Символическая сборная ЧМ-2018. Версия «Соккер.ру»

Пришло время объявить стартовый состав и заявку команды самых ценных игроков чемпионата мира! «Соккер.ру» предлагает собственную версию на суд читателей.
Вратарь
Тибо Куртуа (Бельгия)
Бельгия очень круто и разнообразно действовала в нападении, закономерно став самой результативной командой чемпионата мира, однако в обороне, несмотря на наличие именитых защитников, не все было гладко. Впрочем, это тоже вполне объяснимо: издержки атакующего стиля выливаются в свободные зоны на своей половине поля и, как следствие, опасные моменты соперников. И здесь уже решающее значение имеют индивидуальные качества защитников и вратаря, их способность справляться с локальными стрессовыми ситуациями. Тибо Куртуа свою команду «отмазывал» не раз, на его счету 25 спасений – чаще никто из вратарей на ЧМ-2018 не делал сэйвы.
Альтернативы: Даниел Субашич (Хорватия), Игорь Акинфеев (Россия).
Защитники
Киран Триппьер (Англия)
Следуем простой логике: Англия добилась хорошего результата на ЧМ-2018 во многом благодаря стандартным положениям, а их исполнителем, не считая пенальти, которые бил Харри Кейн, выступил Киран Триппьер. Правый защитник «Тоттенхэма» на высоком уровне отыграл мундиаль и поучаствовал в нескольких голах «Трех Львов». Убедительно, Киран, вот пропуск в символическую сборную.
Альтернатива: Марио Фернандес (Россия).
Рафаэль Варан (Франция)
А почему никто не рассматривает Варана в качестве претендента на «Золотой мяч»? Это потому что он защитник, не так ли? Рафаэль выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира в этом году, причем и в клубе, и в сборной надежность обороны держится на его хладнокровии, так как товарищи Рамос и Умтити могут проявить геройство, но у своих ворот от них всегда можно ожидать подвоха. Варан провел великолепный турнир, сыграл четко, спокойно, неброско. Возможно, лучший защитник в мире на сегодняшний день.
Альтернатива: Андреас Гранквист (Швеция).
Домагой Вида (Хорватия)
Вида – крутой и совсем не признает авторитетов, у этого парня в карьере была история, когда он открыл пиво в автобусе перед игрой и заплатил штраф в 100 тысяч евро (четверть тогдашней годовой зарплаты). Домагой – это тот, кто добегает, дорабатывает, делает все, что может и не может ради успеха своей команды. Вида – олицетворение хорватского духа на прошедшем мундиале.
Альтернатива: Йерри Мина (Колумбия).
Люка Эрнандес (Франция)
Перед чемпионатом мира ждали на флангах обороны сборной Франции Сидибе и Менди, однако Дидье Дешам поставил на Павара и Эрнандеса и не прогадал. Цепкая игра в обороне, своевременные умные подключения в атаку. Управляемый, техничный, всегда открытый для дополнительных настроек игрок на левом фланге обороны – один из скрытых козырей «Трехцветных».
Альтернатива: Диего Лаксальт (Уругвай).
Полузащитники
Нголо Канте (Франция)
До 24 лет этот полузащитник играл в Лиге 2, а если копнуть еще немного вглубь, то можно найти факт, что Канте в возрасте Мбаппе отметился в девятом французском дивизионе. А сейчас это один из лучших опорных хавбеков планеты, что и продемонстрировал на главном форуме четырехлетия. Нголо помог Дешаму сбалансировать полузащиту, взяв на себя три вагона, маленькую тележку и еще мешок черновой работы.
Альтернатива: Роман Зобнин (Россия).
Поль Погба (Франция)
Погба повзрослел. То ли к чемпионату миру, то ли на время мундиаля, но выглядел цельно, собранно и мужественно. Мало разговоров – много дела. Поль отлично справился с важной ролью игрока-связки, ведь именно через него в основном пролегала линия крепления между атакой и обороной. Погба сделал так, чтобы эта линия не стала разломной, более того, находил возможности для важных включений и голов: его удар помог Франции одержать первую победу на турнире, а забитый мяч в финале формально остался победным.
Альтернатива: Иван Ракитич (Хорватия).
Лука Модрич (Хорватия)
Шикарный чемпионат мира в исполнении Модрича. Здесь и мастерство, и самоотверженность, и лидерские качества, и жертвенность. К концу полуфинального овертайма с англичанами Лука уже едва ноги таскал и дышал пищеводом, но в финале снова был прекрасен. К сожалению, важным фактором стала разница в свежести между Хорватией и Францией: не будь у «Шашечных» серии овертаймов, и не проведи они свой полуфинал на день позже, Модрич мог бы выиграть не только «Золотой мяч» турнира, но и кое-что поважнее.
Альтернатива: Кевин Де Брюйне (Бельгия).
Нападающие
Эден Азар (Бельгия)
Диего Марадона смотрел много матчей с трибун, понятно, болел за Аргентину и надеялся, что Лео Месси включит турборежим, позволяющий выигрывать матчи в одиночку. Но если кто и был наследником Марадоны на ЧМ-2018, то не его соотечественник, а бельгиец Азар. Эден завораживал своим обращением с мячом, он совершил четыре десятка обводок, при этом забивал и создавал моменты. Один из самых ярких игроков турнира.
Альтернатива: Денис Черышев (Россия).
Килиан Мбаппе (Франция)
Как бежит этот парень?! Нет, вы видели, как он бежит?! Килиан сыграл важнейшую роль в победе сборной Франции, а его скоростные качества во многих играх приносили «Трехцветным» тактическое преимущество на поле брани. Мбаппе в 19 лет дебютировал на чемпионате мира четырьмя забитыми мячами, выиграл «золото» и замахнулся на большое будущее, может быть, даже на рекорд Клозе или Пеле. Что если мы присутствовали при рождении новой легенды чемпионатов мира?
Альтернатива: Эдинсон Кавани (Уругвай).
Антуан Гризманн (Франция)
Гризманн сделал то, о чем Месси по-прежнему мечтает, причем Антуан снова подтвердил свой статус на крупном турнире. На Евро-2016 форвард «Атлетико» сыграл прекрасно и забил немало голов, но проиграл в финале, на ЧМ-2018 поломал свою игру ради командного успеха и заслуженно поднял Кубок мира над головой. Четыре гола, две результативные передачи – Гризманн не сидел без дела, личную яркость он променял на коллективные нужды, но его огромный вклад в чемпионство, как и лидерский статус, неоспоримы.
Альтернатива: Марио Манджукич (Хорватия).
Тренер
Златко Далич (Хорватия)
Автор хорватской сказки на ЧМ-2018 подхватил команду в финальной стадии отбора, когда у «Шашечных» возникли проблемы с предыдущим тренером. Непосредственно во время чемпионата Далич тоже принял серьезное решение, отчислив из команды по дисциплинарным причинам форварда Николу Калинича, который досматривал мундиаль дома и наверняка прогрыз себе ногти до самой селезенки. У Златко в распоряжении оказались полузащитники мирового уровня, настойчивый Манджукич и еще пара десятков игроков, поверивших в свои силы. Сборная Хорватии на расстояние вытянутой руки подошла к Кубку мира и гордится своим достижением.
Альтернатива: Дидье Дешам (Франция).
Павар-Умтити-Мина-Лаксальт
Модрич-Каземиро-Погба
Мбаппе-Гризман-Азар
Павар-Умтити-Мина-Лаксальт
Модрич-Каземиро-Погба
Мбаппе-Гризман-Азар
Триппер (Фернандес, Врсалько, Менье)
Варан (Стоунз, Гранквист, Мина)
Вида (Игнашевич, Умтити, Хименес)
Эрнандес (Стринич, Аугустинссон, Марсело)
Канте (Зобнин, Брозович, Витсель)
Модрич (Де Брёйне, Коутиньо, Головин)
Погба (Матьюди, Ракитич, Дилэйни)
Азар (Перишич, Черышев, Инуи)
Мбаппе (Ребич, Кавани, Шакири)
Гризманн (Манджукич, Дзюба, Жиру)
Дешам (Далич, Черчесов, Мартинес)
Триппер (Фернандес, Врсалько, Менье)
Варан (Стоунз, Гранквист, Мина)
Вида (Игнашевич, Умтити, Хименес)
Эрнандес (Стринич, Аугустинссон, Марсело)
Канте (Зобнин, Брозович, Витсель)
Модрич (Де Брёйне, Коутиньо, Головин)
Погба (Матьюди, Ракитич, Дилэйни)
Азар (Перишич, Черышев, Инуи)
Мбаппе (Ребич, Кавани, Шакири)
Гризманн (Манджукич, Дзюба, Жиру)
Дешам (Далич, Черчесов, Мартинес)
Гк: Льорис. (франция).
Защ: Триппьер (англия) - Умтити (франция) - Варан (франция).
пол: Черышев (россия) - Модрич (хорватия) - Ракитич (хорватия) - Азар (бельгия).
Нап: Мбаппе (франция) - Кейн (англия) - Гризманн (франция).
Тренер: Дешам (франция).
Гк: Льорис. (франция).
Защ: Триппьер (англия) - Умтити (франция) - Варан (франция).
пол: Черышев (россия) - Модрич (хорватия) - Ракитич (хорватия) - Азар (бельгия).
Нап: Мбаппе (франция) - Кейн (англия) - Гризманн (франция).
Тренер: Дешам (франция).
Если объективно - провел всего один матч на уровне против мёртвых саудитов.
Затем растворялся на поле, но в целом один из лучших игроков сборной.
Если объективно - провел всего один матч на уровне против мёртвых саудитов.
Затем растворялся на поле, но в целом один из лучших игроков сборной.
П.С. А если без стёба - назови мне хоть один матч из семи, в котором бы Дешам продемонстрировал какую-то тактическую изюминку? Хоть один!!?
П.С. А если без стёба - назови мне хоть один матч из семи, в котором бы Дешам продемонстрировал какую-то тактическую изюминку? Хоть один!!?