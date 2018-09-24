«Локомотив»: середняк с золотым составом

Раньше у «Локомотива» в глаза бросались проблемы в созидании, а теперь команда Семина пропускает 8 мячей за полнедели. «Соккер.ру» - о назревших переменах в стане чемпиона.
«Локомотив» ужасно играет в футбол, причем это не тренд нового сезона: железнодорожники безуспешно ищут свою игру с начала календарного года и никак не могут найти. Это не помешало железнодорожникам выиграть чемпионат, помог задел, созданный осенью 2017-го и нестабильность конкурентов, но в новом сезоне стало еще хуже, и это несмотря на самую мощную в РПЛ по именам и затратам трансферную кампанию в лиге. Пришли Смолов, Крыховяк, Хеведес, Идову. Казалось бы, чемпионский состав, дополненный такими исполнителями, должен всех ломать через колено, но стало только хуже. «Локомотив» разгромлен в Лиге чемпионов, а во внутреннем чемпионате после восьми туров отстает от лидера уже на 13 очков. Нужно дать Семину поработать или пора что-то менять?
Только факты
- в 2018 году «Локомотив» сыграл 24 официальных матча и одержал победы лишь в трети из них – в восьми. Список поверженных противников: «Ницца» (дважды в Лиге Европы, это первые матчи календарного года), «Урал», «Ростов», «Динамо», «Зенит» (чемпионский матч), «Крылья Советов» и «Анжи».
- если оставить в стороне февральские матчи с «Ниццей» и взять за точку отсчета март, то у «Локо» 6 побед в 22 встречах – 27%, чуть больше четверти.
- перед стартом сезона «Локомотив» чемпионским составом уступил в матче за Суперкубок России ЦСКА, который летом пережил настоящую кадровую революцию.
- считаем поражения. Их 10 в 24 матчах. Кому проигрывала команда Семина? «Атлетико» (дважды в Лиге Европы), «Амкару», «Краснодару» (дважды в разных сезонах), «Арсеналу», ЦСКА, «Оренбургу», «Галатасараю» и «Зениту».
- 22:30 – это не время на часах, а разница забитых и пропущенных «Локо» мячей в 2018 году. 0.92 в среднем за игру забивают, пропускают больше – 1.25.
- почти в половине матчей, в 11, железнодорожники уходили с поля без гола.
- 10 голов из 22 забили в трех встречах: в самом первом матче 2018 года против «Ниццы», где выиграли 3:2, в игре с «Динамо» (4:0) и во вчерашнем матче с «Зенитом», где уступили, несмотря на три забитых мяча (3:5). Таким образом, на 21 оставшийся матч приходится всего лишь 12 голов.
- летом «Локомотив» сохранил чемпионский костяк: ушли только Пейчинович (с сербом клуб не продлил контракт) и Ари (завершилась аренда из «Краснодара») и потратил на трансферы 17 миллионов евро – больше, чем любой другой клуб в РПЛ. В команде появились Смолов, Хеведес, Крыховяк, Идову и Жемалетдинов.
- «Локо» в сезоне-2018/2019. 10 матчей: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений. Разница голов – 8:14.
- 20% побед у железнодорожников со старта новой кампании, причем положительные результаты были добыты в матчах с «Крыльями Советов» и «Анжи», нареченными борцами за выживание.
- ровно в половине матчей сезона-2018/2019 «Локомотив» не мог распечатать ворота соперника. Лишь дважды забил больше одного гола: в матче с «Анжи» и в проигранной встрече с «Зенитом».
- 110 миллионов евро – в такую сумму оценивает «Трансфермаркт» состав «Локомотива». В РПЛ дороже стоит только «Зенит» (149.35 млн.), «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» уступают железнодорожникам, как и «Галатасарай», крупно выигравший у москвичей в Лиге чемпионов.
- 24 очка в 18 матчах чемпионата России набрал «Локомотив» в 2018 году (речь идет о сумме показателей в двух разных сезонах). Это 44% от максимума. За 18 стартовых туров сезона-2017/2018 «Локо» набрал 39 баллов (72%), а команды с 24 очками делили места с 7-го по 9-е.
- в двух последних матчах «Локомотив» пропустил 8 голов. Так проявила себя на этапе внедрения схема с тремя центральными защитниками, где в центре обороны бок о бок действовали чемпион мира Хеведес и вице-чемпион планеты Чорлука.
«Зенит» и «Локомотив» устроили голевую карусель
Только выводы
Все знают о наличии подводных течений в «Локомотиве» и не самых доброжелательных отношениях между тренером Семиным и, скажем так, клубным офисом. Болельщики горой за тренера-чемпиона, но пора взглянуть и на факты: «Локомотив» не играет в футбол. И это не локальный кризис, а вялотекущая деградация, наблюдающаяся в последние полгода. Для меня красноречивым показателем являются 24 очка в 18 турах РПЛ: на внушительной дистанции «Локомотив» выдает результат обычного середняка. И да, картину можно дополнить проигранным Суперкубком молодежи ЦСКА, которая и сыграться толком на тот момент не успела, и фиаско в Стамбуле.
При этом Семин получил царское усиление состава летом. Не те футболисты, которых просил тренер? Даже если так, это не отменяет их сильных качеств, которые пока растворяются в игре без смысла и акцентов. Трансферную кампанию проводит клуб, а не тренерский штаб, чьи пожелания были учтены: приобретены игроки именно на те позиции, которые требовалось укрепить. Юрию Павловичу грех жаловаться. А вот жалоб на него все больше, и они вполне обоснованы. У чемпионов нет игры, и как следствие этого нет результата. После кубкового матча с «Балтикой» железнодорожников ждет напряженный отрезок календаря с играми против «Ахмата», «Шальке» и ЦСКА. Потом будет октябрьский перерыв на матчи сборных, и если к этому моменту «Локомотив» останется в таком же разобранном состоянии, то Семин может освободить свой пост. Говорят, уже подготовлен сценарий красивого ухода легендарного тренера с предложением ему должности «почетного» кого-то там. Впрочем, Юрий Палыч сам никуда не уйдет и собирается еще повоевать. Или помучить болельщиков ужасной игрой – как знать.