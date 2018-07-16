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Символическая сборная ЧМ-2018. Версия «Соккер.ру»

вчера, 18:51
Символическая сборная ЧМ-2018. Версия «Соккер.ру»

Пришло время объявить стартовый состав и заявку команды самых ценных игроков чемпионата мира! «Соккер.ру» предлагает собственную версию на суд читателей.

Вратарь

Тибо Куртуа (Бельгия)

Бельгия очень круто и разнообразно действовала в нападении, закономерно став самой результативной командой чемпионата мира, однако в обороне, несмотря на наличие именитых защитников, не все было гладко. Впрочем, это тоже вполне объяснимо: издержки атакующего стиля выливаются в свободные зоны на своей половине поля и, как следствие, опасные моменты соперников. И здесь уже решающее значение имеют индивидуальные качества защитников и вратаря, их способность справляться с локальными стрессовыми ситуациями. Тибо Куртуа свою команду «отмазывал» не раз, на его счету 25 спасений – чаще никто из вратарей на ЧМ-2018 не делал сэйвы.

Альтернативы: Даниел Субашич (Хорватия), Игорь Акинфеев (Россия).

Защитники

Киран Триппьер (Англия) 

Следуем простой логике: Англия добилась хорошего результата на ЧМ-2018 во многом благодаря стандартным положениям, а их исполнителем, не считая пенальти, которые бил Харри Кейн, выступил Киран Триппьер. Правый защитник «Тоттенхэма» на высоком уровне отыграл мундиаль и поучаствовал в нескольких голах «Трех Львов». Убедительно, Киран, вот пропуск в символическую сборную.

Альтернатива: Марио Фернандес (Россия).

Рафаэль Варан (Франция)

А почему никто не рассматривает Варана в качестве претендента на «Золотой мяч»? Это потому что он защитник, не так ли? Рафаэль выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира в этом году, причем и в клубе, и в сборной надежность обороны держится на его хладнокровии, так как товарищи Рамос и Умтити могут проявить геройство, но у своих ворот от них всегда можно ожидать подвоха. Варан провел великолепный турнир, сыграл четко, спокойно, неброско. Возможно, лучший защитник в мире на сегодняшний день.

Альтернатива: Андреас Гранквист (Швеция).

Домагой Вида (Хорватия)

Вида – крутой и совсем не признает авторитетов, у этого парня в карьере была история, когда он открыл пиво в автобусе перед игрой и заплатил штраф в 100 тысяч евро (четверть тогдашней годовой зарплаты). Домагой – это тот, кто добегает, дорабатывает, делает все, что может и не может ради успеха своей команды. Вида – олицетворение хорватского духа на прошедшем мундиале. 

Альтернатива: Йерри Мина (Колумбия). 

Люка Эрнандес (Франция)

Перед чемпионатом мира ждали на флангах обороны сборной Франции Сидибе и Менди, однако Дидье Дешам поставил на Павара и Эрнандеса и не прогадал. Цепкая игра в обороне, своевременные умные подключения в атаку. Управляемый, техничный, всегда открытый для дополнительных настроек игрок на левом фланге обороны – один из скрытых козырей «Трехцветных».

Альтернатива: Диего Лаксальт (Уругвай).

Полузащитники

Нголо Канте (Франция)

До 24 лет этот полузащитник играл в Лиге 2, а если копнуть еще немного вглубь, то можно найти факт, что Канте в возрасте Мбаппе отметился в девятом французском дивизионе. А сейчас это один из лучших опорных хавбеков планеты, что и продемонстрировал на главном форуме четырехлетия. Нголо помог Дешаму сбалансировать полузащиту, взяв на себя три вагона, маленькую тележку и еще мешок черновой работы.

Альтернатива: Роман Зобнин (Россия).

Поль Погба (Франция)

Погба повзрослел. То ли к чемпионату миру, то ли на время мундиаля, но выглядел цельно, собранно и мужественно. Мало разговоров – много дела. Поль отлично справился с важной ролью игрока-связки, ведь именно через него в основном пролегала линия крепления между атакой и обороной. Погба сделал так, чтобы эта линия не стала разломной, более того, находил возможности для важных включений и голов: его удар помог Франции одержать первую победу на турнире, а забитый мяч в финале формально остался победным. 

Альтернатива: Иван Ракитич (Хорватия).

Лука Модрич (Хорватия)

Шикарный чемпионат мира в исполнении Модрича. Здесь и мастерство, и самоотверженность, и лидерские качества, и жертвенность. К концу полуфинального овертайма с англичанами Лука уже едва ноги таскал и дышал пищеводом, но в финале снова был прекрасен. К сожалению, важным фактором стала разница в свежести между Хорватией и Францией: не будь у «Шашечных» серии овертаймов, и не проведи они свой полуфинал на день позже, Модрич мог бы выиграть не только «Золотой мяч» турнира, но и кое-что поважнее. 

Альтернатива: Кевин Де Брюйне (Бельгия).

Нападающие

Эден Азар (Бельгия)

Диего Марадона смотрел много матчей с трибун, понятно, болел за Аргентину и надеялся, что Лео Месси включит турборежим, позволяющий выигрывать матчи в одиночку. Но если кто и был наследником Марадоны на ЧМ-2018, то не его соотечественник, а бельгиец Азар. Эден завораживал своим обращением с мячом, он совершил четыре десятка обводок, при этом забивал и создавал моменты. Один из самых ярких игроков турнира.

Альтернатива: Денис Черышев (Россия).

Килиан Мбаппе (Франция)

Как бежит этот парень?! Нет, вы видели, как он бежит?! Килиан сыграл важнейшую роль в победе сборной Франции, а его скоростные качества во многих играх приносили «Трехцветным» тактическое преимущество на поле брани. Мбаппе в 19 лет дебютировал на чемпионате мира четырьмя забитыми мячами, выиграл «золото» и замахнулся на большое будущее, может быть, даже на рекорд Клозе или Пеле. Что если мы присутствовали при рождении новой легенды чемпионатов мира? 

Альтернатива: Эдинсон Кавани (Уругвай).

Антуан Гризманн (Франция)

Гризманн сделал то, о чем Месси по-прежнему мечтает, причем Антуан снова подтвердил свой статус на крупном турнире. На Евро-2016 форвард «Атлетико» сыграл прекрасно и забил немало голов, но проиграл в финале, на ЧМ-2018 поломал свою игру ради командного успеха и заслуженно поднял Кубок мира над головой. Четыре гола, две результативные передачи – Гризманн не сидел без дела, личную яркость он променял на коллективные нужды, но его огромный вклад в чемпионство, как и лидерский статус, неоспоримы. 

Альтернатива: Марио Манджукич (Хорватия).

Тренер

Златко Далич (Хорватия)

Автор хорватской сказки на ЧМ-2018 подхватил команду в финальной стадии отбора, когда у «Шашечных» возникли проблемы с предыдущим тренером. Непосредственно во время чемпионата Далич тоже принял серьезное решение, отчислив из команды по дисциплинарным причинам форварда Николу Калинича, который досматривал мундиаль дома и наверняка прогрыз себе ногти до самой селезенки. У Златко в распоряжении оказались полузащитники мирового уровня, настойчивый Манджукич и еще пара десятков игроков, поверивших в свои силы. Сборная Хорватии на расстояние вытянутой руки подошла к Кубку мира и гордится своим достижением. 

Альтернатива: Дидье Дешам (Франция).

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Все комментарии
kastites
kastites
сегодня в 06:32
Верно составили
Alex Rosi
Alex Rosi
сегодня в 05:18
Акинфеев
Павар-Умтити-Мина-Лаксальт
Модрич-Каземиро-Погба
Мбаппе-Гризман-Азар
Слейд Уилсон
Слейд Уилсон
сегодня в 03:31
Ни в одной нормальной сборной, не должно быть игроков сборной России
Димон Юханов
Димон Юханов
сегодня в 02:58
Складывается мнение , что матчи Бельгии автор статьи вообще не видел . Азар блекло сыграл . Успешные обводки по пальцам можно пересчитать . Перестаньте делать из него звезду . Он обычный игрок с неплохим ударом и дриблингом.
mangox13
mangox13
вчера в 23:03
Ну уж совсем пресно , можно подумать весь ЧМ состоял лишь из финала... да и Погба явно лишний
mangox13
mangox13 ответил makkie
вчера в 23:00
makkie:
А где Головин? Если объективно - провел всего один матч на уровне против мёртвых саудитов. Затем растворялся на поле, но в целом один из лучших игроков сборной.
он пахал как папа карло против Хорватов чуть ли не за троих , поэтому и хорваты защитникам нашим особо моментов не создавали. Уходил в конце с поля еле волоча ноги.. Это его амплуа, как Ракитич или Модрич которые не сильно заметны но держат середину поля. Хотя я не удивлен то что т такого не видишь
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 22:41
Куртуа (Пикфорд, Шмейхель, Акинфеев)
Триппер (Фернандес, Врсалько, Менье)
Варан (Стоунз, Гранквист, Мина)
Вида (Игнашевич, Умтити, Хименес)
Эрнандес (Стринич, Аугустинссон, Марсело)
Канте (Зобнин, Брозович, Витсель)
Модрич (Де Брёйне, Коутиньо, Головин)
Погба (Матьюди, Ракитич, Дилэйни)
Азар (Перишич, Черышев, Инуи)
Мбаппе (Ребич, Кавани, Шакири)
Гризманн (Манджукич, Дзюба, Жиру)
Дешам (Далич, Черчесов, Мартинес)
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:27
Ошибка. " поверивших в своиХ силы". А статья отличная
iNels
iNels ответил AmIIIeR89
вчера в 22:05
AmIIIeR89:
Не растворился - потом мы играли почти все матчи в обороне, а там на первом плане были Зобнин, Кутепов и Игнашевич, что понятно. И еще тот факт, что Черышев занял его место слева в атаке, а Головину пришлось смещаться в центр - а это не его позиция. Вспомни, какие шикарнейшие навесы с флангов он выполнял на Газинского и Дзюбу, забивших голы
эээээм. в прошлом сезоне головин сыграл 4 матча на левой бровке против 36 в центре
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 21:33
На ворота-Субашича.Три серии пенальти выиграл (не без ошибок бьющих,но всё же ).Игорян-альтернатива.Защита:Игнашевич,Мина,Триппьер,Вида.Полузащита:Модрич,Зобнин,Перишич,Канте.Атака-Азар и Кавани.Мне так видится.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Scuderia Ferrari
вчера в 21:31
Scuderia Ferrari:
Акинфеев тащил на обеих сериях пенальти, но лучший всё равно Куртуа! Спасибо тебе, соккер.
ничего особенного он не потащил, с хорватами даже руку плотно поставить не сумел. Ударов было мало, а пропустил он почти все, что летело. Сейвов не было, все взятые мячи были очень простыми
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 21:24
"Настойчивый МандУкич?"Это дразнилка , Александр! ))
starche
starche
вчера в 21:22
Сойдёт.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 21:16
Диего Лаксальт из Уругвая запомнился.Шустрый малый,а всего лишь в Дженоа.
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:00
Совсем плохо.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил makkie
вчера в 20:45
makkie:
А где Головин? Если объективно - провел всего один матч на уровне против мёртвых саудитов. Затем растворялся на поле, но в целом один из лучших игроков сборной.
Не растворился - потом мы играли почти все матчи в обороне, а там на первом плане были Зобнин, Кутепов и Игнашевич, что понятно. И еще тот факт, что Черышев занял его место слева в атаке, а Головину пришлось смещаться в центр - а это не его позиция. Вспомни, какие шикарнейшие навесы с флангов он выполнял на Газинского и Дзюбу, забивших голы
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 20:44
Акинфеев тащил на обеих сериях пенальти, но лучший всё равно Куртуа! Спасибо тебе, соккер.
DXTK
DXTK
вчера в 20:42
Мой вердикт.
Гк: Льорис. (франция).
Защ: Триппьер (англия) - Умтити (франция) - Варан (франция).
пол: Черышев (россия) - Модрич (хорватия) - Ракитич (хорватия) - Азар (бельгия).
Нап: Мбаппе (франция) - Кейн (англия) - Гризманн (франция).

Тренер: Дешам (франция).
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 20:42
Лёха Шахтинский:
Нашего Дэна Черышева напрочь забыли на Соккере. Лучше всех играл пацан на этом Чемпионате мира.
Он, конечно забил 4 гола, молодец, но культуры паса у него абсолютно нет, и это удивительно - он, вроде, полузащитник, пас у него должен быть один из самых точных, но что-то не идет. И он очень слабый в плане выносливости, хотя, это, наверно, последствие вечных травм. Наша сборная сыграла как команда, но довольно часто создавалось впечатление, что Черышев и Смолов (про него вообще отдельный разговор) играют в отрыве от команды. Еще раз подчеркну, что благодарен Денису за 4 гола (не ожидал от него, честно, думал, сломается еще до начала ЧМ на тренировке), но по игре очень много вопросов к нему - хотя парень вроде академию Реала прошел
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил
вчера в 20:33
ᅠ:
Карпин - это тот, кто твоего Дешама, летом девяносто девятого, обыграл и победный гол забил у Дешама на родном поле :)
Ахххх этот Карпин? Все равно не знаю . Дешам двухкратный чемпион мира и уверен он тоже не знает никакого Карпина
makkie
makkie
вчера в 20:31
А где Головин?
Если объективно - провел всего один матч на уровне против мёртвых саудитов.
Затем растворялся на поле, но в целом один из лучших игроков сборной.
ᅠ
ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 20:26
Gourcuff Yohanne:
Не знаю никакого Карпина . Я знаю только лучших . Один из них Дешам
Карпин - это тот, кто твоего Дешама, летом девяносто девятого, обыграл и победный гол забил у Дешама на родном поле :)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил
вчера в 20:23
ᅠ:
Умника ты из себя строишь, раз ни одну игру назвать не можешь. А мне, дураку, и так понятно, что Дешам тренер на уровне Карпина.
Не знаю никакого Карпина . Я знаю только лучших . Один из них Дешам
ᅠ
ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 20:21
Gourcuff Yohanne:
Ах понятно.Умника с себя строишь. Типа разбираешься в тактиках . Расслабься Дешам лучший
Умника ты из себя строишь, раз ни одну игру назвать не можешь. А мне, дураку, и так понятно, что Дешам тренер на уровне Карпина.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил
вчера в 20:19
ᅠ:
Упал. От смеха. Дешам - самый бестолковый тренер, выигрывавший ЧМ. На этом турнире тоже один из самых бестолковых, ну, может быть Сампаоли с ним ещё в этом посоревнуется. П.С. А если без стёба - назови мне хоть один матч из семи, в котором бы Дешам продемонстрировал какую-то тактическую изюминку? Хоть один!!?
Ах понятно.Умника с себя строишь. Типа разбираешься в тактиках . Расслабься Дешам лучший
ᅠ
ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 20:15
Gourcuff Yohanne:
Дешам лучший тренер мира.А то что ты сказал полная ерунда
Упал. От смеха. Дешам - самый бестолковый тренер, выигрывавший ЧМ. На этом турнире тоже один из самых бестолковых, ну, может быть Сампаоли с ним ещё в этом посоревнуется.
П.С. А если без стёба - назови мне хоть один матч из семи, в котором бы Дешам продемонстрировал какую-то тактическую изюминку? Хоть один!!?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 20:14
Лёха Шахтинский:
Нашего Дэна Черышева напрочь забыли на Соккере. Лучше всех играл пацан на этом Чемпионате мира.
Он участвует как альтернатива Азару.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
вчера в 20:05
Меня очень порадовал Йерри Мина, один из главных открытий ЧМ. Будет ошибкой, если Барса даст ему уйти. Все-таки 3 гола в 3 матчах - это великолепно, еще и важнейшие мячи. В будущем вполне может стать своим Рамосом для Барселоны, защитник - бомбардир.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил
вчера в 20:02
ᅠ:
А кто? Дешам? Это вообще не тренер - что тактически он предложил? С таким составом такая трусливая тактика выбиваний вперёд, в надежде на высокий класс исполнителей. И именно этот класс и принёс победу, никаких тренерских идей не было, полный провал как тренера. Черчесов, прости Господи, лучше как тренер себя проявил, чем Дешам.
Дешам лучший тренер мира.А то что ты сказал полная ерунда
ᅠ
вчера в 19:59
Я понимаю желание включить своих в состав, но Врсалько был лучше Фернандеса, как минимум, а вообще, раз хорваты прошли англичан в очной игре, то и Триппье проиграл хорвату. Вот с этой позицией не согласен с автором. Ну и Погба вопросы вызывает.
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