Матс. Роберт проиграл тот самый немецкий финал на «Уэмбли», потому что был на стороне «Боруссии», а с «Баварией» дотянуться до звезд пока не может, хотя работал под руководством тренеров, знающих об «ушастом» не понаслышке. Гвардиола и Анчелотти – многократные победители Лиги чемпионов, как и Юпп Хайнкес, который не прочь тряхнуть стариной в нынешнем розыгрыше.

Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»; Швеция) – 36 лет

Открывают и закрывают список футболисты, для которых нынешний сезон реально последний шанс выиграть Лигу чемпионов. Буффон завершит карьеру, а Ибрагимович уедет в США летом, так что вопрос стоит ребром. Златан штамповал победы в национальных чемпионатах и забивал регулярно, но с Лигой чемпионов ему вечно не везло. Так, в «Барселоне» он провел сезон между двумя победами, а из «Интера» ушел накануне завоевания «ушастого». Может быть, шведский Лев удивит всех напоследок вместе с МЮ и Моуриньо? Это будет прощание с Европой в стиле Златана.