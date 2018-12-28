Раджа влип

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:1 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.11 6.7 50
Англия. Лига Два 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.25 3.15 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.8 3.25 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.75 3.65 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.15 3.27 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.58 3.75 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1.8 3.55 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 3.05 3.23 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.97 3.05 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 34’ Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1.73 3.8 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.8 3.2 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.77 3.5 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.4 3.2 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.72 3.37 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.72 3.85 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.6 3.4 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.55 3.2 2.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.02 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.6 4.05 5
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Кардифф 1.52 4.05 8.2
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Хаддерсфилд 2.05 3.3 4.25
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ньюкасл 1.68 3.85 5.8
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Вулверхэмптон 1.43 4.7 8.6
20:30 сегодня  Ливерпуль -:-  Арсенал - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.55 3.17 2.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.45 4.05 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.5 4.15 6.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 4.5 3.2 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.45 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.23 3.3 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.55 4.15 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.62 3.97 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.15 3.45 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10.4 5.7 1.22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 2.15 3.3 3.2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.2 6 13
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.3 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Ювентус 2:1  Сампдория - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  Рома 5.6 4.17 1.64
17:00 сегодня  Лацио -:-  Торино 1.6 4.15 6.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фиорентина 2.65 3.22 2.95
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Интер 7.5 4.85 1.45
17:00 сегодня  Кьево -:-  Фрозиноне 1.95 3.35 4.6
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кальяри 2.55 3.1 3.2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Аталанта 3.65 3.55 2.12
20:00 сегодня  Наполи -:-  Болонья 1.25 6.4 14
22:30 сегодня  Милан -:-  СПАЛ 1.48 4.45 7.8
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:1 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 3.55 1.4 15
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1:1 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.7 3.05 2.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
20:00 сегодня  Бахрейн -:-  КНДР - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 48’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 3.2 3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2 3.4 3.6
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Раджа влип

вчера, 10:30

Новый год полузащитник «Интера» Раджа Наингголан встретит не в лучшем настроении. «Соккер.ру» - о новых неприятностях бельгийца.

Некоторые футболисты своим поведением, образом жизни, кажется даже, что образом мышления, притягивают приключения и проблемы. Наингголан как раз из числа таких ребят. Это очень яркий центральный полузащитник, переход которого из «Интера» в «Рому» минувшим летом воспринимался как большая победа миланцев на рынке. Но сам же Раджа подчеркивал, что это решение римлян, а не его, что весьма интересно: с чего бы «Роме» продавать одного из ключевых исполнителей? 

Можно списать на загадочную римскую душу, хорошо. Другая настораживающая история – отказ Роберто Мартинеса приглашать Наингголана в сборную Бельгии. Целая драма развернулась вокруг этой ситуации, но испанский тренер наотрез отказался вызывать Наингголана в команду, мотивируя свое решение сугубо тактическим соображениями. Ну, не подходит к его схеме Раджа, а брать на всякий случай такого эмоционального и взрывного парня Мартинес не хотел от греха подальше, чтобы ничто не угрожало семейному тихому уюту сборной. Пусть вслух Мартинес об этом не говорил, но все понимали, что будь игрок с футбольными характеристиками Наингголана с более устойчивой психикой и дисциплиной, Роберто его брал бы без сомнений. 

В «Интере» тоже идиллия нарушилась достаточно быстро. Перед матчем с «Наполи» «Интер» внезапно выпустил заявление о том, что Наингголан отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Позднее выяснилось, что бельгийца наказали за опоздание на тренировку. Он объяснил это тем, что банально проспал. 

Видимо, раньше такие истории проходили на ура, поскольку опаздывал Раджа неоднократно. Но «раньше» от «сейчас» отличается появлением в клубе жесткого менеджера – генеральным директором «Интера» был назначен хорошо знакомый всем нам и Италии Джузеппе Маротта, который в «Ювентусе» на общении со звездами съел собаку и авторитетов не признает. Маротту пригласили для того, чтобы он помог Лучано Спаллетти сделать из «Интера» снова настоящий большой топ-клуб. 

Как и полагается, грамотный опытный специалист прекрасно осознает, что в этом деле мелочей нет, потому решил взяться и за дисциплину. Для этого следовало взять самого непокорного и устроить ему взбучку. Раджа просто подарок для такой демонстрации, поскольку слово «дисциплина» в его мире отсутствует. Наингголана отстранили на один матч, оштрафовали еще на сто тысяч евро. Причем такому суровому решению удивился даже Спаллетти, который на фоне жесткого Маротты решил сыграть в доброго полицейского.

Раджа пропустит предстоящую игру с «Наполи». Мне жаль, что так происходит, ведь он сильный игрок, но правила едины для всех. После этого матча он будет с нами.


Привыкший к тому, что многое сходит с рук, Наингголан, конечно, резкости решения удивился и не нашел ничего лучше, чем своим возмущением поделиться. В свойственной ему эмоциональной импульсивной манере:

Что за беспредел... Я хочу вернуться в «Рому». Все думают, что я уже закончил играть. Но я всегда пытался демонстрировать свои качества на поле, постоянно молчал. Может быть, мой друг Тотти поможет мне вернуться в «Рому»? Или я должен закатывать сцену по этому поводу?

Проблема в том, что говорил он это не публично, а кому-то из знакомых посредством аудио, запись речи была опубликована в Интернете, что тянет на крепкую такую провокацию. Остается только бурно фантазировать, кому могла понадобиться такая провокация. Маротте? Завистникам? Римским заговорщикам? Было очевидно, что Раджа как-то подобным образом отреагирует, оставалось только расставить сети и ждать, когда он проколется на эмоциональной реакции. Получилось все даже слишком просто. 

В клубе на это заявление никак не отреагировали. Спаллетти и Маротта словно предпочли не замечать публикацию в публичной плоскости. Лучано, например, снова извиняющимся тоном объяснил, что произошло:

У нас в команде есть правила, установленные в начале сезона. Я не делаю проблему из ничего. Для блага каждого из нас я должен обеспечивать соблюдение этих правил. В этом виде спорта они важны точно так же, как и мяч.

Наингголан не был допущен только до этой игры, а также получил штраф. У игроков много денег, так что штрафы не являются для них проблемой, а вот отстранение от игры оказывает эффект.

Наингголан не подводил меня. Он просто повёл себя не так, как следовало.

Маротте же пришлось комментировать трансферные слухи вокруг бельгийца, ведь итальянская пресса мгновенно подхватила эту историю и развила до разговоров о том, будто Наингголана «Интер» выставит на трансфер уже в январе.

Мы изложили свою позицию в заявлении для прессы. Это решение мы приняли, посоветовавшись с тренером, который является лидером команды. Наингголан ни в коем случае не будет выставлен на трансфер в январе. Мы просто решили, что будет правильно его наказать, потому что правила одни для всех, а кто их нарушает, должен за это отвечать.

Позиция кажется даже слишком взвешенной в такой ситуации. Очевидно, что раскол, который все-таки возник между боссами «Интера» и игроком, ничем не сгладить. Остается уповать только на профессионализм игрока, и вот тут может крыться новый подвох. Раджа, конечно, футболист прекрасный, однако слишком подвержен импульсам, так что от него стоит ждать новых выкрутасов. 

Особенно на фоне негативных событий, сопровождавших эту историю. Ведь примерно в эти дни в прессу просочилась информация о больших проигрышах Наингголана в казино, также он сообщил о краже с его счета 150 тысяч евро. А тут еще и жена Раджи рассказала, что стала в социальных сетях получать угрозы. Наглядная демонстрация известной поговорки о том, что беда не приходит одна.

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Все комментарии
Башмакоса
Башмакоса
   245 / 677
вчера в 12:41
Раджа избалован. Надо ставить таких на место!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   7 / 677
вчера в 12:36
никто не хочет играть в картонном дрме
Раджа и не играет, чисто контракт отбывает))
juvenale
juvenale
   20 / 677
вчера в 12:27
никто не хочет играть в картонном дрме
BenderBender
BenderBender ответил DVL
   301 / 677
вчера в 12:00
Это же соккер))))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 677
вчера в 11:46
"Это очень яркий центральный полузащитник"

Год назад им был, в "Интере" он чисто номер отбыть выходит.
DVL
DVL
   548 / 677
вчера в 11:04
Это очень яркий центральный полузащитник, переход которого из «Интера» в «Рому» минувшим летом воспринимался как большая победа миланцев на рынке.

Из Ромы в Интер
Фата лист
Фата лист
   241 / 677
вчера в 10:50
Переход в Интер был ошибкой, это сильно сказалось на игре бельгийца. Другое дело, что в Интере нет альтернативы, и вряд ли они его продадут.
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