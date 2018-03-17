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Братухи навек. Промес останется в «Спартаке»?

17 марта 2018, 16:00

Квинси не интересует серьезные клубы, у него очередной отпуск – начал год слабо и пропустит матч с «Рубином». «Соккер.ру» предлагает Федуну ловить момент. 

Квинси летом не покинет «Спартак»?

Промес олицетворяет многое положительное, что можно сказать о «Спартаке» - техничный парень, агрессивно атакует, рвется к голам и создает моменты. Одновременно Квинси подчеркивает негативные вещи, связанные со «Спартаком». У него неважная реализация, как и у всей команды. Голландец сорок раз выбирал дальние удары в РФПЛ, а не развивал атаки умнее. На его счету спорные действия, вроде симуляций, неожиданные спады и полноценные провалы. 

Квинси имитирует активность во многих провальных для «Спартака» сложных матчах, словно хочет доказать, что физической подготовки в футболе хватает, чтобы достичь успеха. Одновременно не сказать, что перед нами игрок, который умеет работать на команду. Вспомните, что в чемпионском году Фернандо и Глушаков были даже важнее во многом. И поскольку Квинси спорно провел еврокубковые поединки, за исключением одного – кастинг в большие клубы не прошел. Не забивал даже «Марибору». 

Голландец больше не претендует на попадание в «Ливерпуль» или команды того же уровня. А зимой «Саутгемптон» не был достаточно настойчивым, чтобы получить еще одного претендента на повышение в стиле Садьо Мане, который тоже прошел посвящение в АПЛ в составе «святых». Вот только Нидерланды не сыграют на ЧМ-18 в России, дополнительной возможности себя показать не найдет, к тому же был частью провального для сборной отбора. 

Получается, шансы на то, что Квинси попросту никто не подпишет следующим летом, выбрав других кандидатов, или предложат цену, на которую Федун не согласится, с каждой неудачей растут. Любой новый кризис в игре Промеса работает сейчас на «Спартак» в отдаленной перспективе, ведь найти футболиста такого класса за те деньги, что подписали вингера «Твенте», сейчас невозможно. Сам игрок хотел бы уйти, но разве после такого сезона будет много достойных претендентов? 

Кризисы игрока вошли в привычку?

Нападающий после дубля в ворота Акинфеева не забивал и не отдавал результативные передачи. Игру с «Рубином» пропустит из-за глупой симуляции. Обычно после подобных отрезков Квинси возвращается после передышки с новыми подвигами, ведь в его случае нет речи о недоработке на тренировках – физически один из лучших игроков РФПЛ последних лет.

Речь о психологии парня, который не смог забрать у Роббена и Снейдера корону в сборной Нидерландов, когда футбольная страна нуждалась в новом герое. А позже выдал третий с прошлой осени слабый отрезок. Что хуже всего при разговоре о будущем Промеса – он относится к игрокам, которые после самых ярких матчей затухают. Проверить легко: после яркой игры в слитом дерби с «Локомотивом» Промес в пяти последующих матчах забил всего один мяч. 

После феерии с «Севильей» было четыре матча без голов и ассистов. Промес точно как «Спартак». Пусть после дерби с ЦСКА был зимний перерыв, но Квинси в новом году не реализовал пятнадцать моментов. Более того, создал всего 4 шанса для напарников за 4 матча. И даже против «СКА-Хабаровска» у голландца всего одна передача под удар (в матче с более 40 ударами по воротам Довбни). Скауты ведущих клубов такие моменты подмечают, у Промеса нет ярких отрезков на несколько месяцев, он нестабилен. 

Даже когда в начале сезона забивал в трех матчах подряд, второй гол серии случился в Санкт-Петербурге, когда «Зенит» вынес «Спартак» 5:1. Фанаты москвичей привыкли, что по ходу каждого сезона Квинси берет такие паузы, но вряд ли в топ-5 игрок с таким подходом сможет задержаться в основе приличного клуба. В «Спартаке» голландец незаменим, но в другой команде конкуренция будет выше. 

Претенденты на Промеса разбежались?

Возможно, один из сильнейших игроков РФПЛ последних лет никогда не заиграет в топ-5, поскольку не сможет себя изменить. Не стоит забывать, что в юности лет Квинси отчислили из «Аякса», когда мальчик «поймал звезду». Промес полтора года не играл в футбол, пересмотрел свое отношение и стал профессионалом. Но до сих пор его представление о себе как о суперзвезде футбола порой не соответствует реальности.

Кроме всего прочего, очевидно, что поддержки от «Спартака» братуха Антон не получил. Клуб не смог подготовить Квинси к вызовам уровня «Ливерпуля» или «Боруссии» из Дортмунда. Сама команда Карреры такая, что если не выручает Промес – список потенциальных героев сокращается до одной-двух фамилий в каждом отдельно взятом матче. Вот как Промес может играть идеально, если его на двух флангах поддерживают Комбаров или Ещенко? 

У голландца за спиной нет надежного и изобретательного напарника, чтобы легко получить опыт игр в крутой связке. В центре появился Ханни, сразу видно, что для этой роли новичок подходит лучше. При этом Промес неважно смотрелся, когда перебирался чисто в атаку в дуэт форвардов. При этом, невзирая на все минусы, «Спартаку» важно, чтобы голландец играл за них, поскольку компенсировать его отсутствие сложно.

Вот только частые невзрачные отрезки и проваленные сложные матчи огорчают. Для «Спартака» Промес – большая звезда, но не случайно задержался в РФПЛ, а все разговоры про АПЛ остались разговорами. Каждый год у Промеса есть отрезки из 4-5 ужасных матчей, причем не один такой, а несколько. Он обычно набирает форму, такую нестабильность терпят в Москве, но не будут терпеть в Англии. Не только в АПЛ, но и в любой сильной команде. 

Идеальный момент для переговоров?

У Промеса пятилетний контракт со «Спартаком» до 2021 года, но с игроками надо общаться не только по поводу новых соглашений. Если Федун хочет удержать Промеса в «Спартаке», сейчас самое время. Нужно рассказывать голландцу, когда за ним придет очередной «Сток Сити», что это не шаг вперед. Важно отметить, что претенденты попробуют занизить цену, а «Спартак» не может продавать лидеров за бесценок. 

Аргументы в пользу того, что будущее лето неудачное для отъезда, обязательно найдутся. А низкая продуктивность активного на поле футболиста отвадит серьезных претендентов. После сезона, в котором Промес был частью поражений от «Локомотива», «Атлетика» и «Ливерпуля», вероятность его ухода ниже, чем после чемпионского. А слабые отрезки, как сейчас, намекают, что у «Спартака» неожиданно появляются шансы на успешное продолжение сотрудничества. 

Промесу для начала серьезной карьеры в АПЛ надо было уйти раньше. Сейчас ему 26 лет, в таком возрасте нужно играть зрело и успешнее работать в трудных для команды матчах. Сохраняется только один веский довод в пользу отъезда – подрастают дочери Квинси. Жена может проголосовать за переезд в Великобританию, чтобы дети там учились, как подавляющее большинство наследников российских чиновников и миллионеров. Но если Федун не попытается наладить контакт с Промесом и попробовать мотивировать его на еще один сезон в «Спартаке» - летом придется найти нового лидера атаки. 

А как «красно-белые» осуществляют трансферы, всем известно. Каким бы нестабильным ни был Промес, для РФПЛ он один из самых результативных и полезных игроков последних лет. Если появляется хотя бы малейшая надежда, что из-за неважных результатов «Спартака», сборной Голландии и самого Промеса он не получит интересное приглашение в топ-5 – московскому клубу надо действовать. А сегодня нужно обыграть в гостях «Рубин» без Промеса, и пусть Квинси наиграл на попадание в антисборные последних туров, без него будет еще сложнее. Джокер выпадает не всегда, но остается джокером. 

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Все комментарии
Maddox75
Maddox75 ответил kent77
23 марта в 00:21
Спады у всех бывают, а то что он один ил лучших игроков лиги это очевидно
Пока да, а через пару лет, если останется, что вполне вероятно, и деградация продолжится...
Ver
Ver
20 марта в 04:20
Ай молодец Багров, "Квинси не интересует СЕРЬЁЗНЫЕ клубы", ну да, только такие как Спартак...
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
19 марта в 11:08
Не думаю, что месси-роналды и другие ТОПы из Европы будут молотить голы в таком количестве при существующих огородах и при минусовой температуре.
Nikola45
Nikola45
19 марта в 11:04
По мне так пускай он всю оставшуюся жизнь проведет в Спартаке! Как игрок он слабый! Все на показуху! Игры в Европе это показали!
kent77
kent77
19 марта в 08:43
Спады у всех бывают, а то что он один ил лучших игроков лиги это очевидно
Saban18
Saban18 ответил MAUS
18 марта в 22:59
Чушь какая то)))
Зависть мутит рассудок)
Saban18
Saban18 ответил Ваня лучший
18 марта в 22:55
Тебе осталось только сравнить статистику в 21 век за последние 17 лет и обнаружить там одну приятную вещь. За это время ЦСКА взял 12 титулов, а Спартак 1 раз стал чемпионом . А сколько ждать следующего не знает никто.
Новый век обнуляет статистику?) Каждые 100 лет сброс достижений?)))
Lu4nik
Lu4nik ответил Владимир_Спартак
18 марта в 21:54
Ну Антошка погоди) не хочет видимо играть в мороз. Очень уж Холодно.))
ахахаха)) также, помню, над Робсоном стебались)))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mugik1973
18 марта в 18:01
У ЦСКА тоже не важно, наверное лет так 20 до чемпиоства
Тебе осталось только сравнить статистику в 21 век за последние 17 лет и обнаружить там одну приятную вещь. За это время ЦСКА взял 12 титулов, а Спартак 1 раз стал чемпионом . А сколько ждать следующего не знает никто.
mugik1973
mugik1973 ответил Ваня лучший
18 марта в 17:31
У ЦСКА тоже не важно, наверное лет так 20 до чемпиоства
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Scuderia Ferrari
18 марта в 14:10
Вот только Нидерланды не сыграют на ЧМ-18 в России, дополнительной возможности себя показать не найдет, к тому же был частью провального для сборной отбора. ****** А в это время Швеция (Гранквист и Классон) сыграет Перу (Фарфан) сыграет Португалия (Фернандеш) сыграет Польша (Рыбус) сыграет ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!
Ты забыл главное - Исландия сыграет ( Сигурдсон, Сигурдарсон, Игнасон)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил VIC2
18 марта в 14:08
Антоха, забей не всех, слушай только себя!Лучше синица в руках, чем журавль в небе...Нашим писакам только бы пописакать, себя показакатьТебе только 26 лет, а не уже 26 - ты молод и полон силНовая эра "Спартака" началось с его восхождения к чемпионству в прошлом сезонеТы ещё поиграешь с этим клубом в ЛЧ, не упускай этот шансВ России ты у всех на виду и склонять тебя будут и возносить будут тебяДостаточно толпе бросить одно слово, хорошее или плохое, на то она и толпа,подогреваемая писаками...Держись!!! До очередного чемпионства осталось только 7 игр! Задвинь под кровать своё распи**яйство, и начинай забивать голы
К сожалению игра с Рубином показала, что до очередного чемпионства не 7 игр, а как минимум 37 . Суть понял?
Nety-net
Nety-net ответил VIC2
18 марта в 13:02
Пусть в следующем году в группе л.ч. завоевывает билет в Англию, или пытается поднять Спартак по максимуму на евро арене и остаётся тут.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 марта в 10:10
Канчельскис был прав!
Saang
Saang
18 марта в 00:21
Братухи навек это кони с партизанами. Или не только братухи...
VIC2
VIC2
17 марта в 23:11
Антоха, забей не всех, слушай только себя!Лучше синица в руках, чем журавль в небе...Нашим писакам только бы пописакать, себя показакатьТебе только 26 лет, а не уже 26 - ты молод и полон силНовая эра "Спартака" началось с его восхождения к чемпионству в прошлом сезонеТы ещё поиграешь с этим клубом в ЛЧ, не упускай этот шансВ России ты у всех на виду и склонять тебя будут и возносить будут тебяДостаточно толпе бросить одно слово, хорошее или плохое, на то она и толпа,подогреваемая писаками...Держись!!! До очередного чемпионства осталось только 7 игр!
Задвинь под кровать своё распи**яйство, и начинай забивать голы
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
17 марта в 23:01
...плюсовая температура покажет как может Антоха ( да и не только он ) улучшать статистику забитых и передач в каждом матче...
MAUS
MAUS ответил Scuderia Ferrari
17 марта в 21:07
Вот только Нидерланды не сыграют на ЧМ-18 в России, дополнительной возможности себя показать не найдет, к тому же был частью провального для сборной отбора. ****** А в это время Швеция (Гранквист и Классон) сыграет Перу (Фарфан) сыграет Португалия (Фернандеш) сыграет Польша (Рыбус) сыграет ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!
Италия, кстати тоже не сыграет! Если что , вот вам и гы гы гы)))))
MAUS
MAUS ответил serh62
17 марта в 21:04
вероятно промес в тульский арсенал уйдет летом...а больше он никому не нужен.
Чушь какая то)))
denmig
denmig
17 марта в 18:30
Антоха отличник! Это вам не бегущие с тонущего корабля спагетти и прочие бмжи!
ChsZ
ChsZ
17 марта в 17:36
Промес даже для Сибири уже летом не нужен будет.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
17 марта в 17:15
Вот только Нидерланды не сыграют на ЧМ-18 в России, дополнительной возможности себя показать не найдет, к тому же был частью провального для сборной отбора.
******
А в это время
Швеция (Гранквист и Классон) сыграет
Перу (Фарфан) сыграет
Португалия (Фернандеш) сыграет
Польша (Рыбус) сыграет

ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!
juvenale
juvenale ответил cska.78
17 марта в 17:12
Про эту обезьяну все сказал Канчельскис!
про Мусу?
cska.78
cska.78
17 марта в 17:06
Про эту обезьяну все сказал Канчельскис!
FROLL 001
FROLL 001 ответил Jum13
17 марта в 16:34
Промеса пригласили в сборную и Нидерланды не попали на ЧМ...
Донный якорь он для сборной!
Jum13
Jum13
17 марта в 16:30
Промеса пригласили в сборную и Нидерланды не попали на ЧМ...
FROLL 001
FROLL 001
17 марта в 16:27
Усе! Карачун Промесу! Так и будет выпрашивать паспорт до 2021 года. Сейчас уже и бесплатно никто его не возьмет. Сбитый летчик!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 марта в 16:25
Ну Антошка погоди) не хочет видимо играть в мороз. Очень уж Холодно.))
serh62
serh62
17 марта в 16:21
вероятно промес в тульский арсенал уйдет летом...а больше он никому не нужен.
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