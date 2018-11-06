7 интриг лигочемпионского вечера

06 ноября 2018, 19:17

Прекрасная, чудесная, невероятная, любимая Лига чемпионов снова с нами! «Соккер.ру» разрывается между красочными матчами и ищет в них самое-самое интересное.

Сумеет ли «Локомотив» набрать первые очки в ЛЧ ?

Интрига. В трех матчах группового этапа железнодорожники потерпели три поражения. Начали с разгромного фиаско в Стамбуле от «Галатасарая» (0:3), затем уступили в родных стенах «Шальке» (0:1) и «Порту» (1:3). Это повторение худшего первого круга на групповом этапе Лиги чемпионов в исполнении российского клуба. С трех поражений в сезоне 2002/2003 стартовал «Спартак», который и в трех оставшихся встречах проиграл. Сумеет ли «Локомотив» не повторить судьбу соседей?

Прогноз. Уверен, что «Локомотив» не закончит групповой этап с нулем очков, но сумеет ли команда Юрия Семина не проиграть уже сегодня? Выезд в Португалию – серьезное испытание, но отступать «Локо» некуда, а обретенная в последние недели форма позволяет рассчитывать хотя бы на ничью.

Забьет ли Эдинсон Кавани в ворота бывшего клуба?

Интрига. Жребий свел на групповой стадии ПСЖ и «Наполи», бывшая и нынешняя команды Кавани сражаются на фоне слухов о скором возвращении уругвайского форварда в Неаполь. Якобы Эдинсон встретился с Аурелио Де Лаурентисом, помирился с ним и скоро снова наденет лазурную футболку. Впрочем, другие источники давали опровержения, а сам Кавани наверняка хочет дать ответ на футбольном поле. В первом матче в Париже, который завершился со счетом 2:2, ему отличиться не удалось. Может быть, на «Сан-Паоло»?

Прогноз. Такие истории случаются, футбол щедр на захватывающие сюжеты. Кавани полностью восстановился после повреждения, а его мотивация наверняка зашкаливает. Ждем гол и реакцию уругвайца на свой гипотетический успех в горячем Неаполе.

Прервет ли «Монако» свою удручающую серию без побед?

Интрига. Безвыигрышная серия «Монако» составляет уже 14 матчей. После победы в первом туре Лиги 1 над «Нантом» в гостях монегаски больше не знают успехов. Собственно, это единственная победа в сезоне, по ходу которого на тренерском мостике Тьерри Анри заменил Леонарду Жардима. Сегодня «Монако» примет «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов, и серия без побед может достигнуть отметки в 15 матчей.

Прогноз. «Брюгге» - бодрая команда и не постесняется сыграть в свой футбол на «Луи II». «Монако» в глубоком кризисе, а тут еще Александр Головин получил травму, как-то не очень верится в победу монегасков.

Сумеет ли «Атлетико» взять реванш у «Боруссии»?

Интрига. Две недели назад дортмундская «Боруссия» добилась выдающейся победы над «Атлетико», разгромив действующих победителей Лиги Европы и обладателей Суперкубка УЕФА со счетом 4:0. Это самое крупное поражение «матрасников» при Диего Симеоне, и такой результат стал одной из главных неожиданностей третьего тура.

Прогноз. На самом деле не все так однозначно было в дортмундском матче. «Боруссии» посчастливилось забить первыми, а после гола Витселя «шмели» добили «Атлетико» контратаками. В Мадриде будет новая игра, и она может пойти совсем по другому сценарию. Более того, в родных стенах «матрасники» - фавориты, и они, вероятно, выиграют, хотя вряд ли так крупно. Диего Симеоне – реваншист, и своих парней сегодня накормит сырым мясом.

Даст ли «Интер» бой «Барселоне»?

Интрига. К очной встрече третьего тура «Барселона» и «Интер» подошли в ранге лидеров группы «B», и на «Камп Ноу» каталонцы показали, кто тут главный. Впереди ответная игра, в которой «Интер» все же попытается отобрать очки у одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Кстати, в рамках большого соперничества «Барселоны» и «Интера» выделяется противостояние аргентинцев Икарди и Месси. Как принято считать, Мауро не играет в сборной по решению Лионеля, который готов сыграть в Милане после перелома руки.

Прогноз. Думаю, на сегодняшний день «Барселона» и «Интер» - команды из разных весовых категорий, и сенсации не случится. Но без боя «нерадзурри» не сдадутся.

Сколько голов «Ливерпуль» отправит в ворота «Црвены Звезды»?

Интрига. В двух последних матчах Лиги чемпионов «Црвена Звезда» пропустила от ПСЖ и «Ливерпуля» 10 мячей. С таким темпом можно и на какой-нибудь антирекорд ЛЧ замахнуться. В свою очередь, «красные» любят много забивать, в прошлом розыгрыше поставили рекорд результативности, одержав на групповой стадии две победы со счетом 7:0 (над «Марибором» и «Спартаком»). Сегодня у «Ливерпуля» есть все шансы порезвиться и блеснуть результативностью.

Прогноз. Конечно, тут все зависит от того, как быстро влетит первый мяч в ворота сербов. И да, нужно заметить, что от «Наполи» они на своем поле вообще не пропустили, все 10 пробоин – выездные. Тем не менее, «Ливерпуль» нанесет «Црвене Звезде» значительные увечья и забьет от трех до пяти мячей.

Сохранит ли «Тоттенхэм» шансы на выход в плей-офф?

Интрига. Дела «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов печальны: 1 балл после трех матчей. «Шпоры» уступили «Интеру» и «Барселоне», а в предыдущем раунде упустили победу над ПСВ после удаления Льориса. Французский вратарь, следовательно, сегодня своей команде не поможет. «Тоттенхэму» кровь из носу нужна победа над ПСВ , иначе о выходе в плей-офф Лиги чемпионов можно забыть.

Прогноз. «Тоттенхэм» возьмет три очка сегодня на «Уэмбли», но из группы все равно вряд ли выйдет.