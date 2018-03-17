Братухи навек. Промес останется в «Спартаке»?

17 марта 2018, 16:00

Квинси не интересует серьезные клубы, у него очередной отпуск – начал год слабо и пропустит матч с «Рубином». «Соккер.ру» предлагает Федуну ловить момент.

Квинси летом не покинет «Спартак»?

Промес олицетворяет многое положительное, что можно сказать о «Спартаке» - техничный парень, агрессивно атакует, рвется к голам и создает моменты. Одновременно Квинси подчеркивает негативные вещи, связанные со «Спартаком». У него неважная реализация, как и у всей команды. Голландец сорок раз выбирал дальние удары в РФПЛ, а не развивал атаки умнее. На его счету спорные действия, вроде симуляций, неожиданные спады и полноценные провалы.

Квинси имитирует активность во многих провальных для «Спартака» сложных матчах, словно хочет доказать, что физической подготовки в футболе хватает, чтобы достичь успеха. Одновременно не сказать, что перед нами игрок, который умеет работать на команду. Вспомните, что в чемпионском году Фернандо и Глушаков были даже важнее во многом. И поскольку Квинси спорно провел еврокубковые поединки, за исключением одного – кастинг в большие клубы не прошел. Не забивал даже «Марибору».

Голландец больше не претендует на попадание в «Ливерпуль» или команды того же уровня. А зимой «Саутгемптон» не был достаточно настойчивым, чтобы получить еще одного претендента на повышение в стиле Садьо Мане, который тоже прошел посвящение в АПЛ в составе «святых». Вот только Нидерланды не сыграют на ЧМ-18 в России, дополнительной возможности себя показать не найдет, к тому же был частью провального для сборной отбора.

Получается, шансы на то, что Квинси попросту никто не подпишет следующим летом, выбрав других кандидатов, или предложат цену, на которую Федун не согласится, с каждой неудачей растут. Любой новый кризис в игре Промеса работает сейчас на «Спартак» в отдаленной перспективе, ведь найти футболиста такого класса за те деньги, что подписали вингера «Твенте», сейчас невозможно. Сам игрок хотел бы уйти, но разве после такого сезона будет много достойных претендентов?

Кризисы игрока вошли в привычку?

Нападающий после дубля в ворота Акинфеева не забивал и не отдавал результативные передачи. Игру с «Рубином» пропустит из-за глупой симуляции. Обычно после подобных отрезков Квинси возвращается после передышки с новыми подвигами, ведь в его случае нет речи о недоработке на тренировках – физически один из лучших игроков РФПЛ последних лет.

Речь о психологии парня, который не смог забрать у Роббена и Снейдера корону в сборной Нидерландов, когда футбольная страна нуждалась в новом герое. А позже выдал третий с прошлой осени слабый отрезок. Что хуже всего при разговоре о будущем Промеса – он относится к игрокам, которые после самых ярких матчей затухают. Проверить легко: после яркой игры в слитом дерби с «Локомотивом» Промес в пяти последующих матчах забил всего один мяч.

После феерии с «Севильей» было четыре матча без голов и ассистов. Промес точно как «Спартак». Пусть после дерби с ЦСКА был зимний перерыв, но Квинси в новом году не реализовал пятнадцать моментов. Более того, создал всего 4 шанса для напарников за 4 матча. И даже против «СКА-Хабаровска» у голландца всего одна передача под удар (в матче с более 40 ударами по воротам Довбни). Скауты ведущих клубов такие моменты подмечают, у Промеса нет ярких отрезков на несколько месяцев, он нестабилен.

Даже когда в начале сезона забивал в трех матчах подряд, второй гол серии случился в Санкт-Петербурге, когда «Зенит» вынес «Спартак» 5:1. Фанаты москвичей привыкли, что по ходу каждого сезона Квинси берет такие паузы, но вряд ли в топ-5 игрок с таким подходом сможет задержаться в основе приличного клуба. В «Спартаке» голландец незаменим, но в другой команде конкуренция будет выше.

Претенденты на Промеса разбежались?

Возможно, один из сильнейших игроков РФПЛ последних лет никогда не заиграет в топ-5, поскольку не сможет себя изменить. Не стоит забывать, что в юности лет Квинси отчислили из «Аякса», когда мальчик «поймал звезду». Промес полтора года не играл в футбол, пересмотрел свое отношение и стал профессионалом. Но до сих пор его представление о себе как о суперзвезде футбола порой не соответствует реальности.

Кроме всего прочего, очевидно, что поддержки от «Спартака» братуха Антон не получил. Клуб не смог подготовить Квинси к вызовам уровня «Ливерпуля» или «Боруссии» из Дортмунда. Сама команда Карреры такая, что если не выручает Промес – список потенциальных героев сокращается до одной-двух фамилий в каждом отдельно взятом матче. Вот как Промес может играть идеально, если его на двух флангах поддерживают Комбаров или Ещенко?

У голландца за спиной нет надежного и изобретательного напарника, чтобы легко получить опыт игр в крутой связке. В центре появился Ханни, сразу видно, что для этой роли новичок подходит лучше. При этом Промес неважно смотрелся, когда перебирался чисто в атаку в дуэт форвардов. При этом, невзирая на все минусы, «Спартаку» важно, чтобы голландец играл за них, поскольку компенсировать его отсутствие сложно.

Вот только частые невзрачные отрезки и проваленные сложные матчи огорчают. Для «Спартака» Промес – большая звезда, но не случайно задержался в РФПЛ, а все разговоры про АПЛ остались разговорами. Каждый год у Промеса есть отрезки из 4-5 ужасных матчей, причем не один такой, а несколько. Он обычно набирает форму, такую нестабильность терпят в Москве, но не будут терпеть в Англии. Не только в АПЛ, но и в любой сильной команде.

Идеальный момент для переговоров?

У Промеса пятилетний контракт со «Спартаком» до 2021 года, но с игроками надо общаться не только по поводу новых соглашений. Если Федун хочет удержать Промеса в «Спартаке», сейчас самое время. Нужно рассказывать голландцу, когда за ним придет очередной «Сток Сити», что это не шаг вперед. Важно отметить, что претенденты попробуют занизить цену, а «Спартак» не может продавать лидеров за бесценок.

Аргументы в пользу того, что будущее лето неудачное для отъезда, обязательно найдутся. А низкая продуктивность активного на поле футболиста отвадит серьезных претендентов. После сезона, в котором Промес был частью поражений от «Локомотива», «Атлетика» и «Ливерпуля», вероятность его ухода ниже, чем после чемпионского. А слабые отрезки, как сейчас, намекают, что у «Спартака» неожиданно появляются шансы на успешное продолжение сотрудничества.

Промесу для начала серьезной карьеры в АПЛ надо было уйти раньше. Сейчас ему 26 лет, в таком возрасте нужно играть зрело и успешнее работать в трудных для команды матчах. Сохраняется только один веский довод в пользу отъезда – подрастают дочери Квинси. Жена может проголосовать за переезд в Великобританию, чтобы дети там учились, как подавляющее большинство наследников российских чиновников и миллионеров. Но если Федун не попытается наладить контакт с Промесом и попробовать мотивировать его на еще один сезон в «Спартаке» - летом придется найти нового лидера атаки.

А как «красно-белые» осуществляют трансферы, всем известно. Каким бы нестабильным ни был Промес, для РФПЛ он один из самых результативных и полезных игроков последних лет. Если появляется хотя бы малейшая надежда, что из-за неважных результатов «Спартака», сборной Голландии и самого Промеса он не получит интересное приглашение в топ-5 – московскому клубу надо действовать. А сегодня нужно обыграть в гостях «Рубин» без Промеса, и пусть Квинси наиграл на попадание в антисборные последних туров, без него будет еще сложнее. Джокер выпадает не всегда, но остается джокером.