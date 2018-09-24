«Локомотив»: середняк с золотым составом

вчера, 13:04

Раньше у «Локомотива» в глаза бросались проблемы в созидании, а теперь команда Семина пропускает 8 мячей за полнедели. «Соккер.ру» - о назревших переменах в стане чемпиона.

«Локомотив» ужасно играет в футбол, причем это не тренд нового сезона: железнодорожники безуспешно ищут свою игру с начала календарного года и никак не могут найти. Это не помешало железнодорожникам выиграть чемпионат, помог задел, созданный осенью 2017-го и нестабильность конкурентов, но в новом сезоне стало еще хуже, и это несмотря на самую мощную в РПЛ по именам и затратам трансферную кампанию в лиге. Пришли Смолов, Крыховяк, Хеведес, Идову. Казалось бы, чемпионский состав, дополненный такими исполнителями, должен всех ломать через колено, но стало только хуже. «Локомотив» разгромлен в Лиге чемпионов, а во внутреннем чемпионате после восьми туров отстает от лидера уже на 13 очков. Нужно дать Семину поработать или пора что-то менять?

Только факты

- в 2018 году «Локомотив» сыграл 24 официальных матча и одержал победы лишь в трети из них – в восьми. Список поверженных противников: «Ницца» (дважды в Лиге Европы, это первые матчи календарного года), «Урал», «Ростов», «Динамо», «Зенит» (чемпионский матч), «Крылья Советов» и «Анжи».

- если оставить в стороне февральские матчи с «Ниццей» и взять за точку отсчета март, то у «Локо» 6 побед в 22 встречах – 27%, чуть больше четверти.

- перед стартом сезона «Локомотив» чемпионским составом уступил в матче за Суперкубок России ЦСКА , который летом пережил настоящую кадровую революцию.

- считаем поражения. Их 10 в 24 матчах. Кому проигрывала команда Семина? «Атлетико» (дважды в Лиге Европы), «Амкару», «Краснодару» (дважды в разных сезонах), «Арсеналу», ЦСКА , «Оренбургу», «Галатасараю» и «Зениту».

- 22:30 – это не время на часах, а разница забитых и пропущенных «Локо» мячей в 2018 году. 0.92 в среднем за игру забивают, пропускают больше – 1.25.

- почти в половине матчей, в 11, железнодорожники уходили с поля без гола.

- 10 голов из 22 забили в трех встречах: в самом первом матче 2018 года против «Ниццы», где выиграли 3:2, в игре с «Динамо» (4:0) и во вчерашнем матче с «Зенитом», где уступили, несмотря на три забитых мяча (3:5). Таким образом, на 21 оставшийся матч приходится всего лишь 12 голов.

- летом «Локомотив» сохранил чемпионский костяк: ушли только Пейчинович (с сербом клуб не продлил контракт) и Ари (завершилась аренда из «Краснодара») и потратил на трансферы 17 миллионов евро – больше, чем любой другой клуб в РПЛ . В команде появились Смолов, Хеведес, Крыховяк, Идову и Жемалетдинов.

- «Локо» в сезоне-2018/2019. 10 матчей: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений. Разница голов – 8:14.

- 20% побед у железнодорожников со старта новой кампании, причем положительные результаты были добыты в матчах с «Крыльями Советов» и «Анжи», нареченными борцами за выживание.

- ровно в половине матчей сезона-2018/2019 «Локомотив» не мог распечатать ворота соперника. Лишь дважды забил больше одного гола: в матче с «Анжи» и в проигранной встрече с «Зенитом».

- 110 миллионов евро – в такую сумму оценивает «Трансфермаркт» состав «Локомотива». В РПЛ дороже стоит только «Зенит» (149.35 млн.), «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» уступают железнодорожникам, как и «Галатасарай», крупно выигравший у москвичей в Лиге чемпионов.

- 24 очка в 18 матчах чемпионата России набрал «Локомотив» в 2018 году (речь идет о сумме показателей в двух разных сезонах). Это 44% от максимума. За 18 стартовых туров сезона-2017/2018 «Локо» набрал 39 баллов (72%), а команды с 24 очками делили места с 7-го по 9-е.

- в двух последних матчах «Локомотив» пропустил 8 голов. Так проявила себя на этапе внедрения схема с тремя центральными защитниками, где в центре обороны бок о бок действовали чемпион мира Хеведес и вице-чемпион планеты Чорлука.

«Зенит» и «Локомотив» устроили голевую карусель

Только выводы

Все знают о наличии подводных течений в «Локомотиве» и не самых доброжелательных отношениях между тренером Семиным и, скажем так, клубным офисом. Болельщики горой за тренера-чемпиона, но пора взглянуть и на факты: «Локомотив» не играет в футбол. И это не локальный кризис, а вялотекущая деградация, наблюдающаяся в последние полгода. Для меня красноречивым показателем являются 24 очка в 18 турах РПЛ : на внушительной дистанции «Локомотив» выдает результат обычного середняка. И да, картину можно дополнить проигранным Суперкубком молодежи ЦСКА , которая и сыграться толком на тот момент не успела, и фиаско в Стамбуле.