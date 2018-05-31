Товарняки уходят вдаль. А мы останемся всё там же

Сборная России под руководством Черчесова провела очередной отвратительный матч и приблизила свой провал на ЧМ-2018. «Соккер.ру» раскрывает систему гадания на товарняках.

Понимаю, это нелегко, но сейчас постарайтесь сделать над собой усилие, собрать волю в кулак и минут 10 не думать о нынешней сборной России. Да, вся логика происходящего с командой Черчесова по вине Черчесова подсказывает, что мы катимся в тартарары. Но давайте сейчас отсечем лишние сущности и попытаемся погадать. Гадать будем на товарищеских матчах, которые играются непосредственно перед крупными турнирами. Вот мы увидели игру с Австрией, унылую и безвыходную. Точно ли это «вилы»? Или, наоборот, для нас чем хуже на этапе подготовки, тем лучше на самом турнире? Отвечаем с помощью исторических фактов.

ЧМ-1994 (тренер: Павел Фёдорович Садырин)

Товарняки. Всего один товарищеский матч непосредственно перед турниром провела сборная России, причем за три недели до старта мундиаля. В Москве были обыграны словаки со счетом 2:1, победа оказалась волевой, а победный мяч, похоже, был забит с нарушением правил – бригада арбитров из Беларуси не зафиксировала офсайд у Саленко, который спустя пару мгновений выкатил Цымбаларю на пустые ворота.

Турнир. Из-за скандала, разразившегося накануне ЧМ-1994, сборная России лишилась ряда ключевых игроков, а товарищеская игра со Словакией подтвердила, что у нас «кто в лес, кто по дрова». Так и сыграли на мундиале. Проиграли Бразилии и Швеции, а разгром Камеруна с пятью голами Саленко – это история в себе.

Евро-1996 (тренер: Олег Иванович Романцев)

Товарняки. А вот перед Евро-1996 сборная России провела три товарищеских матчах и во всех добилась победы. Но это такая «обманочка» от Романцева, который накануне встреч с Германией, Италией и Чехией решил играть с Катаром (5:2), ОАЭ (1:0) и Польшей (2:0). Команды из Азии, а также пребывающие не в лучшем состоянии поляки, занявшие четвертое место в своей отборочной группе чемпионата Европы (после Румынии, Франции и Словакии) – не те соперники, чтобы делать из матчей с ними серьезные выводы.

Турнир. Вообще, такое ощущение, что главной целью сборной перед Евро-1996 было продлить беспроигрышную серию, которая достигла семнадцати матчей, вот и противников подобрали наиболее «безопасных» в этом смысле. Зато непосредственно на турнире команда Романцева начала с поражения от Италии (1:2), потом уступила немцам (0:3), а напоследок повеселилась в игре с Чехией (3:3).

ЧМ-2002 (тренер: Олег Иванович Романцев)



Товарняки. И снова не самое умное решение – готовиться к чемпионату мира через матчи товарищеского турнира, то есть соперников по группе мундиаля никто даже не пытался смоделировать. На Кубке LG, который проходил в Москве, сборная России дважды сыграла по 1:1 с Беларусью и Югославией, в обоих случаях уступила в серии пенальти. В матче с соседями Романцев выставил второй состав, а вот с балканской сборной играли основой, тогда юный Дмитрий Сычев сравнял счет только в самой концовке. Еще и Мостовой травму получил на ровном месте (капитан команды «Чупа-чупс» так и не сыграл на ЧМ-2002). Была еще игра в Симидзу с клубом второго японского дивизиона, но это вообще не в счет.

Турнир. Победа над Тунисом, поражение от Японии с ужасным промахом Владимира Бесчастных и последовавшими беспорядками в Москве, заключительная игра с Бельгией, а после вылет. С хрупким чувством, что завтра будет лучше, чем вчера, ведь вышедшие в концовке Кержаков и Сычев обнадежили на будущее.

Евро-2004 (тренер: Георгий Александрович Ярцев)

Товарняки. 14 лет назад тоже играли с Австрией. Тогда не уступили, игра завершилась со счетом 0:0, но оставила тягостное впечатление. Было много вопросов к Ярцеву по выбору состава, ведь он оставил за бортом сборной таких ярких игроков, как Аршавин, Семшов и Есипов, не предложив достойных альтернатив. Безликая игра в Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер». Не засверкали золотом перспективы на Евро-2004 и после дурацкого матча против легионеров РФПЛ (3:1), в котором сборной России противостояла немотивированная, только что собравшаяся вместе команда, да еще и усиленная отдельными игроками сборной России из-за кадровой недостачи. Тьфу.

Турнир. Матчей против Испании (0:1) и Португалии (0:2), в которых команда Ярцева почти не показывалась в атаке, хватило, чтобы завоевать путевку домой. В заключительном туре группового этапа обыграли будущих чемпионов Европы греков, но та встреча ничего не решала ни для нас, ни для сынов Эллады.

Евро-2008 (тренер: Гус Хиддинк)

Товарняки. Нужно было назначить тренера-иностранца, чтобы сборная России впервые в истории сыграла непосредственно перед крупным турниром нормальные контрольные матчи, а не против ОАЭ/Катара, не на турнире LG, а также не против легионеров РФПЛ. Команда Хиддинка размялась на Казахстане (6:0), переиграла крепкую Сербию (2:1), а потом еще раз подняла себе настроение, разбив Литву (4:1). А главное – были не только результаты, но и игра, позволявшая мечтать об удачном выступлении на полях Австрии и Швейцарии.

Турнир. Хотя настолько удачный чемпионат Европы вряд ли кому-то снился. Выход из группы уже был за счастье, а победа над Нидерландами в четвертьфинале заставила всю страну стонать от восторга. Хиддинк вывел сборную России в полуфинал Евро-2008, мы взяли «бронзу», а уступили на том турнире только непобедимым испанцам – дважды.

Евро-2012 (тренер: Дик Адвокат)

Товарняки. Была качественная игра с Уругваем в Москве – 1:1, Кержаков и Суарес обменялись голами. Потом непонятная и скучная игра с Литвой (0:0), а в последнем товарняке перед Евро команда Адвоката неожиданно размазала Италию – 3:0.

Турнир. Чемпионат Европы мы тоже начали бодро, переиграв 4:1 Чехию, а вот потом пошли по нисходящей траектории: 1:1 с поляками и 0:1 от греков. В итоге вылетели после групповой стадии. Разгромленные нами чехи играли в плей-офф, а итальянцы и вовсе добрались до финала. Возможно, тренерский штаб неправильно рассчитал пики формы. А еще водился за Диком Адвокатом такой грешок – чересчур доверял парням, знакомым по «Зениту», может быть, следовало дать паузу Кержакову, для которого партнеры создали немало моментов, но Александр на том турнире искусно лупил мимо ворот, став основоположником футбольного глагола.

ЧМ-2014 (тренер: Фабио Капелло)

Товарняки. Накануне чемпионата мира сборная России потеряла свое главное креативное звено – Романа Широкова. Товарищеские игры получились скупыми на голы и эмоции, все «низовые». Победа над Словакией (1:0) с поздним голом Кержакова, ничья с Норвегией (1:1) – здесь, напротив, Шатов забил уже на третьей минуте, а потом – пусто в атаке. Марокканцев переиграли 2:0, но тоже как-то скупо.

Турнир. Корреляция – 100%, именно отсутствие внятной атакующей игры подвело сборную России на бразильском мундиале. Нашу команду даже признали самой скучной командой турнира. И эта особенность прослеживалась еще по товарищеским матчам. С нагрузками или без нагрузок видно, в какой футбол играет, меняется только скорость движения и мысли, а также качество и эффективность работы. У сборной Капелло перед прошлым чемпионатом мира не было атаки – и она не отросла в Бразилии, у дружины Черчесова, к сожалению, нет вообще никакой игры…

Евро-2016 (тренер: Леонид Викторович Слуцкий)

Товарняки. Два года назад сборная России непосредственно перед Евро тоже не порадовала изысками: поражение от Чехии (1:2) и ничья с Сербией (1:1). В обоих случаях отмечали ошибки в обороне, отсутствие командного баланса и несыгранность (или даже несовместимость) в атаке тройки Смолов-Кокорин-Дзюба.

Турнир. Все плохое всплыло кверху, как и сборная России вместе с теми загадочными словами, сказанными в номере Леонида Слуцкого после поражения от Уэльса. С Англией вырвали ничью – спасибо, хоть не с баранкой уехали домой. Дальше было поражение от словаков и кошмар в матче с валлийскими драконами.

Кубок Конфедераций 2017 (тренер: Станислав Саламович Черчесов)

Товарняки. Черчесов уже готовил сборную России к крупному турниру год назад, тогда товарняки даже подарили определенную надежду. Венгров обыграли 3:0, правда, тот матч был омрачен тяжелой травмой Романа Зобнина. Потом была ничья с чилийцами в Москве (1:1). Показалось, что тренерский штаб сборной что-то нащупал.

Турнир. Да в общем-то, Кубок Конфедераций, несмотря на вылет после групповой стадии, не был удручающим в исполнении сборной России. Да, проиграли Португалии и Мексике, но ведь играли местами симпатично, казалось, что определенная планка на этапе подготовки к чемпионату мира достигнута, а впереди еще целый год, чтобы довести игру до ума и исправить шероховатости…

Австрия – Россия: ода унылости от Черчесова

ЧМ-2018 (тренер: Станислав Саламович Черчесов)

Если судить по игре с Австрией, то ничего хорошего на чемпионате мира нас не ждет. Как будем защищаться, как будем атаковать, где основной состав, какая схема действующая, в чем вообще план антирекордсмена Черчесова? И еще много-много других вопросов. Ждем последней контрольной игры перед стартом ЧМ-2018 против Турции, которая или укрепит наш пессимистичный настрой, или поможет сменить пластинку грусти на веселые мелодии. А вдруг?