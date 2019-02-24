Сарри – на нуле, Гвардиола – на коне

вчера, 23:41

«Челси» и Маурицио Сарри в частности в последнее время жутко не везет. «Соккер.ру» - об очередном эпизоде и несостоявшемся трофее.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вполне справедливо отмечал, что не любит играть с командами, которых недавно побеждал. Никому не хочется сражаться с сильным оппонентом (а никто не будет спорить, что «Челси» в любом состоянии – это все же не «Вест Хэм» какой-нибудь по уровню мастерства), который еще к тому же получил от тебя самого недавно порцию злости и дополнительной мотивации. Особенно если ты сделал это с особым цинизмом и унижением. А «Сити», напомним, разбил «синих» в чемпионате Англии со счетом 6:0. Так что Гвардиола, который тогда этому результату радовался, теперь его же опасался.

Зато у зрителя это вызывает дополнительный интерес. Помимо того, что речь в принципе идет о матче, решающем судьбу трофея – финале Кубка Лиги, а также помимо самой по себе вывеске, весьма громкой. Было любопытно взглянуть, сделал ли «Челси» выводы после первой игры. Очевидно, что определенные коррективы внес и Гвардиола, опасавшийся реакции лондонцев после разгрома. Ну плюс свою роль сыграл фактор того, что на кону реальный титул – это не матч чемпионата.

Поэтому «Манчестер» встречу начал и проводил в целом достаточно аккуратно, не без оглядки на собственные ворота, ставя во главу угла во многом безопасность владений Эдерсона. «Челси», разумеется, также наибольшее внимание уделил дисциплинированной организованной игре в защите. Так что долгое время игра не раскрывалась. А по большому счету она этого не сделала за все 120 с лишним минут, что продолжалась. Безусловно, такие большие мастера, которые играют в одной и другой команде, не могли просто отстоять в защите два часа.

Предпринимались отдельными исполнителями активные действия, некоторые эпизоды смотрелись очень симпатично, но в ключевой момент обострения не происходило, до вратарей мяч добирался, что называется, «сдутым и окровавленным». Индивидуальных прорывов со временем становилось все больше, что-то из этого в перспективе могло привести к голу, но оказалось безрезультатным.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (0) – 13 (3)

Нужно понимать, что такие цифры – не по итогам одного лишь основного времени, а вместе с дополнительным. Такая игра ну никак не могла смотреться открытой и атакующей. Первый удар в матче в сторону ворот случился только на 22-й минуте, а первый удар «Челси» в сторону чужих ворот – на 45-й. Потом, когда чаще стали брать на себя игру отдельные парни вроде Азара или Агуэро, ударов становилось больше, но не настолько, чтобы воспринимать их число всерьез. А ноль попаданий в створ от «Челси» - это нечто.

Владение мячом (точность передач): 38,7% (82%) - 61,3% (89%)

Точность передач у обеих команд оказалась неплохой, что в принципе сделало игру не такой уж скучной и унылой. Команды неплохо двигали мяч до штрафных друг друга, играли динамично, подвижно, много разыгрывали пасы накоротке, обеспечивая ту самую точность, которая никак не влияла на остроту в целом. Ну а в проценте владения мячом все очевидно: с командами Гвардиолы в этом компоненте бессмысленно соперничать. «Челси» и не пытался.

Истерика на поле

Отдельно стоит отметить инцидент в конце встречи. Кепа Аррисабалага, ликвидировав один очень опасный удар на самых последних минутах дополнительного времени, потянул мышцу ноги. Разминавшийся до этого Вилли Кабальеро быстро получил команду переодеться и выйти на замену. И все бы ничего, но Кепа сумел встать после помощи врачей и принялся показывать, что готов продолжить. Вот только Сарри хотел заменить его в любом случае – под серию пенальти, видимо, на которую готовил Кабальеро.

Правда, если это было продумано заранее, то стоило тому же Кепе сказать. А если не заранее, то неясно, откуда взялось это решение, если играющий вратарь готов продолжить. В общем, недопонимание между Сарри и Кепой вскрыло довольно любопытные нюансы. Маурицио метался по бровке из стороны в сторону, кричал на Кепу, который орал что-то в ответ и показывал, что с ним все в порядке.

Резервный судья, приготовивший табличку, а также сам Кабальеро, выражали всем своим видом недоумение по поводу происходящего. Пришлось подходить к Сарри главному судье Джонатану Моссу, чтобы выяснить, что происходит. Маурицио отчаянно взывал к Джанфранко Дзоле, чтобы тот как-то повлиял на Кепу, чтобы объяснил все Моссу, но Аррисабалага не хотел слышать и его. Пришлось оставить испанца на поле, но бурная реакция Сарри оказалась красноречивой – он швырял вещи на скамейке запасных, чуть не порвал на груди кофту, рванул было с поля, однако передумал и вернулся, продолжая ругаться.

В перерыве перед серией пенальти, пока Гвардиола что-то спокойно объяснял собравшимся в кружок игрокам, Сарри пытался прорваться к Кепе, его оттесняли Аспиликуэта и Рюдигер, с которыми тренер тоже говорил на повышенных тонах. И Давид Луис явно был на стороне футболистов с Кепой. В общем, конфликт созрел на ровном месте, но он показал то, о чем все чаще судачат в британских СМИ : атмосфера в «Челси» накаленная, существует раскол. Согласитесь, не впервые такая ерунда происходит в этом клубе. И Сарри вполне может стать очередной жертвой своенравных футболистов, а также собственной неспособности четко и жестко донести до них свою позицию.

Серия пижонов

Разумеется, что после такого и серия пенальти вышла нервной для «Челси». Любимец Сарри Жоржиньо, бивший первым, зачем-то решил спижонить и просто подарил мяч Эдерсону своим ударом. Кепе удалось, кстати, подравнять шансы, когда он отразил удар Сане. Причем он мог сделать это раньше. Перед ударом Агуэро вратарь что-то начал говорить Серхио, тот пробил низом, и голкипер буквально под рукой мяч пропустил, едва его не накрыв. Аргентинец что-то ответил Кепе, насмехаясь, добавил огонька.

Но решающим оказался промах Давида Луиса, который послал мяч в штангу. Тоже довольно странным исполнением, разве что глаза не закрыл, когда разбежался как поезд издалека и просто бахнул что есть мочи. Словом, если уж валится из рук, то все абсолютно и по всем фронтам – это про Сарри и про «Челси». И весьма вероятно, что эти судороги – последние для Маурицио в роли тренера «синих». Слишком уж накопилось.

Трофейные прорывы

Что касается Гвардиолы, то он продолжает побеждать. И с феерией, и без нее. Для него это уже 25-й трофей в карьере и четвертый с «горожанами». По общему числу титулов он догнал Жозе Моуриньо. В топ-пяти лигах Европы третье место занимает Карло Анчелотти – у него 20 трофеев в карьере. «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги второй год подряд и шестой в истории. По этому показателю он разом обошел «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу». Впереди только «Ливерпуль» с восемью победами в этом турнире.