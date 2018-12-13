А вам точно в плей-офф?

13 декабря 2018, 18:30

Как говорится, победителей не судят. МЮ еще в 5 туре вышел в плей-офф ЛЧ , только вот там ли ему место? Разбираемся на «Соккер.ру».

«Валенсия» проиграла в чемпионате всего 3 игры - меньше только у «Барселоны» и «Атлетико», но и побед «летучие мыши» добыли столько же. Зато их статистика против «Манчестер Юнайтед» весьма солидная - 4 очка из 6 возможных. Как-то негоже одной из 16 лучших команд мира иметь отрицательную статистику с середняком Примеры.

Так что же, выходит, не заслужили путевку в 1/8? Заслужили, в рамках этой группы, так как на фоне «красных дьяволов» «Янг Бойз» и «Валенсия» смотрятся менее предпочтительно. Но, к примеру, «Наполи», который начнет еврокубковую весну в Лиге Европы, мог бы поспорить, что достоин возможности продолжить борьбу в Лиге чемпионов меньше, чем МЮ . Да и «горняки» с «нерадзурри» смотрелись неплохо.

«Юнайтед» не готов сейчас к схваткам на самом высоком уровне, и спасти команду может только зимнее трансферное окно. Нужно срочно усилить оборону и что-то делать с Погба, тогда фанаты «красных дьяволов» могут надеяться на нечто большее, чем две еврокубковых баталии во второй половине сезона.

Прошедший матч лишнее тому подтверждение. Без Марсьяля атакующие потуги «Юнайтед» вызывают смешанные чувства, от полузащиты исходило недостаточно креатива, а несогласованные действия игроков обороны только усугубляли положение. Итоговый счет мог быть и ничейный, но в практически пустые ворота Погба не попал, а Джонс попал. Если кого и винить - то только самих себя.

Цифры

Точность передач: 81% - 86%

У команд множество практически равных показателей, поэтому обратим взор на разнящиеся цифры. И тут хочется как похвалить, так и пожурить англичан. С одной стороны, хороший показатель точности передач, которых всего было 601, что на 100 больше, чем у соперника. Такая статистика радует, подопечные Моуриньо неплохо держали мяч, процент владения у «красных дьяволов», к слову, 54,7.

С другой стороны, слишком большое количество лонгболлов - целых 62. Это больше 10% от общего количества передач, а значит, «Юнайтед» продолжает искать счастье в вертикальном футболе, что в современных реалиях выглядит сомнительно.

Отборы мяча/выигранная борьба в воздухе: 19 (14) - 15 (9)

А вот вам и порция «позитивной» информации об обороне манкунианцев. Разница довольно внушительная, верховые единоборства «Валенсия» выигрывала почти в полтора раза больше, при этом назвать команду Моуриньо низкорослой или физически слабой как-то язык не поворачивается. Этой статистики достаточно, чтобы понять - нужно срочно усиливать оборону, иначе не видать команде титулов.

Фолы (желтые карточки): 6 (1) - 23 (3)

Манкунианцы играли грязновато, да и простили их, чего уж тут. Валенсия мог покинуть поле еще в первом тайме и должен был на 75 минуте встречи. Первый фол, что называется, на оранжевую карточку - подкат вышел очень грубым, судья мог и не пожалеть эквадорца. А потом явный срыв атаки, чистая желтая карточка, почему Кабаков не отправил защитника «Юнайтед» в раздевалку -большой вопрос.

Какой можно сделать вывод? Игроки просто не успевали за своими оппонентами, приходилось фолить. Грустно видеть беспомощность защитной линии, при том что недавно там играли такие люди, как Видич и Фердинанд.

Герой и антигерой

Лучшим игроком по версии whoscored стал Карлос Солер с оценкой 8.0. Автор единственного гола, забитого игроками «Валенсии», провел отличный матч, часто обострял, при этом в итоге закончил матч с достаточно высоким процентом точности передач - 78. При этом и в обороне команде помогал, совершив два удачных отбора.

С антигероем все сложнее, так как на этот почетный титул претендуют целых три игрока. Лукаку, Джонс и Ромеро получили оценки ниже 6.3, но я бы заострил внимание на первых двух. Что происходит с Ромелу в командах, которыми руководит Жозе непонятно. За весь матч он нанес 0 ударов и вообще ничем не запомнился, в отличие от удачно вышедшего Рэшфорда. Но все же предпочтение я отдам Филу Джонсу, который как и Солер, совершил целых два удачных отбора за игру и забил гол. Только проблема в том, что Джонс - защитник, и забил он в свои ворота. Абсолютно заслуженная оценка 5.9.

Жозе Моуриньо сказал после игры: «С этим составом и проблемами „Манчестер Юнайтед“ мы набрали достаточно очков».