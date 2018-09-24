  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Кубок Лиги
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Италия. Серия B
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Россия. Кубок России
  • Украина. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Германия. Бундеслига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 1.126 11.00 27.00
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 3.60 3.24 2.33
Франция. Лига 1 2018/2019, 7 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже 1.80 3.90 4.80
Испания. Примера 2018/2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1.69 3.75 5.75
Россия. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)Нефтехимик -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 4.70 3.28 1.87
13:00 75’ Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл 0:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
ГлавнаяБлогиДно пробито

«Локомотив»: середняк с золотым составом

вчера, 13:04

Раньше у «Локомотива» в глаза бросались проблемы в созидании, а теперь команда Семина пропускает 8 мячей за полнедели. «Соккер.ру» - о назревших переменах в стане чемпиона.

«Локомотив» ужасно играет в футбол, причем это не тренд нового сезона: железнодорожники безуспешно ищут свою игру с начала календарного года и никак не могут найти. Это не помешало железнодорожникам выиграть чемпионат, помог задел, созданный осенью 2017-го и нестабильность конкурентов, но в новом сезоне стало еще хуже, и это несмотря на самую мощную в РПЛ по именам и затратам трансферную кампанию в лиге. Пришли Смолов, Крыховяк, Хеведес, Идову. Казалось бы, чемпионский состав, дополненный такими исполнителями, должен всех ломать через колено, но стало только хуже. «Локомотив» разгромлен в Лиге чемпионов, а во внутреннем чемпионате после восьми туров отстает от лидера уже на 13 очков. Нужно дать Семину поработать или пора что-то менять?

Только факты

- в 2018 году «Локомотив» сыграл 24 официальных матча и одержал победы лишь в трети из них – в восьми. Список поверженных противников: «Ницца» (дважды в Лиге Европы, это первые матчи календарного года), «Урал», «Ростов», «Динамо», «Зенит» (чемпионский матч), «Крылья Советов» и «Анжи».

- если оставить в стороне февральские матчи с «Ниццей» и взять за точку отсчета март, то у «Локо» 6 побед в 22 встречах – 27%, чуть больше четверти.

- перед стартом сезона «Локомотив» чемпионским составом уступил в матче за Суперкубок России ЦСКА, который летом пережил настоящую кадровую революцию.

- считаем поражения. Их 10 в 24 матчах. Кому проигрывала команда Семина? «Атлетико» (дважды в Лиге Европы), «Амкару», «Краснодару» (дважды в разных сезонах), «Арсеналу», ЦСКА, «Оренбургу», «Галатасараю» и «Зениту».

- 22:30 – это не время на часах, а разница забитых и пропущенных «Локо» мячей в 2018 году. 0.92 в среднем за игру забивают, пропускают больше – 1.25.

- почти в половине матчей, в 11, железнодорожники уходили с поля без гола.

- 10 голов из 22 забили в трех встречах: в самом первом матче 2018 года против «Ниццы», где выиграли 3:2, в игре с «Динамо» (4:0) и во вчерашнем матче с «Зенитом», где уступили, несмотря на три забитых мяча (3:5). Таким образом, на 21 оставшийся матч приходится всего лишь 12 голов.

- летом «Локомотив» сохранил чемпионский костяк: ушли только Пейчинович (с сербом клуб не продлил контракт) и Ари (завершилась аренда из «Краснодара») и потратил на трансферы 17 миллионов евро – больше, чем любой другой клуб в РПЛ. В команде появились Смолов, Хеведес, Крыховяк, Идову и Жемалетдинов.  

- «Локо» в сезоне-2018/2019. 10 матчей: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений. Разница голов – 8:14.

- 20% побед у железнодорожников со старта новой кампании, причем положительные результаты были добыты в матчах с «Крыльями Советов» и «Анжи», нареченными борцами за выживание.

- ровно в половине матчей сезона-2018/2019 «Локомотив» не мог распечатать ворота соперника. Лишь дважды забил больше одного гола: в матче с «Анжи» и в проигранной встрече с «Зенитом».

- 110 миллионов евро – в такую сумму оценивает «Трансфермаркт» состав «Локомотива». В РПЛ дороже стоит только «Зенит» (149.35 млн.), «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» уступают железнодорожникам, как и «Галатасарай», крупно выигравший у москвичей в Лиге чемпионов.

- 24 очка в 18 матчах чемпионата России набрал «Локомотив» в 2018 году (речь идет о сумме показателей в двух разных сезонах). Это 44% от максимума. За 18 стартовых туров сезона-2017/2018 «Локо» набрал 39 баллов (72%), а команды с 24 очками делили места с 7-го по 9-е.

- в двух последних матчах «Локомотив» пропустил 8 голов. Так проявила себя на этапе внедрения схема с тремя центральными защитниками, где в центре обороны бок о бок действовали чемпион мира Хеведес и вице-чемпион планеты Чорлука.

«Зенит» и «Локомотив» устроили голевую карусель

Только выводы

Все знают о наличии подводных течений в «Локомотиве» и не самых доброжелательных отношениях между тренером Семиным и, скажем так, клубным офисом. Болельщики горой за тренера-чемпиона, но пора взглянуть и на факты: «Локомотив» не играет в футбол. И это не локальный кризис, а вялотекущая деградация, наблюдающаяся в последние полгода. Для меня красноречивым показателем являются 24 очка в 18 турах РПЛ: на внушительной дистанции «Локомотив» выдает результат обычного середняка. И да, картину можно дополнить проигранным Суперкубком молодежи ЦСКА, которая и сыграться толком на тот момент не успела, и фиаско в Стамбуле.

При этом Семин получил царское усиление состава летом. Не те футболисты, которых просил тренер? Даже если так, это не отменяет их сильных качеств, которые пока растворяются в игре без смысла и акцентов. Трансферную кампанию проводит клуб, а не тренерский штаб, чьи пожелания были учтены: приобретены игроки именно на те позиции, которые требовалось укрепить. Юрию Павловичу грех жаловаться. А вот жалоб на него все больше, и они вполне обоснованы. У чемпионов нет игры, и как следствие этого нет результата. После кубкового матча с «Балтикой» железнодорожников ждет напряженный отрезок календаря с играми против «Ахмата», «Шальке» и ЦСКА. Потом будет октябрьский перерыв на матчи сборных, и если к этому моменту «Локомотив» останется в таком же разобранном состоянии, то Семин может освободить свой пост. Говорят, уже подготовлен сценарий красивого ухода легендарного тренера с предложением ему должности «почетного» кого-то там. Впрочем, Юрий Палыч сам никуда не уйдет и собирается еще повоевать. Или помучить болельщиков ужасной игрой – как знать.

Поделиться
Другие материалы по теме
Паредес проведет автограф-сессию
Сегодня, 13:00 3
«Ростов» поздравил Вилюша с 30-летием
Сегодня, 11:17 1
«Урал» готов вернуть болельщикам бюстгальтер, утерянный на стадионе
Вчера, 15:39 17
Все результаты 13-го тура ФНЛ
23 сентября 15
Натхо обратился к ЦСКА накануне дерби со «Спартаком»
23 сентября 13
Нобоа на костылях приехал поддержать «Зенит»
23 сентября 7
Обсудить
Все комментарии
andre_can
andre_can
сегодня в 06:04
профессиональный игрок отличается от любителя не только зарплатой но и стабильностью!!! тоже самое касается клубов!!!
maldalik
maldalik
сегодня в 04:13
У Локо уже появляется игра временами. Вспомните как Зенит возили в конце первого тайма. Так что думаю 1-2 матча и заиграют.
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 03:51
Конечно Палыч представитесь старой школы. Он может только работать с командой и ставить игру в футбол, а все эти закулисья и подковерные финансовые (махинации) игры руководства и зажравшихся некоторых игроков для него как ножом по сердцу. Современные реалии футбола ушли далеко, причем не в лучшем направлении... Обидно.
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 03:29
Только из-за Палыча уважаю нынешний Локомотив, до него это был клуб имени смородской (имею в виду именно последние годы), только он сделал их чемпионами спустя столько лет. Не знаю, что с ними происходит в этом сезоне (может геркус на ветерана тренерской стези духами смородины побрызгал). Еще думаю, что балбесы вроде тарасова решили посливать тренера.
Очень хочется от железнодорожников увидеть классный футбол. Палыч намного больше для вас сделал, чем всякие профурсетки (они не только в Зените есть) вроде геркусов и прочих герпесов! Удачи Локо!
phantom-k
phantom-k
вчера в 21:12
Зачем было нужно затевать переделку того, что работало??? Изменение схемы не даёт результат - так почему не вернуть то что его давало?
украб украл укроп
украб украл укроп
вчера в 20:44
сарай вообще сопернику краснодара в ле проиграл и че дальше стоимость? много звезда паненка принесет пользы за такую зп ведомость?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:10
Остаётся только надеяться и верить в то, что ИГРА к любимой команде вернётся. Но пока не видно, за счёт чего(.
Роман Романов
Роман Романов
вчера в 17:19
Надо дать сыграть еще 2-3 игры без революций.
Faustello
Faustello
вчера в 16:29
Газ проник в машинное отделение - гоните Геркуса к чёртовой бабушки!
Байкал-38
Байкал-38 ответил самуил кац 1
вчера в 16:27
А толку от этих отрезков. В нынешнем сезоне вы никого еще не " смели на пути", даже несчастный Анжи. И " отрезками" у вас пока только появляются какие-то намеки на прошлогоднюю весеннюю игру ( потому как инициативой владеете, а забить - фигу). А как можно кого-то " смести", если вы играете с ТРЕМЯ ЦЗ и ДВУМЯ опорниками и получаете 5 штук ? Я очень желаю, чтобы игра у вас наладилась , и поскорее,но, пока только " отрезки", как ты говоришь, да еще и безголевые.
Так я в принципе тоже самое и сказал, можем отрезками сметать всё на своём пути, но не забиваем, а толку от этих отрезков ноль! Я крайне недоволен игрой команды, особенно обороной. Саломон вообще никакой, в четырёх голах есть его вина, Чарли тоже не на своём уровне! Вчера только к одному игроку претензий нет никаких, это к Баринову.
Остаётся надеется, что игра наладиться, но нету пока сбалансированности в игре, что всегда отличало Локо! О чемпионстве походу уже можно забыть, а вот за тройку можно побороться, но прогнозы не люблю, будем посмотреть!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Байкал-38
вчера в 16:20
Так ты ещё раз прочти, отрезками! К примеру во вчерашнем матче в конце первого тайма смяли Зенит под корень, вот только гол не смогли забить! Отрезками Локо показывает экстра класса игру, но это не целиком игра. Ещё раз не цепляйся за отдельные слова, а бери предложение целиком! Если разбирать вчерашний матч игра в первом тайме была равная, а в конце полное доминирование Локо, второй тайм уже обратка, Зенит в первой половине просто уничтожил Локо, в конце даже не смотря на удаление была равная игра и у Локо были реальные шансы даже сравнять, но ошибки Квирквелии все старания ...... слов нет!
А толку от этих отрезков. В нынешнем сезоне вы никого еще не " смели на пути", даже несчастный Анжи. И " отрезками" у вас пока только появляются какие-то намеки на прошлогоднюю весеннюю игру ( потому как инициативой владеете, а забить - фигу). А как можно кого-то " смести", если вы играете с ТРЕМЯ ЦЗ и ДВУМЯ опорниками и получаете 5 штук ? Я очень желаю, чтобы игра у вас наладилась , и поскорее,но, пока только " отрезки", как ты говоришь, да еще и безголевые.
valt134
valt134
вчера в 15:32
Сёмину надо было уходить после чемпионского сезона. Тогда это было бы красиво и вовремя. Я не узнаю Палыча. Таким потухшим и инертным я его не видел НИКОГДА. Видать синдром послечемпионского сезона присущ не только футболистам. Пора дать дорогу более молодым.
zamsb
zamsb
вчера в 15:17
С таким "багажем" зимой в "Локомотиве" будет новый тренер. И как там у А.Градского "...Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь сумели понять:
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять...".
Пора уважаемому Ю.П. на заслуженный отдых.
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 14:41
Если честно, то 71 год - это предел. Юрий Павлович молодец, но исправить ситуацию он не сможет. Нет и не будет больше того задора в глазах. Осталось 2 игры отыграть и на пенсию.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 14:20
Локомотив хорошая команда, просто вчера играла с более сильным соперником, пупсикам Локомотив навешает.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Игорь Волков
вчера в 14:19
Локомотив еще поймает свою игру, свой ритм. Нужно чуть больше времени. Удачи Палычу и Локо!
Напоминают слова пупсиков в течение 16 лет.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Литейный 4
вчера в 13:54
Локомотив поразила болезнь Спартака. Захлебнулись от счастья. Гыгыгы
Не хочется в это верить, но доля истинны в этих словах есть!!! Но думаю в итоге всё будет хорошо!!! А Семаку удачи и не почивать на лаврах раньше времени!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил самуил кац 1
вчера в 13:51
Извини, но что значит " всех сметать на пути " ? Кого вы " смели на пути " ?
Так ты ещё раз прочти, отрезками! К примеру во вчерашнем матче в конце первого тайма смяли Зенит под корень, вот только гол не смогли забить! Отрезками Локо показывает экстра класса игру, но это не целиком игра. Ещё раз не цепляйся за отдельные слова, а бери предложение целиком!
Если разбирать вчерашний матч игра в первом тайме была равная, а в конце полное доминирование Локо, второй тайм уже обратка, Зенит в первой половине просто уничтожил Локо, в конце даже не смотря на удаление была равная игра и у Локо были реальные шансы даже сравнять, но ошибки Квирквелии все старания ...... слов нет!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Байкал-38
вчера в 13:38
Сами виноваты в том, что о нас так говорят! Остаётся надеяться, что всё наладиться, пока мы только отрезками можем всех сметать на пути, но этого мало!!! Тяжёлый сезон, но Палыча трогать не надо!!!
Извини, но что значит " всех сметать на пути " ? Кого вы " смели на пути " ?
амурец
амурец
вчера в 13:21
да в Локо сейчас проблемы, но Палыч думаю сможет их решить, главное ему не мешать
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 13:16
Локомотив поразила болезнь Спартака. Захлебнулись от счастья. Гыгыгы
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:14
Сами виноваты в том, что о нас так говорят! Остаётся надеяться, что всё наладиться, пока мы только отрезками можем всех сметать на пути, но этого мало!!!
Тяжёлый сезон, но Палыча трогать не надо!!!
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 13:12
Локомотив еще поймает свою игру, свой ритм. Нужно чуть больше времени.
Удачи Палычу и Локо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100