Были ваши, стали наши. Ари и другие экс-легионеры с российским паспортом

27 июля 2018, 16:17

Ари стал гражданином России и теперь может рассматриваться в качестве кандидата в сборную. «Соккер.ру» вспомнил всех иностранцев, получивших документ с двуглавым орлом.

Жерри-Кристиан Тчуйсе (Камерун)

Этот камерунский защитник стал первым натурализованным легионером в истории российского футбола. Жерри-Кристиан играл на родине за команды «Бунгунчи» и «Леопард», а в 1997 году даже проходил просмотр в сборной Камеруна, но тогдашних тренеров не убедил. Некий соотечественник Тчуйсе предложил попытать счастья в России и пообещал ему контракт с профессиональным клубом. Однако что-то пошло не так, и Жерри оказался в краснодарском общежитии, а его первой командой стал «Нефтяник Кубани» из Горячего Ключа, выступавший в первенстве Краснодарского края. Тчуйсе поступил в университет, самостоятельно изучал русский язык, а вскоре его приметил Олег Долматов, тогдашний тренер новороссийского «Черноморца». Отлично зарекомендовав себя на берегу Черного моря, Жерри-Кристиан получил предложение от сильнейшей команды страны – московского «Спартака».

Олег Романцев, совмещавший посты в «Спартаке» и сборной России, обратился в РФС с ходатайством о предоставлении камерунцу российского гражданства, и эта просьба была удовлетворена. В августе 2000-го Тчуйсе был вызван в сборную России перед товарищеской игрой с Израилем, но играть пока не мог: документы не успели подготовить. Следующий сбор Жерри-Кристиан пропустил из-за травмы, и тут всполошились ребята из Камеруна: пригласили Тчуйсе в сборную и моментально заиграли его. Олег Романцев крепко обиделся, ведь в процессе получения гражданства было задействовано много людей, вроде бы даже пришлось получать одобрение Владимира Путина. Чуня побыл «русским» совсем недолго, но фотографии в тренировочной форме сборной России остались в истории навсегда.

Маринато Гильерме (Бразилия)

Согласно современным правилам ФИФА , игрок может сменить спортивное гражданство, если у него через родственников есть связи со страной, за которую он хочет играть, либо нужно непрерывно прожить пять лет после собственного 18-летия на территории государства, которое футболист собирается представлять на международной арене. Маринато получил российское гражданство на девятом году выступлений в России за «Локомотив», а за сборную дебютировал в 2016 году под руководством Леонида Слуцкого. Был в заявке нашей команды на Евро-2016, составив вратарскую бригаду вместе с Игорем Акинфеевым и Юрием Лодыгиным, однако на поле не появлялся. Таким образом, Гильерме стал первым натурализованным игроком, дебютировавшим за сборную России.

Марио Фернандес (Бразилия)

Если Гильерме – первая ласточка, футболист на позицию, с которой в сборной России и так обычно не бывает проблем, то Марио Фернандес стал стопроцентным усилением национальной команды накануне домашнего чемпионата мира. Бразилец провел мундиаль в качестве основного правого защитника, стал одним из лучших в своем амплуа на ЧМ -2018 и вызвал восхищение на исторической родине, где даже стали покусывать локти, ведь у «Пентакампеонов» позиция правого защитника после травмы Дани Алвеса оказалась проблемной. Для сборной России действительно большая удача заполучить в свои ряды такого игрока, и если признать, что натурализация – неотъемлемая часть современного спорта, то пример Фернандеса подталкивает к установлению четкого уровня допуска для вчерашних иностранцев в команду нашей страны. Марио на голову сильнее своих конкурентов, он не занял в заявке и на поле чье-то место, ни один исконно наш игрок не провел бы чемпионат мира на таком уровне. Очень жаль, что Фернандес смазал пенальти в послематчевой серии с Хорватами, ведь мог стать абсолютным героем четвертьфинального матча: как вы помните, именно российский бразилец из ЦСКА сравнял счет в овертайме, откликнувшись на подачу Алана Дзагоева со штрафного.

Жоаозиньо (Бразилия)

Российский паспорт не обязательно является пропуском в сборную России, для легионера, пустившего корни в РПЛ , это еще и отличная возможность избавиться от статуса иностранца и перестать попадать под лимит. Жоаозиньо, отыгравший за «Краснодар» семь сезонов, получил документ с двуглавым орлом почти два года назад – в конце лета 2016-го. С тех пор он ни разу не играл так, чтобы им заинтересовался тренерский штаб сборной России. Однако, несмотря на это, Жоаозиньо является россиянином и, если, например, будет результативно выступать в своем новом клубе, то запросто может получить вызов от Станислава Черчесова, как и любой уроженец России.

Ари Феррейра (Бразилия)

Накануне стало известно, что еще один бразилец получил российский паспорт. На самом деле Ари мог сделать это давно: форвард перешел в «Спартак» в 2010 году, с тех пор непрерывно выступает в РПЛ , успел поиграть за «Краснодар» и «Локомотив». По сути, Ари мог стать гражданином России еще в 2015-м, но бразилец хитрил – хотел сначала получить вызов из сборной. Сейчас сделал себе гражданство самостоятельно, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, это хорошее подспорье для карьеры в РПЛ . Впрочем, о желании выступать за сборную России нападающий снова обмолвился: «Сегодня я получил гражданство Российской Федерации. Я очень счастлив, ведь я отыграл достаточно долгое время в России. Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но надеюсь, что смогу выступать за национальную команду России в ближайшее время».

Кто ещё может получить российский паспорт в ближайшее время?