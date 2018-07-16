Символическая сборная ЧМ-2018. Версия «Соккер.ру»

Пришло время объявить стартовый состав и заявку команды самых ценных игроков чемпионата мира! «Соккер.ру» предлагает собственную версию на суд читателей.

Вратарь

Тибо Куртуа (Бельгия)

Бельгия очень круто и разнообразно действовала в нападении, закономерно став самой результативной командой чемпионата мира, однако в обороне, несмотря на наличие именитых защитников, не все было гладко. Впрочем, это тоже вполне объяснимо: издержки атакующего стиля выливаются в свободные зоны на своей половине поля и, как следствие, опасные моменты соперников. И здесь уже решающее значение имеют индивидуальные качества защитников и вратаря, их способность справляться с локальными стрессовыми ситуациями. Тибо Куртуа свою команду «отмазывал» не раз, на его счету 25 спасений – чаще никто из вратарей на ЧМ-2018 не делал сэйвы.

Альтернативы: Даниел Субашич (Хорватия), Игорь Акинфеев (Россия).

Защитники

Киран Триппьер (Англия)

Следуем простой логике: Англия добилась хорошего результата на ЧМ-2018 во многом благодаря стандартным положениям, а их исполнителем, не считая пенальти, которые бил Харри Кейн, выступил Киран Триппьер. Правый защитник «Тоттенхэма» на высоком уровне отыграл мундиаль и поучаствовал в нескольких голах «Трех Львов». Убедительно, Киран, вот пропуск в символическую сборную.

Альтернатива: Марио Фернандес (Россия).

Рафаэль Варан (Франция)

А почему никто не рассматривает Варана в качестве претендента на «Золотой мяч»? Это потому что он защитник, не так ли? Рафаэль выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира в этом году, причем и в клубе, и в сборной надежность обороны держится на его хладнокровии, так как товарищи Рамос и Умтити могут проявить геройство, но у своих ворот от них всегда можно ожидать подвоха. Варан провел великолепный турнир, сыграл четко, спокойно, неброско. Возможно, лучший защитник в мире на сегодняшний день.

Альтернатива: Андреас Гранквист (Швеция).

Домагой Вида (Хорватия)

Вида – крутой и совсем не признает авторитетов, у этого парня в карьере была история, когда он открыл пиво в автобусе перед игрой и заплатил штраф в 100 тысяч евро (четверть тогдашней годовой зарплаты). Домагой – это тот, кто добегает, дорабатывает, делает все, что может и не может ради успеха своей команды. Вида – олицетворение хорватского духа на прошедшем мундиале.

Альтернатива: Йерри Мина (Колумбия).

Люка Эрнандес (Франция)

Перед чемпионатом мира ждали на флангах обороны сборной Франции Сидибе и Менди, однако Дидье Дешам поставил на Павара и Эрнандеса и не прогадал. Цепкая игра в обороне, своевременные умные подключения в атаку. Управляемый, техничный, всегда открытый для дополнительных настроек игрок на левом фланге обороны – один из скрытых козырей «Трехцветных».

Альтернатива: Диего Лаксальт (Уругвай).

Полузащитники

Нголо Канте (Франция)

До 24 лет этот полузащитник играл в Лиге 2, а если копнуть еще немного вглубь, то можно найти факт, что Канте в возрасте Мбаппе отметился в девятом французском дивизионе. А сейчас это один из лучших опорных хавбеков планеты, что и продемонстрировал на главном форуме четырехлетия. Нголо помог Дешаму сбалансировать полузащиту, взяв на себя три вагона, маленькую тележку и еще мешок черновой работы.

Альтернатива: Роман Зобнин (Россия).

Поль Погба (Франция)

Погба повзрослел. То ли к чемпионату миру, то ли на время мундиаля, но выглядел цельно, собранно и мужественно. Мало разговоров – много дела. Поль отлично справился с важной ролью игрока-связки, ведь именно через него в основном пролегала линия крепления между атакой и обороной. Погба сделал так, чтобы эта линия не стала разломной, более того, находил возможности для важных включений и голов: его удар помог Франции одержать первую победу на турнире, а забитый мяч в финале формально остался победным.

Альтернатива: Иван Ракитич (Хорватия).

Лука Модрич (Хорватия)

Шикарный чемпионат мира в исполнении Модрича. Здесь и мастерство, и самоотверженность, и лидерские качества, и жертвенность. К концу полуфинального овертайма с англичанами Лука уже едва ноги таскал и дышал пищеводом, но в финале снова был прекрасен. К сожалению, важным фактором стала разница в свежести между Хорватией и Францией: не будь у «Шашечных» серии овертаймов, и не проведи они свой полуфинал на день позже, Модрич мог бы выиграть не только «Золотой мяч» турнира, но и кое-что поважнее.

Альтернатива: Кевин Де Брюйне (Бельгия).

Нападающие

Эден Азар (Бельгия)

Диего Марадона смотрел много матчей с трибун, понятно, болел за Аргентину и надеялся, что Лео Месси включит турборежим, позволяющий выигрывать матчи в одиночку. Но если кто и был наследником Марадоны на ЧМ-2018, то не его соотечественник, а бельгиец Азар. Эден завораживал своим обращением с мячом, он совершил четыре десятка обводок, при этом забивал и создавал моменты. Один из самых ярких игроков турнира.

Альтернатива: Денис Черышев (Россия).

Килиан Мбаппе (Франция)

Как бежит этот парень?! Нет, вы видели, как он бежит?! Килиан сыграл важнейшую роль в победе сборной Франции, а его скоростные качества во многих играх приносили «Трехцветным» тактическое преимущество на поле брани. Мбаппе в 19 лет дебютировал на чемпионате мира четырьмя забитыми мячами, выиграл «золото» и замахнулся на большое будущее, может быть, даже на рекорд Клозе или Пеле. Что если мы присутствовали при рождении новой легенды чемпионатов мира?

Альтернатива: Эдинсон Кавани (Уругвай).

Антуан Гризманн (Франция)

Гризманн сделал то, о чем Месси по-прежнему мечтает, причем Антуан снова подтвердил свой статус на крупном турнире. На Евро-2016 форвард «Атлетико» сыграл прекрасно и забил немало голов, но проиграл в финале, на ЧМ-2018 поломал свою игру ради командного успеха и заслуженно поднял Кубок мира над головой. Четыре гола, две результативные передачи – Гризманн не сидел без дела, личную яркость он променял на коллективные нужды, но его огромный вклад в чемпионство, как и лидерский статус, неоспоримы.

Альтернатива: Марио Манджукич (Хорватия).

Тренер

Златко Далич (Хорватия)

Автор хорватской сказки на ЧМ-2018 подхватил команду в финальной стадии отбора, когда у «Шашечных» возникли проблемы с предыдущим тренером. Непосредственно во время чемпионата Далич тоже принял серьезное решение, отчислив из команды по дисциплинарным причинам форварда Николу Калинича, который досматривал мундиаль дома и наверняка прогрыз себе ногти до самой селезенки. У Златко в распоряжении оказались полузащитники мирового уровня, настойчивый Манджукич и еще пара десятков игроков, поверивших в свои силы. Сборная Хорватии на расстояние вытянутой руки подошла к Кубку мира и гордится своим достижением.

Альтернатива: Дидье Дешам (Франция).