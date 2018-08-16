Суперкубок Европы: «Реал» без лидера и без трофея

16 августа 2018, 02:10

Разыгран первый трофей большого европейского сезона. «Соккер.ру» делится размышлениями по поводу победы «Атлетико» над «Реалом».

Учитывая общую успешность испанских клубов на еврокубковой арене, никто уже не удивляется, что раз за разом команды из Ла Лиги сходятся на полях различных международных турниров. А противостояние в Суперкубке УЕФА стало еще и мадридским дерби, пусть и состоялось оно в Таллине, далеко от столицы Испании. Это был первый официальный матч Хулена Лопетеги у руля «Реала». И он имел возможность сразу же добиться исторической вехи – оставить главный трофей на «Сантьяго Бернабеу» навечно, однако третьей подряд победы в этом состязании не получилось.

Бэйл – не Роналду

Этим летом было много рассуждений о том, как «Реал» будет жить без Криштиану Роналду. Одним из наиболее популярных мнений было то, что Бэйл способен раскрыться, став полноценным лидером «сливочных» без оглядки на дядю португальца. Матч с «Атлетико» дал ему такую возможность, а пользовался он ею менее половины игры. Действительно, в первом тайме, если не считать стартовых минут, когда «матрасники» просто более резво вкатились в игру, Бэйл демонстрировал готовность стать лидером. Он успевал менять фланги, обострял, сам тащил мяч, обыгрывал на скорости, удирал лихо, открывался умело, подавал и простреливал, сделав еще и почти невозможное, выдав пас, после которого даже Бензема умудрился не промахнуться. Однако уже по ходу второго тайма Бэйл пропал, растворился, исчез. И больше толком не появлялся.

Помните, чтобы такое случалось с Роналду? Вот в этом и разница. А ведь у Гарета не было за плечами тяжелейшего чемпионата мира, на который могут смахнуть свои трудности с формой некоторые другие футболисты. Валлиец целенаправленно готовился к тому, чтобы использовать свой главный шанс в карьере стать первой звездой «Реала». И в первом же матче показал, что не способен выполнять эту функцию стабильно даже в пределах одной отдельной игры, не говоря уже о сезоне, где, как мы помним, всегда надо закладываться на пару-тройку травм. А без харизматичного лидера в таком противостоянии тяжело. Можно было надеяться на поддержку из центра поля, но Кроос, Каземиро и Модрич явно не в лучшем состоянии. А как же вожди Рамос и Марсело? Это отдельная история.

Коллекционеры ошибок

Чем еще нынешний «Реал» отличается от прежних итераций помимо отсутствия яркого лидера в атаке? Обилием ошибок в обороне. Давайте считать. Первый гол пришел после грубой ошибки Рамоса и неспособности Варана его подстраховать. Коста играючи уделал эту парочку. Впоследствии Серхио больше психовал. И только по добродушию главного судьи матча свою желтую карточку он получил лишь в конце поединка. Поскольку от грязной игры не отказывался с самого начала, размахивая локтями по сторонам. Грубую ошибку допустил и Марсело, который в эпизоде, когда «Атлетико» забивал второй мяч, зачем-то не дал состояться ауту, а подарил красиво пас Хуанфрану, с которого пошла голевая комбинация. И в штрафной все теже Варан и Рамос не смогли прикрыть Корреа и Косту, явно растерявшись.

Эта же пара, а в большей степени Варан, прошляпила мяч, когда «Атлетико» забивал третий свой гол. Партей накрыл Рафаэля на линии штрафной, сыграв против него в отборе. Перед этим француза обыграл издевательски все тот же Коста на фланге. А Рамос? Он сперва подсунул этот мяч Варану вместо выноса, а потом не перекрыл зону для паса на Сауля, который забивал. Так, три защитника из четырех совершили грубые ошибки. Неужели Карвахаль стал лучом света в обороне «Реала»? Нет. И он – туда же. Четвертый мяч был забит после комбинации с левого фланга, когда Коста нагло и вместе с тем спокойно продрался мимо Карвахаля, словно это игроки разного класса. Вот с такой коллекции оборона «Реала» начала сезон.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (6) – 8 (5)

Надо сказать, что статистика ударов не говорит о какой-то феерии, однако в таком напряженном поединке даже без этого компонента все смотрелось динамично и захватывающе. К тому же при высоком уровне исполнительского мастерства обилия ударов для результативной встречи и не нужно. Вряд ли кто-то ждал, что «Атлетико» сыграет первым номером в том числе и по ударам. Но посмотрите, какая эффективность. «Матрасники» в этом превзошли свои лучшие примеры – пять ударов в створ и четыре гола. С такой производительностью просто подход полосатых к чужой штрафной уже можно считать опасным моментом. А Коста со своими двумя голами при двух ударах оказался просто невероятным – все четыре гола были фактически им и созданы.

Владение мячом (точность передач): 58,9% (89%) - 41,1% (81%)

Когда обе команды демонстрируют точность передач выше 80 процентов, футбол почти наверняка смотрится красиво и качественно. В этот раз получилось так же. Пусть у «Реала» почти девять из десяти передач доходили до адресатов, а у «Атлетико» - восемь из десяти. Это все равно очень высокий показатель, разница в котором обусловлена лишь тем, что «Реал» больше катал мяч, дольше готовя свои комбинации.

Стилистические нюансы

Стоит отметить еще ряд особенностей в игре обеих команд. Точнее, то, как они пробовали меняться ролями вольно или невольно по ходу поединка. Если опустить стартовое смятение в составе «Реала», то все равно игра делилась на несколько логически очерченных отрезков, в каждом из которых противники меняли роли. И надо отметить, что у них получалось порой результативно отыгрывать манеру друг друга. Возьмем «Реал», который при равном счете 1:1 заиграл вдруг в манере «Атлетико» и стал тревожить противника в большей мере контратаками, что привело в итоге к выходу вперед в счете.

С другой стороны, сами «матрасники», которых мы привыкли видеть играющими строго вторым номером и от противника, особенно в матчах с «Реалом», например, и «Барселоной», прекрасно справлялись с ролью ведущего на поле. Это было в первые минуты, а также при счете 2:1 в пользу «Реала», когда такое вот несвойственное давление «Атлетико» позволило ему сравнять счет и впоследствии выйти вперед. Сложно сказать, насколько вот эта передача инициативы «Реалом» была осознанной, либо же она диктовалась неровной формой игроков. Но проследить за эволюцией стиля, отталкиваясь от этого матча, необходимо. Не будем делать глобальных выводов по одной встрече, пусть и очень яркой, показательной в чем-то. Еще бы туров пять прошло, чтобы мы увидели, во что все же планирует играть «Реал», на кого опираться, а также посмотрели бы на прогресс «Атлетико» не как закрытого киллера, а как яркого атакующего созидателя.