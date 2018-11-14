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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Кокорин и Мамаев могут получить реальный срок. Но не должны

14 ноября 2018, 20:30

Следователи хотят продлить следствие по делу Александра и Павла. «Соккер.ру» подчеркивает очевидность вины футболистов, но в недоумении.

Вопрос вины даже не обсуждается

Коротко для тех, кто пропустил предыдущие серии. Кокорин и Мамаев буянили в поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Затем побывали в кабаре. Позже их нетрезвых снимала на телефон девушка. Потребовали удалить запись, а барышня спряталась в первое попавшееся чужое авто.

Машина оказалось транспортом бывшей гражданской жены генерала специальной службы в отставке и ведущей центрального телеканала. Водителя автомобиля могли принять за сообщника снимающей видео, завязался конфликт. Затем били поваленного на землю человека ногами.

Полицию в центр Москвы никто не вызвал. Вместо отправки домой, пошли в кафе, где шумели. Сидящий в углу чиновник сделал замечание – получил стулом от Александра. Затем было задержание. Во время первых дней суда друг друга успешно заложили – Кирилл Кокорин обвинял Павла, а тот заявил, что не бил чиновника и просил снисхождения.

О водителе почти не говорили, словно не потерпевший. Зато вспоминали другого задетого чиновника. Все обвиняемые попали на два месяца в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря, но это только начало.

Следователям не хватает времени

Инкриминируются статьи 116 УК РФ «Побои» и 213 УК РФ «Хулиганство». В первом случае максимум – до 2 лет лишения свободы, во втором – тюрьма до 7 лет. Вот только «предварительный сговор» в дебошах с незнакомцами найти сложно.

Статьи суровые, а вторая не предусматривает примирение сторон – решать судьбу футболистов точно будет суд. Причем самые большие шансы сесть, как говорят юристы, у Кирилла Кокорина. У него 4 обвинения вместо трех дел. Но есть вопрос.

Сколько пьяные драки с видео инцидентов должны расследоваться, чтобы средства налогоплательщиков тратили по делу? Явно не четыре месяца, ничего сложного там нет. Но сразу восемнадцать работников прокуратуры тратят время на дело Кокорина, Мамаева и еще двух фигурантов.

Процедура озадачивает. Понятно, что Александр и Павел не пропадут в российском СИЗО. У них есть все, необходимое для жизни человека. Кроме стабильного доступа в тренажерный зал, нужный для спортсмена. Им не будут угрожать, не станут бить, кормят, не унизят честь и достоинство. Но обратите внимание, как долго расследуют плевое дело.

Били водителя? Били. Тот вышел из больницы почти сразу. Били чиновника? Били. Но его больше задели морально. Оскорбляли всех? Да. Были ответные маты со стороны водителя и чиновника? Установить можно на очной ставке за пару минут. Зачем тянут до февраля? Проверять состояние потерпевших надо было сразу, а не через два месяца – все пошли на поправку.  

Народ голосует за реальный срок

Немного сюрреализма: 40 % опрошенных по всей России за реальный срок, самый популярный ответ. Люди без юридического образования спокойно предлагают посадить двух футболистов, не читая статьи УК РФ. Это как тупые советы, как вести себя в российских СИЗО - оставьте любителям хайпа. В России за решеткой на начало года было 602 176 человек.

Тема лишения свободы не для насмешек. Причем 1 из 6 заключенных именно в СИЗО, ждут решения судов. Далеко не только Мамаев и Кокорин после понятных проступков оказываются за решеткой. Но в случае признания вины после первого преступления, отсутствия тяжких телесных, наличия денежной компенсации и малолетних детей у обвиняемых любому человеку светит или условное наказание, или огромный штраф, или общественные работы.

Плохо, если будет принято решение посадить на год в назидание, ведь такой нормы в законе нет. А если в похожей мясорубке – поводов загреметь согласно УК РФ много, от лайков и мемов до подростковых драк или сложных ДТП, окажется не известный футболист, а рядовой гражданин, то ему крышка. Хотя бы потому, что 80 % российских семей при потере кормильца на пару месяцев мгновенно становятся нищими.

Ни на секунду не оправдывая Кокорина и Мамаева, можно удивиться затягиванию процесса. Тут ведь не мир Кафки. В России в целом оправдывают в 0.36 % случаев, а если говорим о статье «побои» - всего 6 из 100, и это высокий процент, ведь есть статьи, когда 1 оправданный на 10 000 обвиняемых. Наказание нужно, но строго по закону и без бюрократии, которую развели давно, а выводить не пробуют.

Правосудие должно быть для всех

Крабами в тюрьме кормят не каждого. Александр и Павел свое получили. Вечный позор, проблемы в карьере, заслуженное презрение фанатов, недоумение миллионов россиян, ведь о деле говорили по ТВ. Ничего не замяли, наказание будет. Но ждем вердикт не для закоренелых преступников, что тоже учитываем.

В аналогичных делах не сажают на семь лет. И на два не сажают. Редко держат обвиняемых два месяца в СИЗО. Например, боксер Валуев после того, как избил пенсионера в 2008 году – и суд признал его виновным, не сидел в тюрьме ни дня. Более того, отказался платить штраф и подавал встречные иски. А в результате стал депутатом.  

Кокорин и Мамаев не должны поступать аналогично ни по одному из пунктов. В их случае искать оправдания глупо. Но еще глупее вести четыре месяца следствие по такому делу группой из 18 следователей. В России только убийств на единицу населения в 20 раз больше, чем в Японии – больше 8 тысяч, а бедных прокуроров заставили тратить драгоценное время на вот это.

В стране за год до двух миллионов преступлений разной тяжести. Если собирать на четыре месяца консилиум из 18 следователей после пьяных побоев, то получат ли остальные потерпевшие адекватную помощь прокуратуры? Тюремное заключение для Мамаева и Александра Кокорина будет смотреться криво. Как и запрет на игру в футбол на пару лет от РФС. Учтите, что их могут наказать и лишением профессии в обход суда.

И тут отношение к проступкам не стоит путать с буквой закона. По закону светит именно условный срок. По счастливой случайности оказалось, что бить в драках Кокорин и Мамаев не умеют - повезло. Тут и два месяца в СИЗО с точки зрения юриспруденции не все адвокаты смогли объяснить. 8 декабря защита будет просить о смене меры пресечения. И поскольку следствие затягивает сторона обвинения, нет оснований оставлять игроков под стражей.

Вопрос не личного отношения к делу, желания толпы или даже морали, а строго закона. За побои и хулиганку без трагических последствий в России обычно в тюрьму не сажают. Неожиданно случай Кокорина и Мамаева оказался общественно полезным. Ведь поднимается вопрос бюрократии, через которую проходит в год до двух миллионов граждан РФ и жителей страны по разным поводам.

И раз многие получают условные наказания, штрафы и общественные работы, то и футболисты не хуже остальных. Признавая мерзость проступков Мамаева и Кокорина, понимая, что срок будет, невозможно отрицать - если конкретных спортсменов судить слишком мягко или показательно жестко, это уже не правосудие.

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Все комментарии
Чист
Чист
   344 / 799
18 ноября в 20:02
дать штрафы и выпустить незнай каких головореов выпускают а этих всё держат - ну как же первый канал - будте вы проклёты
Tostao
Tostao ответил Леонид Прохорцев 1
   165 / 799
18 ноября в 10:17
Страна живет давно не по законам, а по понятиям. Справедливость не для нашего общества. Сам автор пишет, что преступник Валуев избил пенсионера и за это его сделали депутатом. Кокорин ударил какую то шишку, чиновника казнокрада и власть дала команду наказать его. Выполняя указание полтора десятка следователей, занимаются чепухой, которая выеденного яйца не стоит. Отвлекается внимание народа от действий правительства, по ускоренному обнищанию и вымиранию людей.
Сам автор пишет, что преступник Валуев избил пенсионера и за это его сделали депутатом ...
---------------------------------
Автор не совсем правильно в этом месте расставил приоритеты. Тот пенсионер, вернее охранник, сам повёл себя как ..., по отношению к жене и ребенку Валуева, когда того не было на парковке. Божий одуванчик по всей видимости бывший вохровец. Так что не всё так однозначно. А автор тут же автоматом отправил боксёра в депутаты. )))
Р.S. Извини, случайно нажал на "пожаловаться".
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
   476 / 799
17 ноября в 09:48
Что то люди не дочитывают. А про "генерала специальной службы в отставке" никто не догоняет, пусть даже он бывший от бывшей жены. Любой генерал, даже в отставке в стране не 66 собачий.
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК ответил Sergy10091977
   476 / 799
17 ноября в 09:44
Написано верно. Только я нев рубаюсь? У нас Россия настолько богатая Страна, что каждого кто дал по лицу другому держат 2 месяца в Сизо? Платят за свет, тепло, кормят за счет налогоплательщиков? Да и чисто по человечески...неужто на домашний арест не тянет? Васильева вон сколько скомуниздила и то дома отсиделась.
Я готов пару лет оплачивать пребывание в тюрьме этих уродцев.
mat73
mat73
   220 / 799
16 ноября в 16:46
Казнить нельзя помиловать?
...
Казнить, нельзя помиловать!
Казнить нельзя, помиловать!
Chavez
Chavez
   786 / 799
16 ноября в 16:29
Прикольная формулировка)) я запомню что человека можно «больше морально задеть» стулом.
пелеvin
пелеvin
   791 / 799
16 ноября в 09:55
...весь этот цирк карликов в стране дураков так быстро не закончится...он чертовски удобен для отвлечения рафинированных мозгов одурманенных Соловьев-TV от мыслей о стремительном триндеце, в который страна все глубже уходит...пока есть украина, мамаево-кокорище, пожары в калифорнии и гей-парады в германии, наши отупелые серые массы не будут думать о +2-х процентах к НДС с нового года, о новых санкциях, чудовищной коррупции, инфляции, похороненых пенсиях и летящих в космос ценах на бензин...царапнув по касательной стулом по плечу чиновника, Саня оказал огромную услугу тоталитарному государству, сам того не осознавая...повел себя как истинный патриот, в нужный момент оказав нужную услугу системе, породившей и его и чиновника )))...и теперь я уже ничему не удивлюсь, ибо команда "фас!!!" уже получена...а команда "фас", полученная сверху, она выше всех законов, выше всякой там ерунды ввиде объективности и справедливости...
13523153967
13523153967 ответил Леонид Прохорцев 1
   710 / 799
15 ноября в 18:56
Страна живет давно не по законам, а по понятиям. Справедливость не для нашего общества. Сам автор пишет, что преступник Валуев избил пенсионера и за это его сделали депутатом. Кокорин ударил какую то шишку, чиновника казнокрада и власть дала команду наказать его. Выполняя указание полтора десятка следователей, занимаются чепухой, которая выеденного яйца не стоит. Отвлекается внимание народа от действий правительства, по ускоренному обнищанию и вымиранию людей.
чиновник он в кабинете, а в кафе за столиком-это обычный человек. уверен, что на лбу у него не было написано - чиновник. били того, кто подвернулся
mortid
mortid
   436 / 799
15 ноября в 18:06
Да расстреляйте их уже скорей, органы продайте, китайцам или сатанистам, для ритуалов.
Морозовский
Морозовский
   11 / 799
15 ноября в 15:12
Команда сверху давно поступила, как с этими поганцами поступить - осталось дождаться вердикта.
Lu4nik
Lu4nik ответил Ваня лучший
   550 / 799
15 ноября в 14:52
Если ты уверен , что чиновник казнокрад ( ты этого знать не можешь), то почему я не могу предположить, что ты наркобарон? И не потребовать для тебя срока?
ну вот и зачем ты "спалил" целого наркобарона?))))
tuman960
tuman960 ответил Ваня лучший
   153 / 799
15 ноября в 12:32
Я и мои родственники не подонки как эти. А подонки должны отвечать по закону и жалеть их нельзя
не суди и не судимым будешь!!А кто подонок это ещё большой вопрос!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Леонид Прохорцев 1
   34 / 799
15 ноября в 12:21
Страна живет давно не по законам, а по понятиям. Справедливость не для нашего общества. Сам автор пишет, что преступник Валуев избил пенсионера и за это его сделали депутатом. Кокорин ударил какую то шишку, чиновника казнокрада и власть дала команду наказать его. Выполняя указание полтора десятка следователей, занимаются чепухой, которая выеденного яйца не стоит. Отвлекается внимание народа от действий правительства, по ускоренному обнищанию и вымиранию людей.
Если ты уверен , что чиновник казнокрад ( ты этого знать не можешь), то почему я не могу предположить, что ты наркобарон? И не потребовать для тебя срока?
Sergy10091977
Sergy10091977
   655 / 799
15 ноября в 11:20
Написано верно. Только я нев рубаюсь? У нас Россия настолько богатая Страна, что каждого кто дал по лицу другому держат 2 месяца в Сизо? Платят за свет, тепло, кормят за счет налогоплательщиков? Да и чисто по человечески...неужто на домашний арест не тянет? Васильева вон сколько скомуниздила и то дома отсиделась.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил tuman960
   34 / 799
15 ноября в 10:42
Я и мои родственники не подонки как эти. А подонки должны отвечать по закону и жалеть их нельзя
Vyacheslav Sheludyakov
Vyacheslav Sheludyakov
15 ноября в 10:24
Вообще то, на минуточку Кокорину и Мамаеву должны подготовить нормальную комнату для отсидки, с хорошим ремонтом, и интерьером. Посему надо подождать, уже обои клеют.
Vyacheslav Sheludyakov
Vyacheslav Sheludyakov ответил Леонид Прохорцев 1
15 ноября в 10:21
Страна живет давно не по законам, а по понятиям. Справедливость не для нашего общества. Сам автор пишет, что преступник Валуев избил пенсионера и за это его сделали депутатом. Кокорин ударил какую то шишку, чиновника казнокрада и власть дала команду наказать его. Выполняя указание полтора десятка следователей, занимаются чепухой, которая выеденного яйца не стоит. Отвлекается внимание народа от действий правительства, по ускоренному обнищанию и вымиранию людей.
Молодец, здорово написал!
МапС
МапС
   289 / 799
15 ноября в 10:17
Да всё ясно! Дело затягивают с целью отдоить обвиняемых по-полной (судебные издержки точняк на них повесят). Пора уже заводить дело о вымогательстве на следователей и адвокатов!
andre_can
andre_can
   426 / 799
15 ноября в 10:07
надоели уже с ними!!!
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
15 ноября в 09:42
Страна живет давно не по законам, а по понятиям. Справедливость не для нашего общества. Сам автор пишет, что преступник Валуев избил пенсионера и за это его сделали депутатом. Кокорин ударил какую то шишку, чиновника казнокрада и власть дала команду наказать его. Выполняя указание полтора десятка следователей, занимаются чепухой, которая выеденного яйца не стоит. Отвлекается внимание народа от действий правительства, по ускоренному обнищанию и вымиранию людей.
karnager
karnager
15 ноября в 08:01
Автор не учёл самого простого - если событие освещается так долго СМИ и журналисты правильно делают, что не отстают от них, то 80%, что закончится все это реальным срокам, и никакие деньги не помогут. Будет только хуже, СМИ дай повод, раздуют и хана.. Знаю, что в Бутырке все понимают, что Кокорин и Мамаев могут сесть на срок. Но этого может и не произойти, если договориться с потерпевшей стороной.

Вывод: 50/50, мальчикам-мажорам уже не до шуткам
mars6791
mars6791
   212 / 799
15 ноября в 07:00
Понятно , что не посадят. Да , затягивать не стоит. Так что не стоит переживать, все у этих парней нормально будет. Но , где же наш РФС? С его стороны ничего не предпринято. Самое справедливое решение, различные штрафы и возмещения, и пожизненная дисквалификация. Конкуренция в футболе возрастает, много молодых футболистов талантливых - ничего наш футбол не теряет без этих двух.
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
15 ноября в 06:35
Не было смысла их держать под стражей, не слишком ли затянуто следствие, когда все известно?
tuman960
tuman960 ответил MALOVAR
   153 / 799
15 ноября в 00:16
у нас история ,так что увы,а вот вас расформировать и муха не упадет)))
насмешил!!История это о том сколько тренеров нужно поменять или кто обгонит Спартак по позору в европе))))))
MALOVAR
MALOVAR ответил tuman960
   3 / 799
15 ноября в 00:09
у нас история ,так что увы,а вот вас расформировать и муха не упадет)))
tuman960
tuman960 ответил MALOVAR
   153 / 799
14 ноября в 23:59
обыграйте сначала
зачем обыгрывать,нам минус 15 очков,а вам белые тапочки!!!
alfranza
alfranza ответил инвайт
   263 / 799
14 ноября в 23:53
Букмекеры часом не принимают ставки на наказание для этой парочки? Они-то сами себе не враги и явно самый реальный вариант будет с наименьшим коэффициентом. Ну, если вообще такая ставка существует где-то.
Нет. А было бы неплохо)))
инвайт
инвайт ответил alfranza
   6 / 799
14 ноября в 23:20
Чисто с юридической точки зрения - почитайте УК РФ ил УПК РФ. Там четко все написано, кто читать умеет. А то что им бы реальный срок? Да, хотелось бы. Но не будет. И мы все знаем почему. Я бы к примеру не хотела видеть Кокорина выступающего за Зенит. Для меня как для любителя футбола неприемлемо видеть в составе клуба человека уже не раз пренебрегшего профессией. Но скорее всего Зенит с Газпромом никого слушать не станут, тем более каких-то болельщиков, нужно им это что ли? Им нужно чтобы болелы бабло платили за билеты, вот и все. И не вякали. Футбол для болельщиков - это миф. А реальный срок возможно бы хоть немного прочистил заплесневелые мозги. Но я не верю в реальный срок.
Букмекеры часом не принимают ставки на наказание для этой парочки? Они-то сами себе не враги и явно самый реальный вариант будет с наименьшим коэффициентом. Ну, если вообще такая ставка существует где-то.
xajaks
xajaks ответил pomor45
14 ноября в 23:03
Мне тоже сразу показалась непонятной столь длительная возня с таким очевидным делом. Согласен с Багровым в том, что будь эти гуляки из простого люда, всё было бы давно закончено - отправили бы мести улицы на две недели и дело с концом. Не иначе как что-то выгодное для улучшения образа власти выпарить хотят: очень подходящие ребята для этого попались - и не такие простые, довольно публичные люди, но и не из знати.
в моем случае ситуация была намного хуже чем у кокошки с мамаем,не было ни суда ни 15суток ни компенсации пострадавшим.....
alfranza
alfranza
   263 / 799
14 ноября в 23:02
Чисто с юридической точки зрения - почитайте УК РФ ил УПК РФ. Там четко все написано, кто читать умеет. А то что им бы реальный срок? Да, хотелось бы. Но не будет. И мы все знаем почему. Я бы к примеру не хотела видеть Кокорина выступающего за Зенит. Для меня как для любителя футбола неприемлемо видеть в составе клуба человека уже не раз пренебрегшего профессией. Но скорее всего Зенит с Газпромом никого слушать не станут, тем более каких-то болельщиков, нужно им это что ли? Им нужно чтобы болелы бабло платили за билеты, вот и все. И не вякали. Футбол для болельщиков - это миф. А реальный срок возможно бы хоть немного прочистил заплесневелые мозги. Но я не верю в реальный срок.
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