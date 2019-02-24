Сарри – на нуле, Гвардиола – на коне

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Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Жирона -:-  Реал Сосьедад 2.45 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
Матч перенесен  Лацио -:-  Удинезе - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Хоффенхайм 1.82 4 3.95
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Динамо К -:-  Заря 1.4 4.3 7.5
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Александрия - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.45 3.25 2.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман -:- Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2.2 3 3.35
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.8 3.2 5
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.5 3 2.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 0:3 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 2.1 3.3 3.3
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 1’ Логотип футбольный клуб УРТУРТ 0:0 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 7 5 1.35
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 46’ Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
01:00 2’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.1 3.3 3.35
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 47’ Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
00:30 30’ Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа -:- Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.14 8 18.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
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Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.25 3.35 2.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Ирландия. Премьер-Лига 2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Сарри – на нуле, Гвардиола – на коне

вчера, 23:41

«Челси» и Маурицио Сарри в частности в последнее время жутко не везет. «Соккер.ру» - об очередном эпизоде и несостоявшемся трофее.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вполне справедливо отмечал, что не любит играть с командами, которых недавно побеждал. Никому не хочется сражаться с сильным оппонентом (а никто не будет спорить, что «Челси» в любом состоянии – это все же не «Вест Хэм» какой-нибудь по уровню мастерства), который еще к тому же получил от тебя самого недавно порцию злости и дополнительной мотивации. Особенно если ты сделал это с особым цинизмом и унижением. А «Сити», напомним, разбил «синих» в чемпионате Англии со счетом 6:0. Так что Гвардиола, который тогда этому результату радовался, теперь его же опасался. 

Зато у зрителя это вызывает дополнительный интерес. Помимо того, что речь в принципе идет о матче, решающем судьбу трофея – финале Кубка Лиги, а также помимо самой по себе вывеске, весьма громкой. Было любопытно взглянуть, сделал ли «Челси» выводы после первой игры. Очевидно, что определенные коррективы внес и Гвардиола, опасавшийся реакции лондонцев после разгрома. Ну плюс свою роль сыграл фактор того, что на кону реальный титул – это не матч чемпионата. 

Поэтому «Манчестер» встречу начал и проводил в целом достаточно аккуратно, не без оглядки на собственные ворота, ставя во главу угла во многом безопасность владений Эдерсона. «Челси», разумеется, также наибольшее внимание уделил дисциплинированной организованной игре в защите. Так что долгое время игра не раскрывалась. А по большому счету она этого не сделала за все 120 с лишним минут, что продолжалась. Безусловно, такие большие мастера, которые играют в одной и другой команде, не могли просто отстоять в защите два часа. 

Предпринимались отдельными исполнителями активные действия, некоторые эпизоды смотрелись очень симпатично, но в ключевой момент обострения не происходило, до вратарей мяч добирался, что называется, «сдутым и окровавленным». Индивидуальных прорывов со временем становилось все больше, что-то из этого в перспективе могло привести к голу, но оказалось безрезультатным.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (0) – 13 (3)

Нужно понимать, что такие цифры – не по итогам одного лишь основного времени, а вместе с дополнительным. Такая игра ну никак не могла смотреться открытой и атакующей. Первый удар в матче в сторону ворот случился только на 22-й минуте, а первый удар «Челси» в сторону чужих ворот – на 45-й. Потом, когда чаще стали брать на себя игру отдельные парни вроде Азара или Агуэро, ударов становилось больше, но не настолько, чтобы воспринимать их число всерьез. А ноль попаданий в створ от «Челси» - это нечто.

Владение мячом (точность передач): 38,7% (82%) - 61,3% (89%)

Точность передач у обеих команд оказалась неплохой, что в принципе сделало игру не такой уж скучной и унылой. Команды неплохо двигали мяч до штрафных друг друга, играли динамично, подвижно, много разыгрывали пасы накоротке, обеспечивая ту самую точность, которая никак не влияла на остроту в целом. Ну а в проценте владения мячом все очевидно: с командами Гвардиолы в этом компоненте бессмысленно соперничать. «Челси» и не пытался.

Истерика на поле

Отдельно стоит отметить инцидент в конце встречи. Кепа Аррисабалага, ликвидировав один очень опасный удар на самых последних минутах дополнительного времени, потянул мышцу ноги. Разминавшийся до этого Вилли Кабальеро быстро получил команду переодеться и выйти на замену. И все бы ничего, но Кепа сумел встать после помощи врачей и принялся показывать, что готов продолжить. Вот только Сарри хотел заменить его в любом случае – под серию пенальти, видимо, на которую готовил Кабальеро.

Правда, если это было продумано заранее, то стоило тому же Кепе сказать. А если не заранее, то неясно, откуда взялось это решение, если играющий вратарь готов продолжить. В общем, недопонимание между Сарри и Кепой вскрыло довольно любопытные нюансы. Маурицио метался по бровке из стороны в сторону, кричал на Кепу, который орал что-то в ответ и показывал, что с ним все в порядке.

Резервный судья, приготовивший табличку, а также сам Кабальеро, выражали всем своим видом недоумение по поводу происходящего. Пришлось подходить к Сарри главному судье Джонатану Моссу, чтобы выяснить, что происходит. Маурицио отчаянно взывал к Джанфранко Дзоле, чтобы тот как-то повлиял на Кепу, чтобы объяснил все Моссу, но Аррисабалага не хотел слышать и его. Пришлось оставить испанца на поле, но бурная реакция Сарри оказалась красноречивой – он швырял вещи на скамейке запасных, чуть не порвал на груди кофту, рванул было с поля, однако передумал и вернулся, продолжая ругаться. 

В перерыве перед серией пенальти, пока Гвардиола что-то спокойно объяснял собравшимся в кружок игрокам, Сарри пытался прорваться к Кепе, его оттесняли Аспиликуэта и Рюдигер, с которыми тренер тоже говорил на повышенных тонах. И Давид Луис явно был на стороне футболистов с Кепой. В общем, конфликт созрел на ровном месте, но он показал то, о чем все чаще судачат в британских СМИ: атмосфера в «Челси» накаленная, существует раскол. Согласитесь, не впервые такая ерунда происходит в этом клубе. И Сарри вполне может стать очередной жертвой своенравных футболистов, а также собственной неспособности четко и жестко донести до них свою позицию. 

Серия пижонов

Разумеется, что после такого и серия пенальти вышла нервной для «Челси». Любимец Сарри Жоржиньо, бивший первым, зачем-то решил спижонить и просто подарил мяч Эдерсону своим ударом. Кепе удалось, кстати, подравнять шансы, когда он отразил удар Сане. Причем он мог сделать это раньше. Перед ударом Агуэро вратарь что-то начал говорить Серхио, тот пробил низом, и голкипер буквально под рукой мяч пропустил, едва его не накрыв. Аргентинец что-то ответил Кепе, насмехаясь, добавил огонька. 

Но решающим оказался промах Давида Луиса, который послал мяч в штангу. Тоже довольно странным исполнением, разве что глаза не закрыл, когда разбежался как поезд издалека и просто бахнул что есть мочи. Словом, если уж валится из рук, то все абсолютно и по всем фронтам – это про Сарри и про «Челси». И весьма вероятно, что эти судороги – последние для Маурицио в роли тренера «синих». Слишком уж накопилось.

Трофейные прорывы

Что касается Гвардиолы, то он продолжает побеждать. И с феерией, и без нее. Для него это уже 25-й трофей в карьере и четвертый с «горожанами». По общему числу титулов он догнал Жозе Моуриньо. В топ-пяти лигах Европы третье место занимает Карло Анчелотти – у него 20 трофеев в карьере. «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги второй год подряд и шестой в истории. По этому показателю он разом обошел «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу». Впереди только «Ливерпуль» с восемью победами в этом турнире.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Павлоградский маньяк
   9 / 901
сегодня в 00:41
Ростов питерский фарм,100% ,похоже и кубок им заготовлен,постоянная заноза для Спартака и постоянные подарки для газовых
Медив
Медив
   84 / 901
сегодня в 00:29
Никогда не понимал, когда пишут "Тренер стал жертвой своенравных футболистов..." Не слушаются - разгони всех нафиг, ставь в состав молодых, приведи в клуб авторитетных игроков, которых будут слушать... Чья это вообще работа, блин?
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
   73 / 901
сегодня в 00:23
Меня забавляет, как можно болеть одновременно за Ростов и Челси, с которыми сотрудничает гинэр, который на Ростов столько собак вешал, это примерно как за Боруссию и Шальке болеть
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Павлоградский маньяк
   9 / 901
сегодня в 00:10
но больше всех сдулились болелы Челси ,самые ноющие .
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк
   73 / 901
сегодня в 00:01
Клуб абрамовича сдувается.
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