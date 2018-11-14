Кокорин и Мамаев могут получить реальный срок. Но не должны

14 ноября 2018, 20:30

Следователи хотят продлить следствие по делу Александра и Павла. «Соккер.ру» подчеркивает очевидность вины футболистов, но в недоумении.

Вопрос вины даже не обсуждается

Коротко для тех, кто пропустил предыдущие серии. Кокорин и Мамаев буянили в поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Затем побывали в кабаре. Позже их нетрезвых снимала на телефон девушка. Потребовали удалить запись, а барышня спряталась в первое попавшееся чужое авто.

Машина оказалось транспортом бывшей гражданской жены генерала специальной службы в отставке и ведущей центрального телеканала. Водителя автомобиля могли принять за сообщника снимающей видео, завязался конфликт. Затем били поваленного на землю человека ногами.

Полицию в центр Москвы никто не вызвал. Вместо отправки домой, пошли в кафе, где шумели. Сидящий в углу чиновник сделал замечание – получил стулом от Александра. Затем было задержание. Во время первых дней суда друг друга успешно заложили – Кирилл Кокорин обвинял Павла, а тот заявил, что не бил чиновника и просил снисхождения.

О водителе почти не говорили, словно не потерпевший. Зато вспоминали другого задетого чиновника. Все обвиняемые попали на два месяца в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря, но это только начало.

Следователям не хватает времени

Инкриминируются статьи 116 УК РФ «Побои» и 213 УК РФ «Хулиганство». В первом случае максимум – до 2 лет лишения свободы, во втором – тюрьма до 7 лет. Вот только «предварительный сговор» в дебошах с незнакомцами найти сложно.

Статьи суровые, а вторая не предусматривает примирение сторон – решать судьбу футболистов точно будет суд. Причем самые большие шансы сесть, как говорят юристы, у Кирилла Кокорина. У него 4 обвинения вместо трех дел. Но есть вопрос.

Сколько пьяные драки с видео инцидентов должны расследоваться, чтобы средства налогоплательщиков тратили по делу? Явно не четыре месяца, ничего сложного там нет. Но сразу восемнадцать работников прокуратуры тратят время на дело Кокорина, Мамаева и еще двух фигурантов.

Процедура озадачивает. Понятно, что Александр и Павел не пропадут в российском СИЗО. У них есть все, необходимое для жизни человека. Кроме стабильного доступа в тренажерный зал, нужный для спортсмена. Им не будут угрожать, не станут бить, кормят, не унизят честь и достоинство. Но обратите внимание, как долго расследуют плевое дело.

Били водителя? Били. Тот вышел из больницы почти сразу. Били чиновника? Били. Но его больше задели морально. Оскорбляли всех? Да. Были ответные маты со стороны водителя и чиновника? Установить можно на очной ставке за пару минут. Зачем тянут до февраля? Проверять состояние потерпевших надо было сразу, а не через два месяца – все пошли на поправку.

Народ голосует за реальный срок

Немного сюрреализма: 40 % опрошенных по всей России за реальный срок, самый популярный ответ. Люди без юридического образования спокойно предлагают посадить двух футболистов, не читая статьи УК РФ . Это как тупые советы, как вести себя в российских СИЗО - оставьте любителям хайпа. В России за решеткой на начало года было 602 176 человек.

Тема лишения свободы не для насмешек. Причем 1 из 6 заключенных именно в СИЗО, ждут решения судов. Далеко не только Мамаев и Кокорин после понятных проступков оказываются за решеткой. Но в случае признания вины после первого преступления, отсутствия тяжких телесных, наличия денежной компенсации и малолетних детей у обвиняемых любому человеку светит или условное наказание, или огромный штраф, или общественные работы.

Плохо, если будет принято решение посадить на год в назидание, ведь такой нормы в законе нет. А если в похожей мясорубке – поводов загреметь согласно УК РФ много, от лайков и мемов до подростковых драк или сложных ДТП , окажется не известный футболист, а рядовой гражданин, то ему крышка. Хотя бы потому, что 80 % российских семей при потере кормильца на пару месяцев мгновенно становятся нищими.

Ни на секунду не оправдывая Кокорина и Мамаева, можно удивиться затягиванию процесса. Тут ведь не мир Кафки. В России в целом оправдывают в 0.36 % случаев, а если говорим о статье «побои» - всего 6 из 100, и это высокий процент, ведь есть статьи, когда 1 оправданный на 10 000 обвиняемых. Наказание нужно, но строго по закону и без бюрократии, которую развели давно, а выводить не пробуют.

Правосудие должно быть для всех

Крабами в тюрьме кормят не каждого. Александр и Павел свое получили. Вечный позор, проблемы в карьере, заслуженное презрение фанатов, недоумение миллионов россиян, ведь о деле говорили по ТВ. Ничего не замяли, наказание будет. Но ждем вердикт не для закоренелых преступников, что тоже учитываем.

В аналогичных делах не сажают на семь лет. И на два не сажают. Редко держат обвиняемых два месяца в СИЗО. Например, боксер Валуев после того, как избил пенсионера в 2008 году – и суд признал его виновным, не сидел в тюрьме ни дня. Более того, отказался платить штраф и подавал встречные иски. А в результате стал депутатом.

Кокорин и Мамаев не должны поступать аналогично ни по одному из пунктов. В их случае искать оправдания глупо. Но еще глупее вести четыре месяца следствие по такому делу группой из 18 следователей. В России только убийств на единицу населения в 20 раз больше, чем в Японии – больше 8 тысяч, а бедных прокуроров заставили тратить драгоценное время на вот это.

В стране за год до двух миллионов преступлений разной тяжести. Если собирать на четыре месяца консилиум из 18 следователей после пьяных побоев, то получат ли остальные потерпевшие адекватную помощь прокуратуры? Тюремное заключение для Мамаева и Александра Кокорина будет смотреться криво. Как и запрет на игру в футбол на пару лет от РФС . Учтите, что их могут наказать и лишением профессии в обход суда.

И тут отношение к проступкам не стоит путать с буквой закона. По закону светит именно условный срок. По счастливой случайности оказалось, что бить в драках Кокорин и Мамаев не умеют - повезло. Тут и два месяца в СИЗО с точки зрения юриспруденции не все адвокаты смогли объяснить. 8 декабря защита будет просить о смене меры пресечения. И поскольку следствие затягивает сторона обвинения, нет оснований оставлять игроков под стражей.

Вопрос не личного отношения к делу, желания толпы или даже морали, а строго закона. За побои и хулиганку без трагических последствий в России обычно в тюрьму не сажают. Неожиданно случай Кокорина и Мамаева оказался общественно полезным. Ведь поднимается вопрос бюрократии, через которую проходит в год до двух миллионов граждан РФ и жителей страны по разным поводам.

И раз многие получают условные наказания, штрафы и общественные работы, то и футболисты не хуже остальных. Признавая мерзость проступков Мамаева и Кокорина, понимая, что срок будет, невозможно отрицать - если конкретных спортсменов судить слишком мягко или показательно жестко, это уже не правосудие.