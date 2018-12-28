Раджа влип

вчера, 10:30

Новый год полузащитник «Интера» Раджа Наингголан встретит не в лучшем настроении. «Соккер.ру» - о новых неприятностях бельгийца.

Некоторые футболисты своим поведением, образом жизни, кажется даже, что образом мышления, притягивают приключения и проблемы. Наингголан как раз из числа таких ребят. Это очень яркий центральный полузащитник, переход которого из «Интера» в «Рому» минувшим летом воспринимался как большая победа миланцев на рынке. Но сам же Раджа подчеркивал, что это решение римлян, а не его, что весьма интересно: с чего бы «Роме» продавать одного из ключевых исполнителей?

Можно списать на загадочную римскую душу, хорошо. Другая настораживающая история – отказ Роберто Мартинеса приглашать Наингголана в сборную Бельгии. Целая драма развернулась вокруг этой ситуации, но испанский тренер наотрез отказался вызывать Наингголана в команду, мотивируя свое решение сугубо тактическим соображениями. Ну, не подходит к его схеме Раджа, а брать на всякий случай такого эмоционального и взрывного парня Мартинес не хотел от греха подальше, чтобы ничто не угрожало семейному тихому уюту сборной. Пусть вслух Мартинес об этом не говорил, но все понимали, что будь игрок с футбольными характеристиками Наингголана с более устойчивой психикой и дисциплиной, Роберто его брал бы без сомнений.

В «Интере» тоже идиллия нарушилась достаточно быстро. Перед матчем с «Наполи» «Интер» внезапно выпустил заявление о том, что Наингголан отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Позднее выяснилось, что бельгийца наказали за опоздание на тренировку. Он объяснил это тем, что банально проспал.

Видимо, раньше такие истории проходили на ура, поскольку опаздывал Раджа неоднократно. Но «раньше» от «сейчас» отличается появлением в клубе жесткого менеджера – генеральным директором «Интера» был назначен хорошо знакомый всем нам и Италии Джузеппе Маротта, который в «Ювентусе» на общении со звездами съел собаку и авторитетов не признает. Маротту пригласили для того, чтобы он помог Лучано Спаллетти сделать из «Интера» снова настоящий большой топ-клуб.

Как и полагается, грамотный опытный специалист прекрасно осознает, что в этом деле мелочей нет, потому решил взяться и за дисциплину. Для этого следовало взять самого непокорного и устроить ему взбучку. Раджа просто подарок для такой демонстрации, поскольку слово «дисциплина» в его мире отсутствует. Наингголана отстранили на один матч, оштрафовали еще на сто тысяч евро. Причем такому суровому решению удивился даже Спаллетти, который на фоне жесткого Маротты решил сыграть в доброго полицейского.

Раджа пропустит предстоящую игру с «Наполи». Мне жаль, что так происходит, ведь он сильный игрок, но правила едины для всех. После этого матча он будет с нами.



Привыкший к тому, что многое сходит с рук, Наингголан, конечно, резкости решения удивился и не нашел ничего лучше, чем своим возмущением поделиться. В свойственной ему эмоциональной импульсивной манере:

Что за беспредел... Я хочу вернуться в «Рому». Все думают, что я уже закончил играть. Но я всегда пытался демонстрировать свои качества на поле, постоянно молчал. Может быть, мой друг Тотти поможет мне вернуться в «Рому»? Или я должен закатывать сцену по этому поводу?

Проблема в том, что говорил он это не публично, а кому-то из знакомых посредством аудио, запись речи была опубликована в Интернете, что тянет на крепкую такую провокацию. Остается только бурно фантазировать, кому могла понадобиться такая провокация. Маротте? Завистникам? Римским заговорщикам? Было очевидно, что Раджа как-то подобным образом отреагирует, оставалось только расставить сети и ждать, когда он проколется на эмоциональной реакции. Получилось все даже слишком просто.

В клубе на это заявление никак не отреагировали. Спаллетти и Маротта словно предпочли не замечать публикацию в публичной плоскости. Лучано, например, снова извиняющимся тоном объяснил, что произошло:

У нас в команде есть правила, установленные в начале сезона. Я не делаю проблему из ничего. Для блага каждого из нас я должен обеспечивать соблюдение этих правил. В этом виде спорта они важны точно так же, как и мяч. Наингголан не был допущен только до этой игры, а также получил штраф. У игроков много денег, так что штрафы не являются для них проблемой, а вот отстранение от игры оказывает эффект. Наингголан не подводил меня. Он просто повёл себя не так, как следовало.

Маротте же пришлось комментировать трансферные слухи вокруг бельгийца, ведь итальянская пресса мгновенно подхватила эту историю и развила до разговоров о том, будто Наингголана «Интер» выставит на трансфер уже в январе.

Мы изложили свою позицию в заявлении для прессы. Это решение мы приняли, посоветовавшись с тренером, который является лидером команды. Наингголан ни в коем случае не будет выставлен на трансфер в январе. Мы просто решили, что будет правильно его наказать, потому что правила одни для всех, а кто их нарушает, должен за это отвечать.

Позиция кажется даже слишком взвешенной в такой ситуации. Очевидно, что раскол, который все-таки возник между боссами «Интера» и игроком, ничем не сгладить. Остается уповать только на профессионализм игрока, и вот тут может крыться новый подвох. Раджа, конечно, футболист прекрасный, однако слишком подвержен импульсам, так что от него стоит ждать новых выкрутасов.

Особенно на фоне негативных событий, сопровождавших эту историю. Ведь примерно в эти дни в прессу просочилась информация о больших проигрышах Наингголана в казино, также он сообщил о краже с его счета 150 тысяч евро. А тут еще и жена Раджи рассказала, что стала в социальных сетях получать угрозы. Наглядная демонстрация известной поговорки о том, что беда не приходит одна.